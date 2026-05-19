Mirage 2000-5 στην Κάρπαθο στη θέση των Patriot – Οι λόγοι της αποχώρησης

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε την Δευτέρα, αποφάσισε την ολοκλήρωση της αποστολής των συστοιχιών Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο και την επιστροφή τους στη βάση.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάγκη να «μετακομίσουν» οι Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο ήρθε ως αποτέλεσμα των πολέμου Ισραήλ – ΗΠΑ εναντίον Ιράν και της διασποράς του πολέμου που επιχείρησε εξαρχής η Τεχεράνη.

Και ήταν σαφές ότι θα επέστρεφαν στη βάση τους όταν εξέλειπαν οι λόγοι παρουσίας τους εκεί.

Αρμόδιες πηγές σημείωναν ωστόσο στο in ότι στην Κάρπαθο έχει αποφασιστεί για την ασφάλεια της περιοχής να υπάρχει μόνιμα ένα ζεύγος μαχητικών Mirage 2000-5.

Με τις ίδιες πηγές να υπογραμμίζουν ότι ο σχεδιασμός των Ενόπλων Δυνάμεων δεν επιτρέπει κενά στην άμυνα της χώρας, έστω και αν κάποιοι επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την ολοκλήρωση της αποστολής ως «υποχώρηση» στις τουρκικές αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν δύο ζεύγη F-16 μετασταθμεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία επίσης οδεύουν προς την ολοκλήρωση της αποστολής τους. Όταν ολοκληρωθεί η αποστολή των F-16 στην Κύπρο αναμένεται η αποστολή άλλου ζεύγους μαχητικού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απέρριψε τις αναφορές περί «υποχωρητικότητας» σχετικά με την απόφαση για τους Patriot, κάνοντας λόγο για «αλα κάρτ ανάγνωση» και «δήθεν ειδικούς».

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση».

Συνεχίζεται η συζήτηση για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Το κλίμα στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ τόσο της Τουρκίας όσο και της Ελλάδας, με αφορμή τις στοχευμένες διαρροές της Άγκυρας για το νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας» εκρηκτικό. Και ευνοεί τη σεναριολογία.

Να χαμηλώσουν τους τόνους επιχείρησαν την Δευτέρα, με την παρουσία τους στο συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών», τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και η Υφυπουργός, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τόνους πως πριν την οιαδήποτε κρίση θα πρέπει να δούμε το τελικό κείμενο.

Γεραπετρίτης: Πιθανό να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης

Απαντώντας στο αν θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας, ο Γεραπετρίτης απάντησε ότι «αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι», σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης». Επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι θέσεις που εκφράζει η Τουρκία με τη «Γαλάζια Πατρίδα» δεν είναι καινούριες.

Την ίδια στιγμή έστειλε εκ νέου μήνυμα πως «ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μία μονομερή ενέργεια, η οποία δεν θα έχει κανένα έρεισμα στο Διεθνές Δίκαιο, αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας επιβάλλει μόνον σε κράτη, τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα έρεισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά ταύτα, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, έχει πάντοτε έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε».

Ο Γεραπετρίτης επιμένει ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα fora, έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις» για να σημειώσει ότι «έχει και η Ελλάδα έναν πάρα πολύ ισχυρό λόγο σε διεθνείς οργανισμούς. Εξάλλου, για να πούμε και αυτό, η όποια αντίδραση της Τουρκίας έρχεται ακριβώς σε απάντηση δικών μας ενεργειών».

Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια

«Σε ποια άλλη περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, κατά τη διάρκεια των «ήρεμων νερών», η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να θέσει τα επιχειρήματα, τα οποία θέσαμε την τελευταία τριετία στο τραπέζι και να αναπτύξουμε τις συμμαχίες, τις οποίες έχουμε; Γιατί την τελευταία τριετία είχαμε Θαλάσσιο Χωροταξικό; Γιατί είχαμε τα Θαλάσσια Πάρκα; Γιατί είχαμε στην πραγματικότητα την απάντηση επί του πεδίου σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες και τα επιχειρήματα σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γεραπετρίτης.

Την ίδια στιγμή υπενθύμισε τη συμμαχία με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τις χώρες του Κόλπου και την Ινδία, υποστηρίζοντας ότι «το αποτύπωμα της Ελλάδας, σήμερα είναι μεγαλύτερο από ποτέ».

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ σε αυτές τις κινήσεις βοήθησε το ότι «τα «ήρεμα νερά» δεν είναι αυτοσκοπός. Τα «ήρεμα νερά» υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε πιο μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους, και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. «Ήρεμα νερά» όμως τι δεν σημαίνει; «Ήρεμα νερά» δεν σημαίνει αδράνεια».

Το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύος

Ο Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα λέγοντας ότι «εάν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει στο τραπέζι θέσεις, τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν ή ακόμη-ακόμη να φέρει και καινούριες θέσεις, εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί, και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύος, αλλά ένδειξη αδυναμίας».

Θα συζητηθούν ποτέ οι θαλάσσιες ζώνες;

Επιχειρώντας να απαντήσει στο γιατι Αθήνα και Άγκυρα δεν έχουν καταφέρει να ξεκινήσουν το διάλογο για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών, ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «οφείλεται σε ένα και μόνο γεγονός. Στο ότι η θέση μας, η εθνική θέση που εκφράζει η ελληνική Πολιτεία, είναι ότι εμείς συζητούμε μόνον το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Δεν συζητούμε κανένα άλλο ζήτημα, το οποίο πολλώ δε μάλλον ανάγεται στην κυριαρχία της χώρας», για να καταλήξει στο ότι «από τη στιγμή που δεν υπάρχει μία κοινή αφετηριακή θέση, δεν μπορεί να προχωρήσει η συζήτηση».

Στο αν αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν θα φτάσουμε στο επίπεδο να συζητήσουμε, ο Γεραπετρίτης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης, να υπάρξει συνυποσχετικό και να υπάρξει απόφαση του διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Αυτό θα λύσει τις διαφορές μας. Έως τότε, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πράττουμε είναι με υπευθυνότητα και σύνεση να στεκόμαστε απέναντι στα βάρη, τα οποία κατά μείζονα λόγο έχουμε κληρονομήσει».

Δεν μπορούμε να τοποθετηθόυμε πριν δούμε το τελικό κείμενο λέει η Παπαδοπούλου

Ερωτηθείσα σχετικά με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», στο πλαίσιο της παρουσίας της στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ξεκαθάρισε με τη σειρά της ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τοποθετηθεί πριν δει το ακριβές περιεχόμενο του τουρκικού νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι η Αθήνα θα αντιδράσει ανάλογα με όσα προβλέπονται, υπερασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Τόνισε δε ότι υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα κατοχυρωμένα δικαιώματα, σημειώνοντας πως ούτε η Τουρκία πρόκειται να εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις της, ούτε η Ελλάδα τα δικαιώματά της.

Και επεσήμανε ότι προϋπόθεση για μια ήρεμη ελληνοτουρκική σχέση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός των βασικών συμφερόντων κάθε πλευράς.