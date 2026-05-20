Ο Καμπάτσο αποθέωσε την Βαλένθια
Ο Φακούντο Καμπάτσο παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του ημιτελικού της Ρεάλ στο Final Four κόντρα στη Βαλένθια (22/5, 21:00).
Ο Φακούντο Καμπάτσο παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του μεγάλου ραντεβού του Final Four της Αθήνας και μίλησε για την αντίπαλο της Ρεάλ στον ημιτελικό, Βαλένθια.
Ο γκαρντ των Μαδριλένων υπογράμμισε ότι η Βαλένθια είναι μια εξαιρετική ομάδα και ταυτόχρονα επεσήμανε ότι στον ημιτελικό η βασίλισσα θα χρειαστεί να κινηθεί με έξυπνες κινήσεις και ψυχραιμία για να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό.
Οι δηλώσεις του Καμπάτσο
«Η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά όλη τη σεζόν και δεν ήταν τυχαία δεύτερη στην κανονική περίοδο. Έδειξε την αξία της απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα με μεγάλη εμπειρία όπως ο Παναθηναϊκός στα playoffs.
Ένας ημιτελικός είναι πάντα 50-50. Το αποτέλεσμα θα κριθεί από το ποιος θα είναι πιο ψύχραιμος στις δύσκολες στιγμές, ποιος το θέλει περισσότερο και ποιος θα παίξει πιο έξυπνα. Δουλεύουμε 8-9 μήνες γι’ αυτή τη στιγμή και θα είμαστε έτοιμοι.
Αναφορικά με τις απουσίες των Ταβάρες και Λεν λόγω τραυματισμού είπε: «Είναι δύο σημαντικοί παίκτες, με σημαντικό ρόλο στην επίθεση και κυρίως στην άμυνά μας, φυσικά θα προτιμούσα να τους έχουμε διαθέσιμους, αλλά τώρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα όπλα μας.
Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και για να συμβεί αυτό όλη η ομάδα θα πρέπει να κάνει βήματα μπροστά. Άλλωστε και στα playoffs παίξαμε ουσιαστικά χωρίς τον Ταβάρες, ο Γκαρούμπα έκανε πολύ καλή δουλειά μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά και τα καταφέραμε».
