Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)

Ο πόλεμος των δέκα εβδομάδων στις νήσους Φώκλαντ, απέχει ακόμη δύο χρόνια και το εμβληματικό Μουντιάλ του Μεξικού, ακόμη έξι. Είναι 13 Μαΐου 1980 και η Αγγλία, φιλοξενεί την Αργεντινή στο «Γουέμπλεϊ» σε ένα φιλικό ματς ανάμεσα σε δύο χώρες, σε δύο ποδοσφαιρικές δυνάμεις που ακόμη δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Πράγματα που πολύ σύντομα θα άλλαζαν…

Σε εκείνο το το ματς, η Αγγλία θα νικήσει 3-1, ωστόσο κανείς δεν το θυμάται για το τελικό του σκορ, ούτε καν οι ίδιοι οι Άγγλοι. Αντιθέτως, αυτό το ματς θα μείνει στην ποδοσφαιρική ιστορία λόγω της μεγάλης… ειρωνείας που περιλαμβάνει, αλλά και της πρώτης εμφάνισης απέναντι στα «Τρία Λιοντάρια», του μετέπειτα μύθου της μπάλας, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Σε αυτό το 90λεπτο, ο 19χρονος Ντιεγκίτο θα προσφέρει στο ποδοσφαιρικό κοινό της χώρας που δημιούργησε το σπορ, μια από τις πολλές ανεπανάληπτες παραστάσεις που θα ακολουθούσαν καθ’ όλη την υπόλοιπη δεκαετία του ’80.

Το ματς αποτελεί «πρόβα τζενεράλε» της Αγγλίας ενόψει του Euro 1980 που ακολουθεί, την πρώτη μεγάλη διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει μετά το Μουντιάλ του 1970! Ωστόσο, η… πραγματική «πρόβα τζενεράλε» θα είναι αυτή για το περίφημο «γκολ του αιώνα», που παραλίγο μπήκε εκείνη τη βραδιά, πριν τελικά όντως επιτευχθεί στο «σωστό» ματς, έξι χρόνια αργότερα…

The Day Diego Maradona Met Kevin Keegan: Wembley 1980 (3-1)

Argentina vs england 1980 Wembley stadium.

Ο Μαραντόνα ακόμη δεν έχει κάνει το μεγάλο ξεπέταγμά του. Παίζει στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, αλλά στο νικηφόρο για την Αργεντινή, Μουντιάλ του 1978, αποκλείστηκε λόγω ηλικίας. Τώρα, έχει βαλθεί να πείσει τον Σέσαρ Λουίς Μενότι ότι ανήκει στη «μεγάλη» ομάδα, μετά τον θρίαμβό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων του 1979.

Και αυτό το ταξίδι στην Ευρώπη, αποτελεί ουσιαστικά την μεγάλη του ευκαιρία. Πρωτοσυστήνεται στο ευρωπαϊκό κοινό και ένα κατάμεστο «Γουέμπλεϊ» παρακολουθεί αποσβολωμένο τα «μαγικά» του. Περνάει τους πάντες σαν σταματημένους, οι επαφές του με τη μπάλα είναι σαν βγαλμένες από ποδόσφαιρο που παίζεται δύο ταχύτητες πάνω και 20 χρόνια αργότερα. Η Αγγλία του Κέβιν Κίγκαν, του Φιλ Τόμπσον, του Ρέι Κλέμενς, αδυνατεί να τον αντιμετωπίσει.

Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, ο Μαραντόνα παίρνει τη μπάλα αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή με πλάτη στην αντίπαλη εστία. Ακολουθεί κοντρόλ με το εξωτερικό του αριστερού. Πιρουέτα, δεύτερη επαφή, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη. Όλες κοφτές, με τη μπάλα να κολλάει στο αριστερό. Περνάει ανάμεσα από τέσσερις Άγγλους και βρίσκεται τετ-α-τετ, απέναντι στον θρυλικό Ρέι Κλέμενς. Η τελευταία επαφή με το αριστερό, το πλασέ, καταλήγει βασανιστικά, ελάχιστα εκατοστά δίπλα στο δεξί δοκάρι, άουτ. Το 0-0 παραμένει.

Το… παραλίγο γκολ του αιώνα από τον Μαραντόνα

Μετά το τέλος του αγώνα, στον οποίο τελικά η Αργεντινή θα ηττηθεί 3-1 και ο Μαραντόνα θα έχει κερδίσει το πέναλτι με το οποίο σκόραρε ο Ντανιέλ Πασαρέλα, ο «Ντιεγκίτο» θα μιλήσει στο τηλέφωνο με τον αδερφό του Ούγκο, τον 11χρονο τότε περίφημο «Ελ Τούρκο». Ο οποίος θα του πει με την παιδική του αφέλεια: «Καλά ρε χαζέ, γιατί δεν δοκίμασες να τον ντριπλάρεις; Αφού ο τερματοφύλακας είχε ήδη βουτήξει» Ο Ντιέγκο ανέφερε στην αυτοβιογραφία του ότι ο μικρός τα… άκουσε τηλεφωνικά, όμως ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει: «Μα αν του είχες κάνει μια απλή προσποίηση θα τον έστελνες προς τα δεξιά και μετά με το δεξί θα την έστελνες εύκολα στα δίχτυα».

Όταν γράφτηκε η Ιστορία και η… τραγική ειρωνία για τους Άγγλους

Έξι χρόνια αργότερα, η ιστορία είναι όχι απλά γνωστή, αλλά ίσως η πιο γνωστή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Μαραντόνα θα οδηγήσει την Αργεντινή ξανά στην κορυφή του κόσμου και το «πετράδι» στο στέμμα του Ντιέγκο θα είναι το 2-0 στον προημιτελικό του «Αζτέκα». Το γκολ που έμεινε γνωστό απλά ως «Το Γκολ του Αιώνα». Η φάση, ίδια με αυτή του 1980. Το αποτέλεσμα όμως, ήταν διαφορετικό. Γιατί τώρα, η συμβουλή του «Ελ Τούρκο», είχε μείνει στο μυαλό του Μαραντόνα. Αντί να πλασάρει, πέρασε και τον Πίτερ Σίλντον και τα υπόλοιπα είναι καταγεγραμμένη Ιστορία.

Ο Μαραντόνα θα… μισηθεί θανάσιμα από τους Άγγλους, τόσο για το ότι τους… διέλυσε, όσο φυσικά και για το «Χέρι του Θεού» που είχε προηγηθεί του δεύτερου γκολ. Και η μεγάλη ειρωνεία είναι ακριβώς το ότι έξι χρόνια πριν, τη μέρα που είχε γεννηθεί στο μυαλό του το «γκολ του αιώνα», όταν ο 19χρονος Ντιεγκίτο είχε γίνει αλλαγή από τον Μενότι, όλο το Γουέμπλεϊ είχε σηκωθεί στο πόδι για να τον αποθεώσει, μαγεμένο από τον μελλοντικό Θεό της Μπάλας.