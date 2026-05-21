Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια
Art 21 Μαΐου 2026, 22:00

Η Μαρίνα Καρέλλα, η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η Νικομάχη Καρακωστάνογλου και η Δέσποινα Φλέσσα συναντιούνται στην έκθεση Life Cycles, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Μακριά από τα όρια μιας παραδοσιακής γκαλερί, η σύγχρονη τέχνη μετατρέπεται φέτος σε εμπειρία περιήγησης, μέσα σε ένα σκηνικό όπου η αρχιτεκτονική, η φύση και η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά συνυπάρχουν. Η έκθεση Life Cycles φέρνει στον ίδιο χώρο τέσσερις σημαντικές Ελληνίδες εικαστικούς από διαφορετικές γενιές, δημιουργώντας έναν διάλογο γύρω από τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια.

Από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έργα που ενσωματώνονται οργανικά στον χώρο, μετατρέποντας την περιήγηση σε μια ζωντανή συνάντηση με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Η έκθεση

Στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου, με τις ατελείωτες, δαντελωτές παραλίες,το Amanzoe υποδέχεται εδώ και χρόνια τους επισκέπτες που επιθυμούν να ανακαλύψουν μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην «καρδιά» του ελληνικού πολιτισμού για χιλιετίες. Διανύοντας πλέον τον δέκατο τέταρτο χρόνο λειτουργίας του, το πολυτελές θέρετρο των Aman, εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική της αρχαίας αθηναϊκής ακρόπολης, συνεχίζει να ενισχύει τη σύνδεσή του με τον τοπικό πολιτισμό παρουσιάζοντας τη νέα έκθεση σύγχρονης τέχνης Life Cycles σε συνεργασία με την Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Αποτελώντας ένα σημαντικό ορόσημο και για τους δύο συνεργάτες, η έκθεση θα φιλοξενήσει τέσσερις κορυφαίες Ελληνίδες εικαστικούς, από τέσσερις διαφορετικές γενιές, οι οποίες θα εκθέσουν τα έργα τους στους χώρους του resort από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Σχεδιασμένη ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εμπειρία των επισκεπτών, η έκθεση Life Cycles θα ενσωματωθεί οργανικά στους εμβληματικούς χώρους του Amanzoe, παρουσιάζοντας γλυπτικές εγκαταστάσεις από τέσσερις καταξιωμένες δημιουργούς: τη Μαρίνα Καρέλλα, την Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, τη Νικομάχη Καρακωστάνογλου και τη Δέσποινα Φλέσσα. Σε μια σπάνια συνεύρεση, οι τέσσερις γυναίκες εικαστικοί εκθέτουν για πρώτη φορά μαζί, εγκαινιάζοντας έναν ουσιαστικό και διαγενεακό καλλιτεχνικό διάλογο. Τα έργα τους εξερευνούν τις έννοιες της συνέχειας και της εξέλιξης, συνθέτοντας μια δυνατή αφηγηματική εμπειρία που εναρμονίζεται ιδανικά με τη διαχρονική και παράλληλα επίκαιρη αισθητική του Amanzoe.

Amanzoe, Ελλάδα – Έκθεση τέχνης, πορτρέτο στο στούντιο, Νικομάχη Καρακωστάνογλου

Νικομάχη Καρακωστάνογλου

Στην ήσυχη Βιβλιοθήκη και στην παρακείμενη βεράντα της, η επιφανής Ελληνίδα ζωγράφος και γλύπτρια Μαρίνα Καρέλλα θα παρουσιάσει σειρά γλυπτών που αποτυπώνουν το φως, τη σκιά και τις πτυχώσεις – όλα τους διαχρονικά σύμβολα της ελληνικής αισθητικής. Η καλλιτεχνική της πορεία, που χαίρει διεθνούς αναγνώρισης εδώ και δεκαετίες, εξερευνά το εφήμερο και το μεταφυσικό, με έργα όπως το The Gold Cloth και το Hibiscus, τα οποία συνδυάζουν κλασικές αναφορές με μια χαρακτηριστική μεταμοντέρνα ευαισθησία.

