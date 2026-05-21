Adecco: Μόλις το 6% είναι έτοιμο για τις αλλαγές που φέρνει η AI στην εργασία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν ουσιαστικά στην εποχή της ΑΙ, σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, καθώς μόνον το 36% των οργανισμών καταφέρνει να δείξει ξεκάθαρα στους εργαζομένους ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί ευκαιρίες και δεν απειλεί τις θέσεις εργασίας τους, ενώ μόλις το 6% των εταιρειών χαρακτηρίζεται πραγματικά «future-ready» για τις αλλαγές που φέρνει η εποχή της AI.

Adecco: Από τι εξαρτάται η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ειδικότερα, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει με ταχύτητα τον κόσμο της εργασίας, η νέα παγκόσμια έρευνα του ομίλου Adecco, «The Human Premium: Leadership Beyond the Algorithm», αναδεικνύει ότι η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνολογία, αλλά κυρίως από την εμπιστοσύνη που χτίζουν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων με τους ανθρώπους τους, την επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανθρωποκεντρική ηγεσία.

Η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 2.000 ανώτατων στελεχών από 13 χώρες, τα οποία εκπροσωπούν οργανισμούς με συνολικό ανθρώπινο δυναμικό άνω των 8,6 εκατομμυρίων εργαζομένων.

Τι έδειξε η έρευνα της Adecco

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι σχεδόν 1 στους 2 business leaders προβλέπει ότι τα AI agents θα αποτελούν μέρος της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσα στον επόμενο χρόνο.

Την ίδια ώρα μόνον το 36% των οργανισμών καταφέρνει να δείξει ξεκάθαρα στους εργαζομένους ότι η ΑΙ δημιουργεί ευκαιρίες και δεν απειλεί τις θέσεις εργασίας τους

Επίσης, μόλις 1 στους 5 leaders θεωρεί ότι η επιχείρησή του αναπτύσσει αποτελεσματικά τις δεξιότητες που απαιτεί το μέλλον της εργασίας, ενώ το 31% των στελεχών θεωρεί ότι η ηγετική ομάδα του οργανισμού του διαθέτει επαρκή γνώση γύρω από την AI για να κατανοεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της.

Τέλος, μόλις το 6% των οργανισμών χαρακτηρίζεται «future-ready»- οι οργανισμοί που είναι πραγματικά future-ready είναι ανθρωποκεντρικοί, τεχνολογικά ενδυναμωμένοι και αξιοποιούν στρατηγικά την αξία της ΑΙ.

Οι επιχειρήσεις επιταχύνουν την υιοθέτηση της AI, αλλά η εμπιστοσύνη των εργαζομένων υστερεί

Σύμφωνα με την έρευνα, τα AI agents — δηλαδή εργαλεία ΑΙ που μπορούν να εκτελούν εργασίες με αυξημένη αυτονομία — αποτελούν πλέον τη σημαντικότερη επιχειρηματική τάση διεθνώς, με το 45% των business leaders να εκτιμά ότι θα ενταχθούν στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, μόνο το 30% των εργαζομένων χωρίς διοικητική ευθύνη συμμερίζεται αυτή την εκτίμηση, γεγονός που δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες της διοίκησης και στην αντίληψη των εργαζομένων γύρω από την υιοθέτηση της AI.

Παράλληλα, αν και το 70% των εργαζομένων δηλώνει ότι αισθάνεται άνετα να συνεργάζεται με εργαλεία AI, μόνο το 36% των οργανισμών καταφέρνει να δείξει ξεκάθαρα στους ανθρώπους του ότι η ΑΙ μπορεί να δημιουργήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και όχι να απειλήσει τις θέσεις εργασίας τους.

Το έλλειμμα δεξιοτήτων και καθοδήγησης επιβραδύνει τον μετασχηματισμό

Η έρευνα καταγράφει σημαντικό έλλειμμα ετοιμότητας σε επίπεδο δεξιοτήτων, καθώς μόλις το 22% των στελεχών δηλώνει ότι η εταιρεία του αναπτύσσει αποτελεσματικά τις απαραίτητες ψηφιακές και future-ready δεξιότητες.

Την ίδια στιγμή, μόνο το 31% των ανώτατων στελεχών θεωρεί ότι η ηγετική ομάδα της εταιρείας διαθέτει επαρκή γνώση γύρω από την AI, ώστε να κατανοεί ουσιαστικά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν, ενώ μόλις το 40% δηλώνει ότι έχει επικοινωνήσει ξεκάθαρα στους εργαζομένους πώς η ΑΙ επηρεάζει τους ρόλους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη σύνδεσης της τεχνολογίας με μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη διαφάνεια, στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και στη συστηματική οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Η μετάβαση στην AI αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο ανέμεναν οι επιχειρήσεις

Μόλις το 6% των οργανισμών χαρακτηρίζεται «future-ready» — οργανισμοί ανθρωποκεντρικοί, τεχνολογικά ώριμοι και ικανοί να αξιοποιούν στρατηγικά την ΑΙ. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μειωμένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που δείχνει ότι η μετάβαση από τον αρχικό ενθουσιασμό στην εφαρμογή της AI σε μεγάλη κλίμακα συνοδεύεται από αυξημένες προκλήσεις.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, VP Adecco & Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία δήλωσε σχετικά ότι «τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, πολλές επιχειρήσεις δεν αισθάνονται ακόμη πραγματικά έτοιμες για τη νέα εποχή της εργασίας. Η μετάβαση στην AI δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά κυρίως θέμα ανθρώπων, κουλτούρας και ηγεσίας».

«Η έρευνα αναδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση, διαφάνεια και ουσιαστική υποστήριξη ώστε να κατανοήσουν πώς η AI επηρεάζει τον ρόλο και την επαγγελματική τους εξέλιξη, ενώ πολλές διοικήσεις αναγνωρίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσης γύρω από την AI», σημείωσε.

Και προσέθεσε: «Την ίδια στιγμή, οι οργανισμοί που καταφέρνουν να συνδυάσουν την τεχνολογία με μια ανθρωποκεντρική στρατηγική — επενδύοντας στις δεξιότητες, στην εμπιστοσύνη και στην προσαρμοστικότητα των ανθρώπων τους — είναι εκείνοι που εμφανίζονται καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον της εργασίας».

Πηγή: ΟΤ