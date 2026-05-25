Ο σκανδαλώδης έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν
Stories 25 Μαΐου 2026, 21:20

Ο σκανδαλώδης έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν

Στη νέα της αυτοβιογραφία με τίτλο «You Thought I Was Dead», η Μάμι Βαν Ντόρεν αναπολεί τα τέλη της δεκαετίας του '50, όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες με τον γοητευτικό ταραχοποιό Στιβ Κόχραν.

ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στα 95 της χρόνια, η θρυλική ηθοποιός Μάμι Βαν Ντόρεν, της οποίας η πλούσια καριέρα περιλαμβάνει ταινίες όπως τα «Girls Town», «Slackers» και «Teacher’s Pet», έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί.

Ωστόσο, μια ξεχωρίζει: πριν πολλές δεκαετίες μια απόφαση την γλύτωσε από το να μείνει εγκαταλελειμμένη για δέκα ημέρες σε μια γολέτα μαζί με το «αποσυντεθειμένο» πτώμα του εραστή της.

«Δεν το έψαξα περαιτέρω»

Στη νέα της αυτοβιογραφία με τίτλο «You Thought I Was Dead», η Μάμι Βαν Ντόρεν αναπολεί τα τέλη της δεκαετίας του ’50, όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες με τον γοητευτικό ταραχοποιό Στιβ Κόχραν.

«Ο πρώην φίλος μου, ο Στιβ Κόχραν, κάποτε καυχιόταν ότι είχε κοιμηθεί με κάθε πρωταγωνίστρια με την οποία είχε συνεργαστεί. Δεν το έψαξα περαιτέρω», αστειεύεται.

Η Βαν Ντόρεν και ο Κόχραν βρέθηκαν στο κινηματογραφικό πλατό δύο φορές το 1959 — για το αστυνομικό δράμα «The Big Operator», με πρωταγωνιστή τον Μίκι Ρούνεϊ και το «The Beat Generation», στην οποία ο Λούις Άρμστρονγκ υποδύθηκε τον εαυτό του.

Φωτογραφία: «The Private Lives of Adam and Eve» | IMDb

Δεν επρόκειτο να γυρίσουν ξανά ταινία μαζί, γιατί η μοίρα έπαιξε τελικά τα δικά της παιχνίδια: το 1965, το σκάφος του Κοχράν, μια γολέτα με το όνομα «Rogue», βρέθηκε να παρασύρεται στα ανοιχτά των ακτών της Γουατεμάλας.

Στο σκάφος βρέθηκαν τρεις τρομοκρατημένες νεαρές Μεξικανίδες, οι οποίες έμειναν ανήμπορες όταν ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο σκάφος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που περιείχαν συνεντεύξεις με επιζώντες, ένας από τους ιστούς του πλοίου έσπασε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, μετά την οποία ο Κοχράν άρχισε να υποκύπτει σε μια ασθένεια που επιδεινωνόταν ραγδαία.

Προσπάθησε να εξηγήσει στις φίλες του πώς να κατευθύνουν το σκάφος προς ασφαλή λιμάνια, αλλά τελικά ο Κοχράν πέθανε, αφήνοντας τις τρεις γυναίκες να περιπλανιούνται άσκοπα, ενώ το νεκρό του σώμα βρισκόταν στην καμπίνα.

Το σκάφος τελικά ανασύρθηκε στην πόλη-λιμάνι Τσαμπερίκο της Γουατεμάλας, και η σορός του Κοχράν μεταφέρθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θάφτηκε δίπλα στον πατέρα του.

«Αυτό με σταμάτησε»

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε η Μάμι Βαν Ντόρεν, παραλίγο να συμμετάσχει και η ίδια σε εκείνο το μοιραίο ταξίδι.

Η Βαν Ντόρεν θυμάται ότι ρώτησε πονηρά τον Κοχράν αν ήταν απλώς «μία από το κοπάδι» των ερωμένων του, όταν εκείνος της ομολόγησε ότι είχε βγει ραντεβού με την Τζόαν Κρόφορντ.

«’Όχι, Μάμι, εσύ είσαι διαφορετική. Ποτέ δεν είπα στις άλλες τριάντα οκτώ ότι τις αγαπούσα. Σ’ αγαπώ’», θυμάται ότι της είπε. «Αυτό με σταμάτησε. Δεν έψαχνα την αληθινή αγάπη σε εκείνο το στάδιο της ζωής μου. Ειδικά με κάποιον τόσο ζηλιάρη και ευέξαπτο όσο ο Στιβ Κόχραν».

