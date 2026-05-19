sports betsson
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
sports

Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Ποδόσφαιρο 19 Μαΐου 2026, 14:39

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πόλεμος των δέκα εβδομάδων στις νήσους Φώκλαντ, απέχει ακόμη δύο χρόνια και το εμβληματικό Μουντιάλ του Μεξικού, ακόμη έξι. Είναι 13 Μαΐου 1980 και η Αγγλία, φιλοξενεί την Αργεντινή στο «Γουέμπλεϊ» σε ένα φιλικό ματς ανάμεσα σε δύο χώρες, σε δύο ποδοσφαιρικές δυνάμεις που ακόμη δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Πράγματα που πολύ σύντομα θα άλλαζαν…

Σε εκείνο το το ματς, η Αγγλία θα νικήσει 3-1, ωστόσο κανείς δεν το θυμάται για το τελικό του σκορ, ούτε καν οι ίδιοι οι Άγγλοι. Αντιθέτως, αυτό το ματς θα μείνει στην ποδοσφαιρική ιστορία λόγω της μεγάλης… ειρωνείας που περιλαμβάνει, αλλά και της πρώτης εμφάνισης απέναντι στα «Τρία Λιοντάρια», του μετέπειτα μύθου της μπάλας, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Σε αυτό το 90λεπτο, ο 19χρονος Ντιεγκίτο θα προσφέρει στο ποδοσφαιρικό κοινό της χώρας που δημιούργησε το σπορ, μια από τις πολλές ανεπανάληπτες παραστάσεις που θα ακολουθούσαν καθ’ όλη την υπόλοιπη δεκαετία του ’80.

Το ματς αποτελεί «πρόβα τζενεράλε» της Αγγλίας ενόψει του Euro 1980 που ακολουθεί, την πρώτη μεγάλη διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει μετά το Μουντιάλ του 1970! Ωστόσο, η… πραγματική «πρόβα τζενεράλε» θα είναι αυτή για το περίφημο «γκολ του αιώνα», που παραλίγο μπήκε εκείνη τη βραδιά, πριν τελικά όντως επιτευχθεί στο «σωστό» ματς, έξι χρόνια αργότερα…

Ο Μαραντόνα ακόμη δεν έχει κάνει το μεγάλο ξεπέταγμά του. Παίζει στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, αλλά στο νικηφόρο για την Αργεντινή, Μουντιάλ του 1978, αποκλείστηκε λόγω ηλικίας. Τώρα, έχει βαλθεί να πείσει τον Σέσαρ Λουίς Μενότι ότι ανήκει στη «μεγάλη» ομάδα, μετά τον θρίαμβό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων του 1979.

Και αυτό το ταξίδι στην Ευρώπη, αποτελεί ουσιαστικά την μεγάλη του ευκαιρία. Πρωτοσυστήνεται στο ευρωπαϊκό κοινό και ένα κατάμεστο «Γουέμπλεϊ» παρακολουθεί αποσβολωμένο τα «μαγικά» του. Περνάει τους πάντες σαν σταματημένους, οι επαφές του με τη μπάλα είναι σαν βγαλμένες από ποδόσφαιρο που παίζεται δύο ταχύτητες πάνω και 20 χρόνια αργότερα. Η Αγγλία του Κέβιν Κίγκαν, του Φιλ Τόμπσον, του Ρέι Κλέμενς, αδυνατεί να τον αντιμετωπίσει.

YouTube thumbnail

Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, ο Μαραντόνα παίρνει τη μπάλα αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή με πλάτη στην αντίπαλη εστία. Ακολουθεί κοντρόλ με το εξωτερικό του αριστερού. Πιρουέτα, δεύτερη επαφή, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη. Όλες κοφτές, με τη μπάλα να κολλάει στο αριστερό. Περνάει ανάμεσα από τέσσερις Άγγλους και βρίσκεται τετ-α-τετ, απέναντι στον θρυλικό Ρέι Κλέμενς. Η τελευταία επαφή με το αριστερό, το πλασέ, καταλήγει βασανιστικά, ελάχιστα εκατοστά δίπλα στο δεξί δοκάρι, άουτ. Το 0-0 παραμένει.

Το… παραλίγο γκολ του αιώνα από τον Μαραντόνα

YouTube thumbnail

Μετά το τέλος του αγώνα, στον οποίο τελικά η Αργεντινή θα ηττηθεί 3-1 και ο Μαραντόνα θα έχει κερδίσει το πέναλτι με το οποίο σκόραρε ο Ντανιέλ Πασαρέλα, ο «Ντιεγκίτο» θα μιλήσει στο τηλέφωνο με τον αδερφό του Ούγκο, τον 11χρονο τότε περίφημο «Ελ Τούρκο». Ο οποίος θα του πει με την παιδική του αφέλεια: «Καλά ρε χαζέ, γιατί δεν δοκίμασες να τον ντριπλάρεις; Αφού ο τερματοφύλακας είχε ήδη βουτήξει» Ο Ντιέγκο ανέφερε στην αυτοβιογραφία του ότι ο μικρός τα… άκουσε τηλεφωνικά, όμως ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει: «Μα αν του είχες κάνει μια απλή προσποίηση θα τον έστελνες προς τα δεξιά και μετά με το δεξί θα την έστελνες εύκολα στα δίχτυα».

