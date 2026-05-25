Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στα 95 της χρόνια, η θρυλική ηθοποιός Μάμι Βαν Ντόρεν, της οποίας η πλούσια καριέρα περιλαμβάνει ταινίες όπως τα «Girls Town», «Slackers» και «Teacher’s Pet», έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί.

Ωστόσο, μια ξεχωρίζει: πριν πολλές δεκαετίες μια απόφαση την γλύτωσε από το να μείνει εγκαταλελειμμένη για δέκα ημέρες σε μια γολέτα μαζί με το «αποσυντεθειμένο» πτώμα του εραστή της.

«Δεν το έψαξα περαιτέρω»

Στη νέα της αυτοβιογραφία με τίτλο «You Thought I Was Dead», η Μάμι Βαν Ντόρεν αναπολεί τα τέλη της δεκαετίας του ’50, όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες με τον γοητευτικό ταραχοποιό Στιβ Κόχραν.

«Ο πρώην φίλος μου, ο Στιβ Κόχραν, κάποτε καυχιόταν ότι είχε κοιμηθεί με κάθε πρωταγωνίστρια με την οποία είχε συνεργαστεί. Δεν το έψαξα περαιτέρω», αστειεύεται.

Η Βαν Ντόρεν και ο Κόχραν βρέθηκαν στο κινηματογραφικό πλατό δύο φορές το 1959 — για το αστυνομικό δράμα «The Big Operator», με πρωταγωνιστή τον Μίκι Ρούνεϊ και το «The Beat Generation», στην οποία ο Λούις Άρμστρονγκ υποδύθηκε τον εαυτό του.

Δεν επρόκειτο να γυρίσουν ξανά ταινία μαζί, γιατί η μοίρα έπαιξε τελικά τα δικά της παιχνίδια: το 1965, το σκάφος του Κοχράν, μια γολέτα με το όνομα «Rogue», βρέθηκε να παρασύρεται στα ανοιχτά των ακτών της Γουατεμάλας.

Στο σκάφος βρέθηκαν τρεις τρομοκρατημένες νεαρές Μεξικανίδες, οι οποίες έμειναν ανήμπορες όταν ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο σκάφος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που περιείχαν συνεντεύξεις με επιζώντες, ένας από τους ιστούς του πλοίου έσπασε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, μετά την οποία ο Κοχράν άρχισε να υποκύπτει σε μια ασθένεια που επιδεινωνόταν ραγδαία.

Προσπάθησε να εξηγήσει στις φίλες του πώς να κατευθύνουν το σκάφος προς ασφαλή λιμάνια, αλλά τελικά ο Κοχράν πέθανε, αφήνοντας τις τρεις γυναίκες να περιπλανιούνται άσκοπα, ενώ το νεκρό του σώμα βρισκόταν στην καμπίνα.

Το σκάφος τελικά ανασύρθηκε στην πόλη-λιμάνι Τσαμπερίκο της Γουατεμάλας, και η σορός του Κοχράν μεταφέρθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θάφτηκε δίπλα στον πατέρα του.

«Αυτό με σταμάτησε»

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε η Μάμι Βαν Ντόρεν, παραλίγο να συμμετάσχει και η ίδια σε εκείνο το μοιραίο ταξίδι.

Η Βαν Ντόρεν θυμάται ότι ρώτησε πονηρά τον Κοχράν αν ήταν απλώς «μία από το κοπάδι» των ερωμένων του, όταν εκείνος της ομολόγησε ότι είχε βγει ραντεβού με την Τζόαν Κρόφορντ.

«’Όχι, Μάμι, εσύ είσαι διαφορετική. Ποτέ δεν είπα στις άλλες τριάντα οκτώ ότι τις αγαπούσα. Σ’ αγαπώ’», θυμάται ότι της είπε. «Αυτό με σταμάτησε. Δεν έψαχνα την αληθινή αγάπη σε εκείνο το στάδιο της ζωής μου. Ειδικά με κάποιον τόσο ζηλιάρη και ευέξαπτο όσο ο Στιβ Κόχραν».

View this post on Instagram A post shared by Hollywood Confidential (@hollywood.confidential)

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Βαν Ντόρεν, η οποία ήταν παντρεμένη με τον μαέστρο Ρέι Άντονι από το 1955 έως το 1961, είχε ήδη αποφασίσει τερματίσει τη σχέση.

«Όταν μου ζήτησε να κάνω άλλη μια ταινία μαζί του, μέρος της οποίας θα γυριζόταν στο ιστιοφόρο του καθ’ οδόν προς το Μεξικό, ήταν η τέλεια δικαιολογία για να αρνηθώ. Ήμουν ανύπαντρη μητέρα με ένα μικρό γιο που με χρειαζόταν, και είχα μια άλλη ταινία στα σκαριά», ανέφερε.

«Λίγο αργότερα, ο Κόχραν απέπλευσε με το σκάφος του, έχοντας δίπλα του τρία κορίτσια που είχε προσλάβει στο Μεξικό. Όταν αρρώστησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η κατάστασή του επιδεινώθηκε γρήγορα και τελικά πέθανε. Επειδή κανένα από τα κορίτσια δεν ήξερε από σκάφη, έφτασαν να περιπλανιούνται άσκοπα, ενώ το σώμα του Κοχράν αποσυντίθετο με ταχείς ρυθμούς. Μετά από δέκα ημέρες, διασώθηκαν από ένα αλιευτικό σκάφος. Ήταν ένα ταξίδι που χάρηκα που δεν έκανα».

Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly | Kεντρική φωτογραφία θέματος: © 1959 Loew’s Inc.