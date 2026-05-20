newspaper
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
20.05.2026 | 16:20
Τραγωδία στην Αττική Οδό: Μοτοσικλέτα έπεσε πάνω στα διόδια - Νεκρός ο οδηγός
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20 Μαΐου 2026, 15:52

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Η σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σκάνδαλο των υποκλοπών όχι ως ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά ως πρόβλημα πολιτικής διαχείρισης και επικοινωνιακού κόστους», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, σημειώνει χαρακτηριστικά πως «η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης».

«Αβάσιμος και επικίνδυνος κοινοβουλευτικός ακροβατισμός»

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως «η κυβέρνηση επιχειρεί να κατασκευάσει ένα δήθεν νομικό επιχείρημα περί ανάγκης 151 ψήφων λόγω ‘εθνικής ασφάλειας’, προκειμένου να μπλοκάρει τη διερεύνηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων», υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για έναν προφανώς αβάσιμο και επικίνδυνο κοινοβουλευτικό ακροβατισμό».

Όπως εξηγεί, «το άρθρο 68 του Συντάγματος και το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής είναι απολύτως σαφή», τονίζοντας πως «η αυξημένη πλειοψηφία αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, όχι τη διερεύνηση ενός παρακρατικού μηχανισμού παρακολουθήσεων που λειτούργησε μέσα στον πυρήνα του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη».

«Άλλωστε, και η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές συγκροτήθηκε με βάση τη διάταξη των 120 ψήφων. Εκτός αν η κυβέρνηση είναι πλέον έτοιμη να παραδεχθεί ότι οι παρακολουθήσεις κορυφαίων πολιτικών και στρατιωτικών παραγόντων της χώρας συνιστούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας και κακουργηματικής λειτουργίας εντός της ΕΥΠ», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαφτεί»

Η Κουμουνδούρου αναφέρει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών «διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς. Τη Δικαιοσύνη, με αποφάσεις και επιλογές που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα αμεροληψίας. Και τη Βουλή, όπου η προηγούμενη Εξεταστική μετατράπηκε σε διαδικασία συγκάλυψης, ενώ σήμερα η άρνηση του εισαγγελέα κ. Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνιστά ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού Κοινοβουλίου».

Για να επισημάνει πως «η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν λειτουργούν α λα καρτ, ανάλογα με τις ανάγκες της κυβερνητικής επιβίωσης», διαμηνύοντας πως «όσο κι αν επιχειρούν να μπλοκάρουν ή να ευτελίσουν τη διαδικασία διερεύνησης, η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαφτεί».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τράπεζες
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
Επικαιρότητα 19.05.26

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Επικαιρότητα 18.05.26

«Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» - Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες
Unmute Now Athens 18.05.26 Upd: 22:04

Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες

Ουσιαστική παρέμβαση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην επιτυχημένη εκδήλωση Unmute Now, αφού άκουσε με προσοχή τα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες είναι οι τρεις προτεραιότητες για τους νέους ανθρώπους τόνισε, κάνοντας αναφορά και στην τραγωδία με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων παιδιών. Κάλεσε τους νέους να πάνε στην κάλπη και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Σύνταξη
Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 17.05.26

Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη
Πολιτική 17.05.26

ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη - «Χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ΠΑΣΟΚικής κατοχής ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή "αν μας ψεκάζουν"».

Σύνταξη
Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 20.05.26

«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για τη σεζόν 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για την Κάρτα Μέλους της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, καθώς επίσης και για την συλλεκτική κάρτα φιλάθλου των 102 ετών.

Σύνταξη
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό - Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»
Κόσμος 20.05.26

«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»

Η Χαμάς καταδίκασε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ που δείχνει δεμένους Παλαιστίνιους ακτιβιστές, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια και ηθική εξαχρείωση»

Σύνταξη
Στον αέρα το Ελλάδα – Ιταλία!
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Στον αέρα το Ελλάδα – Ιταλία!

Η «Repubblica» αποκαλύπτει αίτημα του Γιοβάνοβιτς για νέα αντίπαλο – Έντονη δυσαρέσκεια στην ελληνική πλευρά για το ενδεχόμενο η Ιταλία να παραταχθεί με την U21 του Μπαλντίνι

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;
Looksmaxxing 20.05.26

Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;

Σε μια εποχή εμμονής με την ομορφιά, δύο γυναίκες αμφισβητούν τα πρότυπα και επαναφέρουν τη συζήτηση για το τι θα πει «είμαι άσχημος»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, που το κατηγορούν για τη διαρροή του αποκαλυπτικού διαλόγου Ανδρουλάκη - Δεμίρη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Ανδρουλάκης: Η αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ – Νέο βίντεο στο TikTok

Τις 8 στρατηγικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος και να προστατευθούν οι δανειολήπτες από την ασυδοσία των funds, παρουσιάζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Καρτ ποστάλ 20.05.26

Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
H Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Η υποστράτηγος 20.05.26

H Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας

Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Οικονομία 20.05.26

Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού

Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies