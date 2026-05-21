Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια

Μακριά από τα όρια μιας παραδοσιακής γκαλερί, η σύγχρονη τέχνη μετατρέπεται φέτος σε εμπειρία περιήγησης, μέσα σε ένα σκηνικό όπου η αρχιτεκτονική, η φύση και η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά συνυπάρχουν. Η έκθεση Life Cycles φέρνει στον ίδιο χώρο τέσσερις σημαντικές Ελληνίδες εικαστικούς από διαφορετικές γενιές, δημιουργώντας έναν διάλογο γύρω από τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια.

Από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έργα που ενσωματώνονται οργανικά στον χώρο, μετατρέποντας την περιήγηση σε μια ζωντανή συνάντηση με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Η έκθεση

Στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου, με τις ατελείωτες, δαντελωτές παραλίες,το Amanzoe υποδέχεται εδώ και χρόνια τους επισκέπτες που επιθυμούν να ανακαλύψουν μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην «καρδιά» του ελληνικού πολιτισμού για χιλιετίες. Διανύοντας πλέον τον δέκατο τέταρτο χρόνο λειτουργίας του, το πολυτελές θέρετρο των Aman, εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική της αρχαίας αθηναϊκής ακρόπολης, συνεχίζει να ενισχύει τη σύνδεσή του με τον τοπικό πολιτισμό παρουσιάζοντας τη νέα έκθεση σύγχρονης τέχνης Life Cycles σε συνεργασία με την Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Αποτελώντας ένα σημαντικό ορόσημο και για τους δύο συνεργάτες, η έκθεση θα φιλοξενήσει τέσσερις κορυφαίες Ελληνίδες εικαστικούς, από τέσσερις διαφορετικές γενιές, οι οποίες θα εκθέσουν τα έργα τους στους χώρους του resort από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Σχεδιασμένη ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την εμπειρία των επισκεπτών, η έκθεση Life Cycles θα ενσωματωθεί οργανικά στους εμβληματικούς χώρους του Amanzoe, παρουσιάζοντας γλυπτικές εγκαταστάσεις από τέσσερις καταξιωμένες δημιουργούς: τη Μαρίνα Καρέλλα, την Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, τη Νικομάχη Καρακωστάνογλου και τη Δέσποινα Φλέσσα. Σε μια σπάνια συνεύρεση, οι τέσσερις γυναίκες εικαστικοί εκθέτουν για πρώτη φορά μαζί, εγκαινιάζοντας έναν ουσιαστικό και διαγενεακό καλλιτεχνικό διάλογο. Τα έργα τους εξερευνούν τις έννοιες της συνέχειας και της εξέλιξης, συνθέτοντας μια δυνατή αφηγηματική εμπειρία που εναρμονίζεται ιδανικά με τη διαχρονική και παράλληλα επίκαιρη αισθητική του Amanzoe.

Στην ήσυχη Βιβλιοθήκη και στην παρακείμενη βεράντα της, η επιφανής Ελληνίδα ζωγράφος και γλύπτρια Μαρίνα Καρέλλα θα παρουσιάσει σειρά γλυπτών που αποτυπώνουν το φως, τη σκιά και τις πτυχώσεις – όλα τους διαχρονικά σύμβολα της ελληνικής αισθητικής. Η καλλιτεχνική της πορεία, που χαίρει διεθνούς αναγνώρισης εδώ και δεκαετίες, εξερευνά το εφήμερο και το μεταφυσικό, με έργα όπως το The Gold Cloth και το Hibiscus, τα οποία συνδυάζουν κλασικές αναφορές με μια χαρακτηριστική μεταμοντέρνα ευαισθησία.

Απέναντι από τον κήπο με τις λεβάντες, τα γλυπτά από τη σειρά Armour and Horses της Αλεξάνδρας Αθανασιάδη θα παρεμβάλλονται διακριτικά μέσα στην αρμονία του ειδυλλιακού τοπίου. Γνωστή για τις χειροποίητες, σφυρηλατημένες μορφές της, η Αθανασιάδη εξετάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ εσωτερικής ταυτότητας και εξωτερικής έκφρασης. Οι πολυεπίπεδες συνθέσεις της ανακαλούν τη φθορά του χρόνου και την έννοια της ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, στη βεράντα δίπλα στην πισίνα, τα φωτεινά μαρμάρινα έργα της Νικομάχης Καρακωστάνογλου, με τίτλο Sacred Vessels, αντλούν έμπνευση από αρχαία αναθήματα, ενώ η διαισθητική, πειραματική της πρακτική προσκαλεί τον θεατή να εξερευνήσει απτικά έννοιες όπως η μνήμη και η αναγέννηση, καθώς τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στην ύλη και το φως.

Επεκτείνοντας περαιτέρω τη θεματική της έκθεσης γύρω από τον χρόνο και τα ίχνη που αυτός αφήνει, η Δέσποινα Φλέσσα θα παρουσιάσει γλυπτά από αλουμίνιο από τη συλλογή της Fossils and Shades, τα οποία θα εκτίθενται στη Βιβλιοθήκη, μαζί με μια επιλεγμένη σειρά γλυπτικών σχεδίων από γραφίτη, με τίτλο Folding Landscapes. Με αφετηρία την αρχαιολογία και τη φαντασία, τα έργα της Φλέσσα εμπνέονται από τη σταθερά μεταβαλλόμενη φύση της παρουσίας και της απουσίας, προσφέροντας ποιητικούς αναστοχασμούς για ό,τι διατηρείται, ανακαλύπτεται εκ νέου και επανανοηματοδοτείται από γενιά σε γενιά.

Σχεδιασμένο από τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Ed Tuttle, το Amanzoe, με τα περιστύλια, τις γαλήνιες αυλές και τους κήπους με την πανοραμική θέα, προσφέρει ένα φυσικό, ιδανικό σκηνικό για την αρμονική συνύπαρξη της τέχνης, της φύσης και του design. Το όνομα του resort άλλωστε –συνένωση της σανσκριτικής λέξης για την «ειρήνη» με την ελληνική λέξη «ζωή» – αντανακλά επίσης τη φιλοσοφία της έκθεσης Life Cycles, μια συνεργασία που συνάδει απόλυτα με το πνεύμα του Aman, το οποίο αποσκοπεί στο να προσφέρει στους επισκέπτες μια βαθύτερη σύνδεση με την πολιτιστική κληρονομιά και το πνεύμα του προορισμού.

Παράλληλα με την έκθεση, ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αποκλειστικών δραστηριοτήτων, θα προσκαλέσει τους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με την τέχνη ως μέρος της καθημερινής τους εμπειρίας, και όχι μέσα στο παραδοσιακό περιβάλλον μιας γκαλερί. Από ιδιωτικές συναντήσεις με τις εικαστικούς (Meet the Artist) έως μικρές ομαδικές ξεναγήσεις, οι εμπειρίες αυτές θα προσφέρουν μια βαθύτερη γνωριμία με τη σύγχρονη ελληνική εικαστική σκηνή, τοποθετώντας τους επισκέπτες στο επίκεντρο της εγχώριας καλλιτεχνικής κοινότητας. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την έκθεση Life Cycles με φυσικό τρόπο, καθώς περιηγούνται στους χώρους του resort, ενώ οι μη διαμένοντες επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση κάνοντας κράτηση σε ένα από τα εστιατόρια του Amanzoe, όπως το Nura στο Beach Club και το Akari, το signature ιαπωνικό εστιατόριο δίπλα στην πισίνα. Όλα τα έργα τέχνης θα είναι διαθέσιμα προς πώληση απευθείας, μέσω της Γκαλερί Ζουμπουλάκη, ή με την βοήθεια ειδικά ορισμένου συνεργάτη από την ομάδα του Amanzoe.

Πληροφορίες & κρατήσεις: www.aman.com/resorts/amanzoe

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ AMAN

Ο Όμιλος Aman ιδρύθηκε το 1988 με όραμα τη δημιουργία μιας σειράς από προσωπικά ησυχαστήρια-καταφύγια φιλοξενίας, που προσφέρουν τη διακριτική, ζεστή φιλοξενία μιας ευγενούς και κομψής ιδιωτικής κατοικίας. Το πρώτο του θέρετο, το Amanpuri («τόπος ειρήνης»), στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης, εισήγαγε αυτή την προσωποποιημένη φιλοσοφία και έκτοτε τα Aman έχουν εξελιχθεί σε ένα δίκτυο που περιλαμβάνει 35 μοναδικής αισθητικής ξενοδοχεία, θέρετρα και κατοικίες, σε 20 προορισμούς ανά τον κόσμο, από αστικές περιοχές έως τελείως απομακρυσμένες. Παράλληλα, ο Όμιλος Aman διαθέτει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο μελλοντικών έργων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος Aman έχει αναπτυχθεί επεκτείνοντας το ιδιαίτερο και εκλεκτικό lifestyle του πέρα από τα όρια των μονάδων φιλοξενίας, παρουσιάζοντας το Aman Skincare (2018), τη σειρά συμπληρωμάτων Sva (2020), την premium σειρά αρωμάτων Aman Fine Fragrance (2020), τη ready-to-wear συλλογή The Essentials by Aman (2021), τη σειρά προϊόντων περιποίησης Aman Essential Skin (2023) και την Aman Interiors (2023), που δημιουργεί έπιπλα κατόπιν παραγγελίας, εμπνευσμένα από την αισθητική των Aman.

Με την καινοτομία να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας του brand, o Όμιλος Aman παρουσίασε το 2020 ένα νέο ξενοδοχειακό concept με την ονομασία Janu, που σημαίνει «ψυχή» στα σανσκριτικά. Το Janu εμπνέει και ενεργοποιεί μέσα από μεταμορφωτικούς χώρους, πρωτοποριακές γαστρονομικές εμπειρίες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ευεξίας σε πρωτοφανή κλίμακα, προσφέροντας μια νέα εκδοχή φιλοξενίας. Τον Μάρτιο του 2024 άνοιξε τις πύλες του το πρώτο ξενοδοχείο της σειράς, το Janu Tokyo, ενώ αρκετά ακόμη ξενοδοχεία Janu βρίσκονται ήδη σε φάση ανάπτυξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ THΝ ΓΚΑΛΕΡΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Από το 1912 που ιδρύθηκε η Γκαλερί Ζουμπουλάκη, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους και μακροβιότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας. Το 1966, η οικογένεια δημιούργησε έναν χώρο αφιερωμένο στην τέχνη, σηματοδοτώντας την εξέλιξη του χώρου προς τη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη. Έκτοτε, η Γκαλερί Ζουμπουλάκη έχει παρουσιάσει εμβληματικές εκθέσεις διεθνών καλλιτεχνών, όπως οι Τζόρτζιο ντε Κίρικο, Ρενέ Μαγκρίτ, Πάμπλο Πικάσο και Άντι Γουόρχολ, διατηρώντας παράλληλα στενές σχέσεις με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Μόραλης, η Chryssa, ο Γιάννης Τσαρούχης και ο Takis. Σήμερα, συνεχίζει, μέσω του προγραμματισμού της, να προβάλλει την ελληνική τέχνη δίνοντας έμφαση στη νεότερη γενιά καλλιτεχνών.

*Κεντρική Φωτογραφία: Αλεξάνδρα Αθανασιάδη