ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σκάνδαλο των υποκλοπών όχι ως ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά ως πρόβλημα πολιτικής διαχείρισης και επικοινωνιακού κόστους», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης».

«Αβάσιμος και επικίνδυνος κοινοβουλευτικός ακροβατισμός»

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως «η κυβέρνηση επιχειρεί να κατασκευάσει ένα δήθεν νομικό επιχείρημα περί ανάγκης 151 ψήφων λόγω ‘εθνικής ασφάλειας’, προκειμένου να μπλοκάρει τη διερεύνηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων», υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για έναν προφανώς αβάσιμο και επικίνδυνο κοινοβουλευτικό ακροβατισμό».

Όπως εξηγεί, «το άρθρο 68 του Συντάγματος και το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής είναι απολύτως σαφή», τονίζοντας πως «η αυξημένη πλειοψηφία αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, όχι τη διερεύνηση ενός παρακρατικού μηχανισμού παρακολουθήσεων που λειτούργησε μέσα στον πυρήνα του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη».

«Άλλωστε, και η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές συγκροτήθηκε με βάση τη διάταξη των 120 ψήφων. Εκτός αν η κυβέρνηση είναι πλέον έτοιμη να παραδεχθεί ότι οι παρακολουθήσεις κορυφαίων πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων της χώρας συνιστούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας και κακουργηματικής λειτουργίας εντός της ΕΥΠ», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαφτεί»

Η Κουμουνδούρου αναφέρει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών «διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς. Τη Δικαιοσύνη, με αποφάσεις και επιλογές που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα αμεροληψίας. Και τη Βουλή, όπου η προηγούμενη Εξεταστική μετατράπηκε σε διαδικασία συγκάλυψης, ενώ σήμερα η άρνηση του εισαγγελέα κ. Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνιστά ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού Κοινοβουλίου».

Για να επισημάνει πως «η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν λειτουργούν α λα καρτ, ανάλογα με τις ανάγκες της κυβερνητικής επιβίωσης», διαμηνύοντας πως «όσο κι αν επιχειρούν να μπλοκάρουν ή να ευτελίσουν τη διαδικασία διερεύνησης, η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαφτεί».