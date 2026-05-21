Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας
Πολιτική Γραμματεία 21 Μαΐου 2026, 13:18

Κουτσούμπας σε Μαξίμου: Επιλέγετε για μία ακόμα φορά τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας

«Για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας, φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε 'ξεπλυμένους' και 'καθαρούς' για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Σήμερα, για μια ακόμα φορά, επιλέγετε τον γνωστό σας δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας, των υπουργών σας, των βουλευτών σας, του κομματικού σας μηχανισμού που συμμετείχε σε αυτήν την κλοπή των χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών», τόνισε ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σας είναι πολύ γνώριμος αυτός ο δρόμος. Το ίδιο κάνατε και πέρυσι το καλοκαίρι, για τους πρώην υπουργούς Βορίδη και Αυγενάκη σε αυτόν τον αλήστου μνήμης τραγέλαφο με τις επιστολικές ψήφους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας πως «το ίδιο κάνατε και με τις προανακριτικές-φιάσκο για τον Καραμανλή και τον Τριαντόπουλο για το έγκλημα των Τεμπών, τις οποίες κλείσατε άρον-άρον, χωρίς αυτές να επιτελέσουν κανένα έργο».

Σύμφωνα με τον γραμματέα του ΚΚΕ, αυτό που «δίνει το δικαίωμα» στην κυβέρνηση να τα κάνει αυτά «είναι το γνωστό άρθρο 86 του Συντάγματος, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που κι εσείς και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρήσατε στην προηγούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση», όπως είπε, «απορρίπτοντας την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργησή του, ώστε να πηγαίνουν και οι υπουργοί στον φυσικό τους δικαστή, όπως κάθε πολίτης».

«Και τώρα», προσέθεσε, «μετά από όλη τη λαϊκή κατακραυγή, μιλάτε πάλι για μια αναθεώρηση του άρθρου και όχι για την κατάργησή του. Θέλοντας προφανώς να διατηρήσετε τον έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, δηλαδή της εκάστοτε κυβέρνησης, στο ποιος θα δικαστεί και ποιος όχι. Ταυτόχρονα, για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας – μιας και γι’ αυτούς δεν υπάρχει άρθρο 86 – φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε ‘ξεπλυμένους’ και ‘καθαρούς’ για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Εκεί, πολύ καλά μπορείτε να παρεμβαίνετε νομοθετικά – ατάκα κι επί τόπου – στο έργο της Δικαιοσύνης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ σάς καταθέτει τροπολογία για να σταματήσουν οι απαράδεκτες διώξεις των αγροτών που συμμετείχαν στις φετινές μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, εκεί δεν μπορείτε. Εκεί λέτε ότι ‘τα χέρια σας είναι δεμένα’, ένεκα… η ‘ανεξαρτησία’ της Δικαιοσύνης», επισήμανε, για να υπογραμμίσει συνεχίζοντας την επίθεση στην κυβέρνηση: «Τους υπουργούς σας ξέρετε να τους αμνηστεύετε, απορρίπτοντας τα αιτήματα για προανακριτική, όπως κάνετε σήμερα. Τους βιοπαλαιστές αγρότες, που είναι και τα πραγματικά θύματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους τιμωρείτε, γιατί με τον αγώνα τους σας στρίμωξαν, σας εξέθεσαν. Επιβραβεύετε τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζετε τους έντιμους, τους βιοπαλαιστές, τους ανθρώπους του μόχθου», όπως είπε.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης, που υπηρετεί τις προτεραιότητας της ΕΕ, είναι που δημιούργησε «και το εύφορο έδαφος για το ίδιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την αποσύνδεση της επιδότησης από την πραγματική παραγωγή, προς όφελος πάλι των μεγαλοϊδιοκτητών, με την περιβόητη ‘τεχνική λύση’ και όλα τα υπόλοιπα. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσατε να έχετε στήσει όλο αυτό το κύκλωμα εξυπηρετήσεων και πελατειακών σχέσεων με τους κολλητούς σας, οι οποίοι ταυτόχρονα ήταν και είναι οι μεγαλύτεροι υπερασπιστές της ΚΑΠ και οι μεγαλύτεροι πολέμιοι των αγώνων», σημείωσε, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «όλα αυτά δεν ήταν κάποια απλά αυτονόητα ‘ρουσφετάκια’ εξυπηρέτησης κάποιων πολιτών, όπως θέλετε να τα παρουσιάζετε. Αλλά ήταν εγκληματικού χαρακτήρα κατάχρηση δημόσιου χρήματος υπέρ ολίγων κολλητών σας, σε βάρος των πολλών βιοπαλαιστών πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων».

