Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως είναι με την πλάτη στον τοίχο στον Παναθηναϊκό, έχει κρίσιμη συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το μέλλον του, με τα δεδομένα να δείχνουν ότι είναι πιο κοντά από την αποχώρηση του από το τριφύλλι.

Ο Τούρκος τεχνικός μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια είναι σε δυσχερή θέση και σύμφωνα με όσα αναφέρουν και στο εξωτερικό είναι θέμα χρόνου το να φύγει από το τριφύλλι, ενώ στην Ισπανία το έχουν τόσο σίγουρο, που ήδη αναφέρονται και στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Συγκεκριμένα, το «Rumores de Basket» έθεσε δημόσια το ερώτημα αν και πότε θα αρχίσει να ακούγεται ο Αταμάν ως υποψήφιος για τους «μπλαουγκράνα», μετά τις εξελίξεις που έχουν ανοίξει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ισπανικής ομάδας. Ο Αταμάν είναι ένας προπονητής που αν μείνει ελεύθερος θα απασχολήσει και στην Ισπανία ξεκαθαρίζουν ότι είναι θέμα χρόνου.

«Σκέψη φωναχτά: Πόσο θα αργήσει να ακουστεί ο Αταμάν ως υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα;», ανέφερε ο λογαριασμός που διαχειρίζεται ο Ισπανός δημοσιογράφος, Νάτσο Μπράβου. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται τη στιγμή που στην Μπαρτσελόνα υπάρχει αβεβαιότητα μετά την απόφαση του Τσάβι Πασκουάλ να αποχωρήσει για την Ντουμπάι, ενώ παράλληλα στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτή η κουβέντα για το μέλλον του Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Προς το παρόν δεν πρόκειται για ρεπορτάζ συμφωνίας ή επίσημη επαφή, αλλά για σχόλιο που βάζει τον Τούρκο τεχνικό στο τραπέζι της συζήτησης, σε μια αγορά προπονητών που έχει αρχίσει ήδη να κινείται έντονα ενόψει της επόμενης σεζόν.