Όταν γράφτηκε η Ιστορία και η… τραγική ειρωνία για τους Άγγλους

Έξι χρόνια αργότερα, η ιστορία είναι όχι απλά γνωστή, αλλά ίσως η πιο γνωστή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Μαραντόνα θα οδηγήσει την Αργεντινή ξανά στην κορυφή του κόσμου και το «πετράδι» στο στέμμα του Ντιέγκο θα είναι το 2-0 στον προημιτελικό του «Αζτέκα». Το γκολ που έμεινε γνωστό απλά ως «Το Γκολ του Αιώνα». Η φάση, ίδια με αυτή του 1980. Το αποτέλεσμα όμως, ήταν διαφορετικό. Γιατί τώρα, η συμβουλή του «Ελ Τούρκο», είχε μείνει στο μυαλό του Μαραντόνα. Αντί να πλασάρει, πέρασε και τον Πίτερ Σίλντον και τα υπόλοιπα είναι καταγεγραμμένη Ιστορία.

YouTube thumbnail

Ο Μαραντόνα θα… μισηθεί θανάσιμα από τους Άγγλους, τόσο για το ότι τους… διέλυσε, όσο φυσικά και για το «Χέρι του Θεού» που είχε προηγηθεί του δεύτερου γκολ. Και η μεγάλη ειρωνεία είναι ακριβώς το ότι έξι χρόνια πριν, τη μέρα που είχε γεννηθεί στο μυαλό του το «γκολ του αιώνα», όταν ο 19χρονος Ντιεγκίτο είχε γίνει αλλαγή από τον Μενότι, όλο το Γουέμπλεϊ είχε σηκωθεί στο πόδι για να τον αποθεώσει, μαγεμένο από τον μελλοντικό Θεό της Μπάλας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Business
Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Euroleague 19.05.26

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

Η αντιπαράθεση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Οφέρ Γιανάι αυτή τη φορά όμως να μπλέκει και τη Βαλένθια στις νέες δηλώσεις του για τη φετινή Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Motorsport 19.05.26

Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για την Ελβετία που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Euroleague 19.05.26

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

Η αντιπαράθεση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Οφέρ Γιανάι αυτή τη φορά όμως να μπλέκει και τη Βαλένθια στις νέες δηλώσεις του για τη φετινή Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα
Motorsport 19.05.26

Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για την Ελβετία που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 19.05.26

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Σύνταξη
Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία

Το ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για τον διεθνή Πολωνό επιθετικό και οι προϋποθέσεις επιστροφής – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού και το παρελθόν με τη Λέγκια Βαρσοβίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει στρατηγικά σχεδιάζοντας τη δημιουργία γυναικείου τμήματος, την επέκταση του γηπέδου στις 8.000 θέσεις και μια σύγχρονη αθλητική πόλη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι
Euroleague 19.05.26

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι

Το Final Four πλησιάζει και η ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη σπουδαία διοργάνωση – Όλα τα μέτρα ασφαλείας, η ακραία επιτήρηση γύρω από το ΟΑΚΑ και η κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται η Αθήνα.

Σύνταξη
NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)
Μπάσκετ 19.05.26

NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)

Σε ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία των NBA Playoffs, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν το break στην έδρα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Δύσης. Ιστορικό ματς για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έσπασαν… όλα τα ρεκόρ τα «σπιρούνια».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πάει Μουντιάλ ο Νειμάρ: Ο Αντσελότι τον κάλεσε στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας (pic)
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Πάει Μουντιάλ ο Νειμάρ: Ο Αντσελότι τον κάλεσε στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας (pic)

Με τον... τελευταίο εν ενεργεία θρύλο της, τον Νεϊμάρ, θα πάει τελικά η Βραζιλία στο Μουντιάλ, αφού ο Κάρλο Αντσελότι τον κάλεσε στην αποστολή για τα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.

Σύνταξη
«Spygate»: Γιατί είναι στον «αέρα» ο αγώνας των 300.000.000 – «Φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο!
Ποδόσφαιρο 19.05.26

«Spygate»: Γιατί είναι στον «αέρα» ο αγώνας των 300.000.000 – «Φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο!

Κίνδυνος αποβολής της Σαουθάμπτον από τον «ακριβότερο αγώνα του κόσμου», τον τελικό των Play-off ανόδου στην Premier League (23/05), λόγου του σκανδάλου παρακολούθησης της Μίντλεσμπρο. Ολες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, οι κατηγορίες και οι καυστικές δηλώσεις.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στ. Κασσελάκης: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση – Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ελλάδα 19.05.26

Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση για Κασσελάκη - Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απολογούμενος, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Την παραίτησή του ο Στέργιος Καλπάκης την ανακοίνωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο - «Η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα», επισημαίνει

Σύνταξη
Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Euroleague 19.05.26

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

Η αντιπαράθεση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Οφέρ Γιανάι αυτή τη φορά όμως να μπλέκει και τη Βαλένθια στις νέες δηλώσεις του για τη φετινή Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Σύνταξη
Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Πρωτοπόρος 19.05.26

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες

Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα
Motorsport 19.05.26

Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για την Ελβετία που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Ποιος εκ των δύο; 19.05.26

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια

Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ελλάδα 19.05.26

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Cookies