Το «καρφί» Κουτσούμπα για τα υπό ίδρυση κόμματα

Ο γραμματέας του ΚΚΕ σημείωσε, μάλιστα, πως σε αυτήν την ΕΕ, που είναι μέρος του προβλήματος και μάλιστα πολύ μεγάλο, «εμείς έχουμε δηλώσει και το λέμε ξανά ότι δεν πρόκειται ποτέ να φορέσουμε φωτοστέφανο, όπως, δυστυχώς, κάνουν άλλα κόμματα εδώ μέσα ή άλλοι μονοπρόσωποι σχηματισμοί που βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης σήμερα, αυτές τις μέρες, απολαμβάνοντας μάλιστα αμέριστη προβολή και διαφήμιση από το ίδιο το σύστημα που δήθεν πολεμούν».

Ταυτόχρονα, υποστήριξε πως «έχουν μεγάλη ευθύνη κάποιοι και κάποιες εδώ μέσα. Γιατί σε περιόδους, μάλιστα, μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων, τότε που υπήρχαν οι προϋποθέσεις να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα από τον ελληνικό λαό που ήταν μαζικά στους δρόμους, εκείνοι και εκείνες έπαιξαν ρόλο στον εξωραϊσμό και τον καθαγιασμό της σάπιας και διεφθαρμένης ΕΕ, αφού την παρουσίαζαν ως δήθεν εγγυητή της ‘νομιμότητας’ και της ‘δικαιοσύνης’», ενώ τόνισε πως «αυτό, βεβαίως, καθόλου δεν πρέπει να μας εμποδίζει να αξιοποιούμε τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν και περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καθόλου δεν μας εμποδίζει από το να υπερψηφίζουμε, με το δικό μας σκεπτικό, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

«Μια κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που τα συγκαλύπτει»

«Δεν θα παραμυθιάσουμε τον λαό ότι το λεγόμενο ‘κράτος δικαίου της ΕΕ’ αποτελεί – τάχα – το αντίπαλο δέος σε αυτό που ζει τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που δικαιολογημένα τον έχει κάνει να θέλει να απαλλαγεί επιτέλους από αυτήν. Δεν ξεχνάμε, άλλωστε, ότι σε αυτή την κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη βρήκε να δώσει συγχαρητήρια, τις προάλλες, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για την πρόοδο της χώρας – λέει – στους θεσμούς και το λεγόμενο ‘κράτος δικαίου’. Ναι, έδωσε ‘συγχαρητήρια’ σε αυτήν την κυβέρνηση, αφού τους κάνει καλά τη βρώμικη δουλειά», ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κάνοντας λόγο για «μια κυβέρνηση, που είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα και που τα συγκαλύπτει, το ένα πίσω από το άλλο, όπως ετοιμάζεται να κάνει και σήμερα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ετοιμάζεται να κάνει πάλι αύριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών».

Όπως τόνισε, «η οργή του λαού δικαιολογημένα μεγαλώνει και δεν θα αργήσει η ώρα που θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει».

«Εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα και δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε, μαζί με την κυβέρνησή σας, να αποτελέσουν παρελθόν και η πολιτική σας και τα σκάνδαλά σας και η συγκάλυψή τους», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να καταλήξει πως «μπορείτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές και εξεταστικές θέλετε, αλλά αυτήν τη μοίρα δεν θα τη γλιτώσετε».

Business
Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα

«Καρφί» του προέδρου της Βουλής στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κάνει ευρύτατη χρήση των επιστολικών στο σύνολο των ψηφοφοριών της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Τσουκαλάς: Ο Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό για τα «ήρεμα νερά» – Η χώρα δεν έχει εθνική στρατηγική

«Πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της 'Γαλάζιας Πατρίδας' εσωτερικό δίκαιο, και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία πρωθυπουργού - υπουργού Εθνικής Άμυνας, να μην έχει εθνική στρατηγική. Όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση αρνείται τη λογοδοσία, μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο αμνήστευσης και ατιμωρησίας

Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι, «αμετανόητος. επιχειρεί να εξασφαλίσει το ακαταδίωκτο για τους εντολοδόχους του και δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει την λογοδοσία για το σύστημα εξουσίας του»