Απέναντι από τον κήπο με τις λεβάντες, τα γλυπτά από τη σειρά Armour and Horses της Αλεξάνδρας Αθανασιάδη θα παρεμβάλλονται διακριτικά μέσα στην αρμονία του ειδυλλιακού τοπίου. Γνωστή για τις χειροποίητες, σφυρηλατημένες μορφές της, η Αθανασιάδη εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ εσωτερικής ταυτότητας και εξωτερικής έκφρασης. Οι πολυεπίπεδες συνθέσεις της ανακαλούν τη φθορά του χρόνου και την έννοια της ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, στη βεράντα δίπλα στην πισίνα, τα φωτεινά μαρμάρινα έργα της Νικομάχης Καρακωστάνογλου, με τίτλο Sacred Vessels, αντλούν έμπνευση από αρχαία αναθήματα, ενώ η διαισθητική, πειραματική της πρακτική προσκαλεί τον θεατή να εξερευνήσει απτικά έννοιες όπως η μνήμη και η αναγέννηση, καθώς τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στην ύλη και το φως.

Επεκτείνοντας περαιτέρω τη θεματική της έκθεσης γύρω από τον χρόνο και τα ίχνη που αυτός αφήνει, η Δέσποινα Φλέσσα θα παρουσιάσει γλυπτά από αλουμίνιο από τη συλλογή της Fossils and Shades, τα οποία θα εκτίθενται στη Βιβλιοθήκη, μαζί με μια επιλεγμένη σειρά γλυπτικών σχεδίων από γραφίτη, με τίτλο Folding Landscapes. Με αφετηρία την αρχαιολογία και τη φαντασία, τα έργα της Φλέσσα εμπνέονται από τη σταθερά μεταβαλλόμενη φύση της παρουσίας και της απουσίας, προσφέροντας ποιητικούς αναστοχασμούς για ό,τι διατηρείται, ανακαλύπτεται εκ νέου και επανανοηματοδοτείται από γενιά σε γενιά.

Σχεδιασμένο από τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Ed Tuttle, το Amanzoe, με τα περιστύλια, τις γαλήνιες αυλές και τους κήπους με την πανοραμική θέα, προσφέρει ένα φυσικό, ιδανικό σκηνικό για την αρμονική συνύπαρξη της τέχνης, της φύσης και του design. Το όνομα του resort άλλωστε –συνένωση της σανσκριτικής λέξης για την «ειρήνη» με την ελληνική λέξη «ζωή» – αντανακλά επίσης τη φιλοσοφία της έκθεσης Life Cycles, μια συνεργασία που συνάδει απόλυτα με το πνεύμα του Aman, το οποίο αποσκοπεί στο να προσφέρει στους επισκέπτες μια βαθύτερη σύνδεση με την πολιτιστική κληρονομιά και το πνεύμα του προορισμού.

Μαρίνα Καρέλλα

Παράλληλα με την έκθεση, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αποκλειστικών δραστηριοτήτων, θα προσκαλέσει τους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με την τέχνη ως μέρος της καθημερινής τους εμπειρίας, και όχι μέσα στο παραδοσιακό περιβάλλον μιας γκαλερί. Από ιδιωτικές συναντήσεις με τις εικαστικούς (Meet the Artist) έως μικρές ομαδικές ξεναγήσεις, οι εμπειρίες αυτές θα προσφέρουν μια βαθύτερη γνωριμία με τη σύγχρονη ελληνική εικαστική σκηνή, τοποθετώντας τους επισκέπτες στο επίκεντρο της εγχώριας καλλιτεχνικής κοινότητας. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την έκθεση Life Cycles με φυσικό τρόπο, καθώς περιηγούνται στους χώρους του resort, ενώ οι μη διαμένοντες επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση κάνοντας κράτηση σε ένα από τα εστιατόρια του Amanzoe, όπως το Nura στο Beach Club και το Akari, το signature ιαπωνικό εστιατόριο δίπλα στην πισίνα. Όλα τα έργα τέχνης θα είναι διαθέσιμα προς πώληση απευθείας, μέσω της Γκαλερί Ζουμπουλάκη, ή με την βοήθεια ειδικά ορισμένου συνεργάτη από την ομάδα του Amanzoe.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση μπορείτε να βρείτε εδώ

