21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Adecco: Μόλις το 6% είναι έτοιμο για τις αλλαγές που φέρνει η AI στην εργασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Μαΐου 2026, 19:41

Η επιτυχία στην εποχή της AI εξαρτάται από την εμπιστοσύνη, τις δεξιότητες και την ανθρωποκεντρική ηγεσία – Τι δείχνει η έρευνα Έρευνα BusinessLeaders της Adecco

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν ουσιαστικά στην εποχή της ΑΙ, σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, καθώς μόνον το 36% των οργανισμών καταφέρνει να δείξει ξεκάθαρα στους εργαζομένους ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί ευκαιρίες και δεν απειλεί τις θέσεις εργασίας τους, ενώ μόλις το 6% των εταιρειών χαρακτηρίζεται πραγματικά «future-ready» για τις αλλαγές που φέρνει η εποχή της AI.

Adecco: Από τι εξαρτάται η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ειδικότερα, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει με ταχύτητα τον κόσμο της εργασίας, η νέα παγκόσμια έρευνα του ομίλου Adecco, «The Human Premium: Leadership Beyond the Algorithm», αναδεικνύει ότι η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνολογία, αλλά κυρίως από την εμπιστοσύνη που χτίζουν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων με τους ανθρώπους τους, την επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανθρωποκεντρική ηγεσία.

Η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 2.000 ανώτατων στελεχών από 13 χώρες, τα οποία εκπροσωπούν οργανισμούς με συνολικό ανθρώπινο δυναμικό άνω των 8,6 εκατομμυρίων εργαζομένων.

Τι έδειξε η έρευνα της Adecco

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι σχεδόν 1 στους 2 business leaders προβλέπει ότι τα AI agents θα αποτελούν μέρος της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσα στον επόμενο χρόνο.

Την ίδια ώρα μόνον το 36% των οργανισμών καταφέρνει να δείξει ξεκάθαρα στους εργαζομένους ότι η ΑΙ δημιουργεί ευκαιρίες και δεν απειλεί τις θέσεις εργασίας τους

Επίσης, μόλις 1 στους 5 leaders θεωρεί ότι η επιχείρησή του αναπτύσσει αποτελεσματικά τις δεξιότητες που απαιτεί το μέλλον της εργασίας, ενώ το 31% των στελεχών θεωρεί ότι η ηγετική ομάδα του οργανισμού του διαθέτει επαρκή γνώση γύρω από την AI για να κατανοεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της.

Τέλος, μόλις το 6% των οργανισμών χαρακτηρίζεται «future-ready»- οι οργανισμοί που είναι πραγματικά future-ready είναι ανθρωποκεντρικοί, τεχνολογικά ενδυναμωμένοι και αξιοποιούν στρατηγικά την αξία της ΑΙ.

Οι επιχειρήσεις επιταχύνουν την υιοθέτηση της AI, αλλά η εμπιστοσύνη των εργαζομένων υστερεί

Σύμφωνα με την έρευνα, τα AI agents — δηλαδή εργαλεία ΑΙ που μπορούν να εκτελούν εργασίες με αυξημένη αυτονομία — αποτελούν πλέον τη σημαντικότερη επιχειρηματική τάση διεθνώς, με το 45% των business leaders να εκτιμά ότι θα ενταχθούν στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, μόνο το 30% των εργαζομένων χωρίς διοικητική ευθύνη συμμερίζεται αυτή την εκτίμηση, γεγονός που δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες της διοίκησης και στην αντίληψη των εργαζομένων γύρω από την υιοθέτηση της AI.

Παράλληλα, αν και το 70% των εργαζομένων δηλώνει ότι αισθάνεται άνετα να συνεργάζεται με εργαλεία AI, μόνο το 36% των οργανισμών καταφέρνει να δείξει ξεκάθαρα στους ανθρώπους του ότι η ΑΙ μπορεί να δημιουργήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και όχι να απειλήσει τις θέσεις εργασίας τους.

Το έλλειμμα δεξιοτήτων και καθοδήγησης επιβραδύνει τον μετασχηματισμό

Η έρευνα καταγράφει σημαντικό έλλειμμα ετοιμότητας σε επίπεδο δεξιοτήτων, καθώς μόλις το 22% των στελεχών δηλώνει ότι η εταιρεία του αναπτύσσει αποτελεσματικά τις απαραίτητες ψηφιακές και future-ready δεξιότητες.

Την ίδια στιγμή, μόνο το 31% των ανώτατων στελεχών θεωρεί ότι η ηγετική ομάδα της εταιρείας διαθέτει επαρκή γνώση γύρω από την AI, ώστε να κατανοεί ουσιαστικά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν, ενώ μόλις το 40% δηλώνει ότι έχει επικοινωνήσει ξεκάθαρα στους εργαζομένους πώς η ΑΙ επηρεάζει τους ρόλους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη σύνδεσης της τεχνολογίας με μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη διαφάνεια, στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και στη συστηματική οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Η μετάβαση στην AI αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο ανέμεναν οι επιχειρήσεις

Μόλις το 6% των οργανισμών χαρακτηρίζεται «future-ready» — οργανισμοί ανθρωποκεντρικοί, τεχνολογικά ώριμοι και ικανοί να αξιοποιούν στρατηγικά την ΑΙ. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μειωμένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που δείχνει ότι η μετάβαση από τον αρχικό ενθουσιασμό στην εφαρμογή της AI σε μεγάλη κλίμακα συνοδεύεται από αυξημένες προκλήσεις.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, VP Adecco & Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία δήλωσε σχετικά ότι «τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι, παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, πολλές επιχειρήσεις δεν αισθάνονται ακόμη πραγματικά έτοιμες για τη νέα εποχή της εργασίας. Η μετάβαση στην AI δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά κυρίως θέμα ανθρώπων, κουλτούρας και ηγεσίας».

«Η έρευνα αναδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση, διαφάνεια και ουσιαστική υποστήριξη ώστε να κατανοήσουν πώς η AI επηρεάζει τον ρόλο και την επαγγελματική τους εξέλιξη, ενώ πολλές διοικήσεις αναγνωρίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσης γύρω από την AI», σημείωσε.

Και προσέθεσε: «Την ίδια στιγμή, οι οργανισμοί που καταφέρνουν να συνδυάσουν την τεχνολογία με μια ανθρωποκεντρική στρατηγική — επενδύοντας στις δεξιότητες, στην εμπιστοσύνη και στην προσαρμοστικότητα των ανθρώπων τους — είναι εκείνοι που εμφανίζονται καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον της εργασίας».

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.05.26

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

«Ανακαινίζω»: Τι καλύπτει το πρόγραμμα – Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
Διευκρινίσεις 21.05.26

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» και σε τι στοχεύει το «Ανακαινίζω», σύμφωνα με τον γ.γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλούμη - Ατσαλάκη

Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Τι εξετάζεται 21.05.26

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Το μήνυμα 21.05.26

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο
Στεγαστική πολιτική 21.05.26

Τρεισήμιση χρόνια μετά τον αρχικό νόμο για την κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα παίρνει σάρκα και οστά, με έκδοση ΚΥΑ για τα πρώτα ακίνητα. Όμως πουθενά δεν λέει ποιο θα είναι το κοινωνικό ενοίκιο.

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.05.26

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Ελλάδα 21.05.26

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Μπάσκετ 21.05.26

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Μπάσκετ 21.05.26

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Μαρία Καρυστιανού: Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού… «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Μαρία Καρυστιανού 21.05.26 Upd: 19:22

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τη δυναμική, το στίγμα του νέο πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ενεργά το εγχείρημα.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)
Μπάσκετ 21.05.26

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