Σύνταξη
Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Φάμελλος: Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή θα εξασφαλίσει μια προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα έπρεπε να εμπλέκει όλους τους πολίτες και να μη χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση για σκάνδαλα ή για παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26 Upd: 13:20

Live η συζήτηση στη Βουλή - «Δεν αποφεύγει τον έλεγχο» αλλά αρνείται τη σύσταση προανακριτικής ο Λιβανός

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή

Σύνταξη
Σε ομηρία το κράτος Δικαίου και η κοινή λογική, η Καρυστιανού στέλνει μήνυμα με περιστέρι και η Αριστερά περιμένει ο Τσίπρας τι θα φέρει
in Confidential 21.05.26

Σε ομηρία το κράτος Δικαίου και η κοινή λογική, η Καρυστιανού στέλνει μήνυμα με περιστέρι και η Αριστερά περιμένει ο Τσίπρας τι θα φέρει

Χωρίς ασπίδα προστασίας στην ασυδοσία της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ εξετάζει πρόταση δυσπιστίας, και στην Αριστερά αντιμετωπίζουν εκ νέου περίπτωση δυστοκίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα

Στα «άκρα» οδηγείται η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την εξεταστική επιτροπή και τις διαρροές. Τα ερωτήματα για τον φάκελο παρακολούθησης του Ανδρουλάκη και οι καταγγελίες περί μεθόδευσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Πολιτική 21.05.26

Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή

Εντελώς απροετοίμαστος εμφανίστηκε στη βουλή ο διοικητής της ΕΥΠ και αδυνατώντας να απαντήσει επί της ουσίας για τις υποκλοπές. Γιατί προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό των παριστάμενων βουλευτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Σύνταξη
Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Επιμένουν οι εισηγήσεις για εκλογές το Φθινόπωρο – Τι ζυγίζει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Παρά τις επίσημες δηλώσεις (και στο συνέδριο) του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εκλογές θα γίνουν το 2027, το σενάριο για κάλπες το Φθινόπωρο παραμένει στο τραπέζι του Μαξίμου. Τα εκατέρωθεν επιχειρήματα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος

«Δεν είναι το Σύνταγμα εργαλείο» διαμήνυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος σε μία παρέμβαση κόλαφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον τρόπο που ο πρωθυπουργός μεταχειρίζεται το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη
Πολιτική 20.05.26

Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη

Το συνέδριο για την ασφάλεια Athens Defence Summit διοργανώνεται από μια ΙΚΕ που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και που την τρέχουν ο υιός του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ο υιός του γαλάζιου εκδότη Καραμανλή. Ο ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Βασίλης Ρίζος
Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα

Οι υποκλοπές και πάλι στο προσκήνιο με τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου να αρνείται να πάει και να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άλλη μια κίνηση της Δικαιοσύνης που δυστυχώς παραπέμπει σε συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 19:57

Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Σύνταξη
Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Σύνταξη
Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
Η ανακοίνωση 21.05.26

Εικοσιτετράωρη απεργία σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου
Αυτοδιοίκηση 21.05.26

Σύμβαση για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου

Υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Αρκαλοχωρίου που έχει υποστεί σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Σύνταξη
Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη
Ελλάδα 21.05.26

Ναρκωτικά και «δανεικά ζώα» λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι περιλαμβάνει η δικογραφία για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Η δικογραφία, πίσω από την επιχείρηση - μαμούθ της ΕΛ.ΑΣ. με τους 200 αστυνομικούς, αριθμεί χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερους από 70 κατηγορούμενους.

Σύνταξη
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική
Επικαιρότητα 21.05.26

ΠΑΣΟΚ κατά Βορίδη: Η σιωπή για τις υποκλοπές είναι ενοχική

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κακλαμάνης: Με αιχμές στον Ανδρουλάκη για τις επιστολικές δεν απαντάει στα κρίσιμα

«Καρφί» του προέδρου της Βουλής στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν κάνει ευρύτατη χρήση των επιστολικών στο σύνολο των ψηφοφοριών της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»
Euroleague 21.05.26

Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, μετά το 2013 όταν ξανά ο ίδιος τον είχε οδηγήσει εκεί - Όσα είπε ο «coach B» για το Final-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Οσμή: «Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες – Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις
Σενάρια που αποκλείστηκαν 21.05.26

«Παράνομη εκπομπή υγραερίου» βλέπουν οι επιστήμονες - Γιατί δεν έγιναν μετρήσεις της οσμής

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση όσον αφορά σε ουσίες με συγκεκριμένα όρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξηγεί ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