Φωτογραφικό υλικό εδώ

Πληροφορίες & κρατήσεις: www.aman.com/resorts/amanzoe

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ AMAN

Ο Όμιλος Aman ιδρύθηκε το 1988 με όραμα τη δημιουργία μιας σειράς από προσωπικά ησυχαστήρια-καταφύγια φιλοξενίας, που προσφέρουν τη διακριτική, ζεστή φιλοξενία μιας ευγενούς και κομψής ιδιωτικής κατοικίας. Το πρώτο του θέρετο, το Amanpuri («τόπος ειρήνης»), στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης, εισήγαγε αυτή την προσωποποιημένη φιλοσοφία και έκτοτε τα Aman έχουν εξελιχθεί σε ένα δίκτυο που περιλαμβάνει 35 μοναδικής αισθητικής ξενοδοχεία, θέρετρα και κατοικίες, σε 20 προορισμούς ανά τον κόσμο, από αστικές περιοχές έως τελείως απομακρυσμένες. Παράλληλα, ο Όμιλος Aman διαθέτει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο μελλοντικών έργων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Aman έχει αναπτυχθεί επεκτείνοντας το ιδιαίτερο και εκλεκτικό lifestyle του πέρα από τα όρια των μονάδων φιλοξενίας, παρουσιάζοντας το Aman Skincare (2018), τη σειρά συμπληρωμάτων Sva (2020), την premium σειρά αρωμάτων Aman Fine Fragrance (2020), τη ready-to-wear συλλογή The Essentials by Aman (2021), τη σειρά προϊόντων περιποίησης Aman Essential Skin (2023) και την Aman Interiors (2023), που δημιουργεί έπιπλα κατόπιν παραγγελίας, εμπνευσμένα από την αισθητική των Aman.

Με την καινοτομία να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας του brand, o Όμιλος Aman παρουσίασε το 2020 ένα νέο ξενοδοχειακό concept με την ονομασία Janu, που σημαίνει «ψυχή» στα σανσκριτικά. Το Janu εμπνέει και ενεργοποιεί μέσα από μεταμορφωτικούς χώρους, πρωτοποριακές γαστρονομικές εμπειρίες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ευεξίας σε πρωτοφανή κλίμακα, προσφέροντας μια νέα εκδοχή φιλοξενίας. Τον Μάρτιο του 2024 άνοιξε τις πύλες του το πρώτο ξενοδοχείο της σειράς, το Janu Tokyo, ενώ αρκετά ακόμη ξενοδοχεία Janu βρίσκονται ήδη σε φάση ανάπτυξης.

Δέσποινα Φλέσσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ THΝ ΓΚΑΛΕΡΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Από το 1912 που ιδρύθηκε η Γκαλερί Ζουμπουλάκη, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους και μακροβιότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας. Το 1966, η οικογένεια δημιούργησε έναν χώρο αφιερωμένο στην τέχνη, σηματοδοτώντας την εξέλιξη του χώρου προς τη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη. Έκτοτε, η Γκαλερί Ζουμπουλάκη έχει παρουσιάσει εμβληματικές εκθέσεις διεθνών καλλιτεχνών, όπως οι Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Ρενέ Μαγκρίτ, Πάμπλο Πικάσο και Άντι Γουόρχολ, διατηρώντας παράλληλα στενές σχέσεις με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Μόραλης, η Chryssa, ο Γιάννης Τσαρούχης και ο Takis. Σήμερα, συνεχίζει, μέσω του προγραμματισμού της, να προβάλλει την ελληνική τέχνη δίνοντας έμφαση στη νεότερη γενιά καλλιτεχνών.

https://zoumboulakisgallery.gr/

*Κεντρική Φωτογραφία: Αλεξάνδρα Αθανασιάδη

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Μύθος 19.05.26

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις: Μια διαφορετική ματιά στην πορεία του Αλέξανδρου Ψυχούλη
Art 12.05.26

Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις: Μια διαφορετική ματιά στην πορεία του Αλέξανδρου Ψυχούλη

