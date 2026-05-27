Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με απαξιωτικό ύφος και προκλητικές εκφράσεις μέσα στη Βουλή, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση δεν υπολογίζει τον θεσμό – όπως και τους θεσμούς, εν γένει – ενώ προκαταλαμβάνει την απόφαση της Δικαιοσύνης για τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γαλάζιους» βουλευτές.

Επιπλέον, μετέτρεψε την συζήτηση του νομοσχεδίου για το ΑΧΕΠΑ, σε προσωπική πολιτική αντιπαπάρθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία, με αφορμή την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και την επιστολή της Λάουρα Κοβέσι στην Κομισιόν.

«Διέρρευσε στον Τύπο το πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου, που απεφάνθη ότι δεν υπάρχει σημαντική ζημία σε καμία από δικογραφίες. Τι είναι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς; Τίποτα ιερά πρόσωπα; Δεν κατάλαβα…», είπε προκλητικά ο κ. Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος, δε, στις δικογραφίες των βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέβλεπε πως «θα αθωωθούν όλοι στο δικαστήριο, όσοι φτάσουν, γιατί οι περισσότεροι δεν θα φτάσουν στο ακροατήριο».

Όπως είπε, μάλιστα, «με την τροπολογία Φλωρίδη, οι δίκες θα γίνουν γρήγορα. Θα έχει γίνει ρεζίλι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν λέω κάτι, ξέρω καλά και παίρνω και ρίσκο. Η δικογραφία είναι τρίχες, καταλαβαίνω από νόμους. Είπα μην εκτίθεστε κατά βουλευτών ΝΔ, θα την πατήσετε».

«Έκανε επιστολή η κ. Κοβέσι στην Κομισιόν. Ε και;», ανέφερε απαξιωτικά. «Εγώ είμαι με το ανώτατο συμβούλιο του Αρείου Πάγου, γιατί είμαι με την ελληνική δημοκρατία – δεν ξέρω με τι είστε εσείς. Όποιος λέει στη Βουλή των Ελλήνων ότι έχασε την κυριαρχία της και την παραχώρησε στην Κοβέσι, είναι επίορκος δύο φορές», προσέθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η τελευταία αναφορά τού υπουργού Υγείας προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Ο κ. Γεωργιάδης, με το γνωστό, χυδαίο και ακροδεξιό ύφος του, αναφέρθηκε σε μένα και την επιστολή Κοβέσι, είπε δεν σέβομαι το Σύνταγμα και είμαι επίορκος. Δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά; Αντί να απολογείστε για τα αίσχη που κάνετε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έρχεστε με χυδαιότατα και μου λέτε ‘δεν σέβομαι το Σύνταγμα;’ Εσείς δεν σέβεστε τίποτα. Είναι ντροπή σας να τα λέτε αυτά», υπογράμμισε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.