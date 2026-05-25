Βγάζουν από διεθνείς τους Σιδηρόπουλο, Παπαδόπουλο

Ενώ βρίσκεται στον αέρα το θέμα της παραμονής του Στεφάν Λανουά στην ΚΕΔ και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, κυκλοφορούν ονόματα διαιτητών ως υποψήφιοι για άνοδο στον πίνακα της Super League, όπως και άλλα σχέδια για το μέλλον. Παραμένει άγνωστο από πού πηγάζουν όλες αυτές οι διαρροές που δείχνουν να απαξιώνουν του Λανουά και τους λοιπούς αρμόδιους της διαιτησίας αλλά θα σταθούμε ιδιαίτερα στην πληροφορία ότι θέλουν να βγάλουν από διεθνείς τους Τάσο Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου) και Γιάννη Παπαδόπουλο (Μακεδονίας). Ναι, κυκλοφόρησαν μέχρι και «μαύρη λίστα» με διαιτητές.

Το περίεργο, έως και καταγέλαστο, της όλης υπόθεσης είναι ότι οι πίνακες των διεθνών στέλνονται τον Σεπτέμβριο και σα να μην έφτανε αυτό δεν έχουν στελεχωθεί καν οι πίνακες των διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών της Super League για την επόμενη σεζόν. Άραγε, με ποια κριτήρια θα γίνουν, ενώ διαρρέουν τόσα ονόματα πριν από την συνεδρίαση της ΚΕΔ; Εκαναν «καφενείο» μεταξύ τους και έλεγαν θα βάλουμε αυτόν ή θα βγάλουμε τον άλλον;

Η διαρροή για τους Σιδηρόπουλο, Παπαδόπουλο έγινε με αφορμή τους ορισμούς τους σε διεθνείς φιλικούς αγώνες. Ο 44χρονος Παπαδόπουλος ορίστηκε (1/6) να σφυρίξει τον αγώνα Βουλγαρία-Μαυροβούνιο και ο 46χρονος Σιδηρόπουλος το ματς Βέλγιο-Τυνησία (6/6). Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν θα είναι τα τελευταία τους παιχνίδια εκτός συνόρων.

Πάντα με βάση όσα κυκλοφορούν δεν πρόκειται να σφυρίξουν εντός Ελλάδας. Τους έχουν τελειωμένους και από τον πίνακα της Super League και τους «δείχνουν», πάντα μέσω διαρροών, τον μονόδρομο του VAR. Θυμίζουμε ότι πέρσι δεν δέχθηκε κανείς να στελεχώσει τον πίνακα των ειδικών του VAR, πλην των Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Πουλικίδη (Δράμας).

Δεν στεκόμαστε στο ποιοι διαιτητές πρέπει να μείνουν ή να φύγουν, ή στα πρόσωπα των ρέφερι που θέλουν να «καθαρίσουν» από την διαιτησία. Εκείνο που απασχολεί είναι γιατί υπάρχουν διαρροές όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει ΚΕΔ! Οι Λανουά και Βαλέρι δεν έκαναν καν απολογισμό των πεπραγμένων τους επειδή το μόνο που τους απασχολεί είναι η επέκταση των συμβολαίων του (όπως και του Αλόνσο, που είναι μέλος της ΚΕΔ).

Η συγκεκριμένη ένδειξη, πείτε τη και απόδειξη, απαξίωσης προς τους Λανουά, Βαλέρι για… έτοιμα σχέδια ενώ βρίσκονται στον αέρα, είναι ένας ακόμη λόγος για να φύγουν. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη διαιτησία, συνεχίζονται τα ίδια και χειρότερα. Ας μην ξεχνάμε ότι είχαν διαρρεύσει μέχρι και ονόματα ξένων ρέφερι ως υποψήφια για να σφυρίξουν ντέρμπι, τα οποία δεν διέψευσαν…