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει από τις 16 Μαΐου την έκθεση «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», με περισσότερα από Περισσότερα από 150 έργα του πολυπράγμονα Αλέξανδρου Ψυχούλη

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
«Νιώθω ντροπή» 11.05.26

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του ολλανδού ηγέτη των SS

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»
Τέχνη ως αντίσταση; 10.05.26

Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»

Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Χείλη με χείλη 08.05.26

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Art 08.05.26

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας
«Επιμελητής ο Πούτιν» 07.05.26

Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας

Η Ρωσία επέστρεψε στη Μπιενάλε της Βενετίας για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με Pussy Riot και Femen να καταγγέλλουν ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο προπαγάνδας

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»

Ο Νίκολιτς μίλησε με συγκίνηση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον αείμνηστο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς, αποθεώνοντας δύο από τις σημαντικότερες μορφές της σερβικής μπασκετικής σχολής

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα
Από το Μεξικό 21.05.26

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα

Η Κάγια Κάλας, εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι ο λαός στην Κούβα «αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία». Η δήλωση έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ ασκούν ασφυκτική πίεση στην Αβάνα, με στόχο να καταρρεύσει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 21.05.26

Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές των ημιτελικών του Final Four 2026. Η τριάδα που θα «σφυρίξει» το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, αλλά και το Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας

Μετά το αίτημα για πειθαρχική δίωξη, το συνδικάτο των διαιτητών (AESAF) προσφεύγει στις κρατικές αρχές κατά του Φλορεντίνο Πέρεθ και του επίσημου καναλιού του συλλόγου για υποκίνηση μίσους.

Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες
Τραγωδία 21.05.26

Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στη Φεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Ραμπάτ. Έως και το βράδυ της Πέμπτης, οι ομάδες διάσωσης στο Μαρόκο συνέχισαν τις έρευνες κάτω από τα ερείπια, εν μέσω φόβων ότι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία
Κόσμος 21.05.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση η οποία μαρτυρά την μεγάλη επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας, ο αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ταξίδι της Ροντρίγκεζ στην Ινδία για την πώληση πετρελαίου

Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»

Η Ρεάλ σχεδιάζει την επιστροφή των μουσικών εκδηλώσεων από τον Ιανουάριο του 2027, όπως αυτή του Αντρέα Μποτσέλι, μετά την κρίση θορύβου και τις αντιδράσεις των κατοίκων γύρω από το Μπερναμπέου.

Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
Μπάσκετ 21.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)

Παρακολουθήστε βίντεο από την τελευταία προπόνηση της Ρεάλ ενόψει του ισπανικού «εμφυλίου» με τη Βαλένθια στον μεγάλο, δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 21:00).

Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς
Τουρκία 21.05.26

Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς

Η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην Τουρκία.

Βουλή: Απορρίφθηκε με 152 «όχι» η πρόταση για σύσταση προανακριτικής- Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 21.05.26

Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό-Αραμπατζή - Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ

Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών της ΝΔ, προχώρησε η Βουλή.

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης
Πολιτική δίωξη 21.05.26 Upd: 22:24

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης

Το δικαστήριο επικαλέστηκε ισχυρισμούς για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του CHP, το οποίο είχε νικήσει το κόμμα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο ηγέτης του Οζέλ εξαγόρασε ψήφους.

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;
Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.05.26

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: Γιατί οι 4 στους 10 κάνουν δουλειές άσχετες από αυτό που σπούδασαν;

Τι είναι η κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων και γιατί είναι σημαντικά υψηλότερη στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο; Ο γεν. διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Χρήστος Γούλας αναλύει τα ευρήματα νέας έρευνας.

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Διαψεύδει το ΥΠΕΞ
Μέση Ανατολή 21.05.26 Upd: 22:34

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Διαψεύδει το ΥΠΕΞ

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο συμφωνίας επεξεργάστηκε το Πακιστάν. Tεχεράνη: Εικασίες των ΜΜΕ.

The Expla-in Project | ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;
Expla-in 21.05.26

ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το κλίμα στη Βουλή να βαραίνει. Η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ αποκτά χαρακτηριστικά θεσμικής «μετωπικής» σύγκρουσης.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