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Βαν Ντόρεν, η οποία ήταν παντρεμένη με τον μαέστρο Ρέι Άντονι από το 1955 έως το 1961, είχε ήδη αποφασίσει τερματίσει τη σχέση.

«Όταν μου ζήτησε να κάνω άλλη μια ταινία μαζί του, μέρος της οποίας θα γυριζόταν στο ιστιοφόρο του καθ’ οδόν προς το Μεξικό, ήταν η τέλεια δικαιολογία για να αρνηθώ. Ήμουν ανύπαντρη μητέρα με ένα μικρό γιο που με χρειαζόταν, και είχα μια άλλη ταινία στα σκαριά», ανέφερε.

«Λίγο αργότερα, ο Κόχραν απέπλευσε με το σκάφος του, έχοντας δίπλα του τρία κορίτσια που είχε προσλάβει στο Μεξικό. Όταν αρρώστησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η κατάστασή του επιδεινώθηκε γρήγορα και τελικά πέθανε. Επειδή κανένα από τα κορίτσια δεν ήξερε από σκάφη, έφτασαν να περιπλανιούνται άσκοπα, ενώ το σώμα του Κοχράν αποσυντίθετο με ταχείς ρυθμούς. Μετά από δέκα ημέρες, διασώθηκαν από ένα αλιευτικό σκάφος. Ήταν ένα ταξίδι που χάρηκα που δεν έκανα».

Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly | Kεντρική φωτογραφία θέματος: © 1959 Loew’s Inc.

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Ο Γκόρντον Μπανκς, το Μουντιάλ του 1970 και η CIA
Κάτι περισσότερο από μισό αιώνα μετά την διεξαγωγή του Μουντιάλ του 1970, μια θεωρία συνωμοσίας βάζει στην ίδια κουβέντα τον θρυλικό τερματοφύλακα Γκόρντον Μπανκς, τη CIA και την αναμέτρηση Αγγλία - Γερμανία

Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango και πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ γράφει η El Pais

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Από τον Σι Τζινπίνγκ στη Βαβυλώνα: Τι κρύβει στ’ αλήθεια μια χειραψία;
Πίσω από τη χειραψία κρύβονται αιώνες ιστορίας, πολιτικά μηνύματα και συμβολισμοί που ξεκινούν από την αρχαία Ασσυρία και φτάνουν έως τις σύγχρονες διπλωματικές συναντήσεις ηγετών

Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία
«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ.

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

H Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Τζάνετ Τζάκσον – Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το συμβόλαιο του 1991 που διέλυσε όλα τα ρεκόρ
Στις αρχές των nineties ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και η Virgin Records έκαναν την έκπληξη, υπογράφοντας την Τζάνετ Τζάκσον - και ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τα καταφέρει

Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε
Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος –Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο έληξε με τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντιτς.

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η Βολιβία διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Ο νυν πρωθυπουργός Φελίπε Σάντσεθ δήλωσε ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα γίνουν το 2027 - Τι είπε ο Φελίπε Γκονθάλεθ μετά την άσκηση δίωξης στον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο

«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ’ ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!
Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν Τζέρι Καρντινάλε πήρε σκούπα και απέλυσε όλους τους διευθυντές επειδή η ομάδα δεν βγήκε στο Champions League. Παρελθόν και ο προπονητής Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην αδελφή του ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους έπειτα από έντονο καβγά. Μετά την προσαγωγή του στις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του.

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του
Από τα γήπεδα του Μουντιάλ και την Άρσεναλ στις… κεμπαμπερί, τα παγωτά και τώρα στην ιδιοκτησία της Γκόρνικ Ζάμπρζε – Ο Λούκας Ποντόλσκι ξεκινά τη δεύτερη ζωή του.

Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι
Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του 35χρονου επιχειρηματία στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του, μετά τη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, το ενδιαφέρον στο μπάσκετ στρέφεται στο πρωτάθλημα όπου ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών της GBL.

Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου. Εκλέχθηκαν βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΜΟ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως και εκπρόσωποι μειονοτήτων

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Τέμπη: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού – Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας» λέει ο Ασλανίδης
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

