Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αντισυλληπτικό και αφροδισιακό: Σίλφιο, το χαμένο «χρυσάφι» της αρχαίας Ρώμης
Stories 16 Μαΐου 2026, 07:02

Αντισυλληπτικό και αφροδισιακό: Σίλφιο, το χαμένο «χρυσάφι» της αρχαίας Ρώμης

Ένα πανάκριβο φυτό της αρχαιότητας, το σίλφιο, που το χρησιμοποιούσαν για αντισύλληψη αλλά και μαγειρική, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Λένε πως κάποτε άξιζε όσο το χρυσάφι. Ένα φυτό-θρύλος που πέρασε από τα θησαυροφυλάκια της αρχαίας Ρώμης μέχρι τα τραπέζια της ελίτ — και μετά εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνος. Ο Ιούλιος Καίσαρας φέρεται να το κρατούσε ως πολύτιμο απόθεμα, ενώ ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος γράφει ότι ο Νέρων είχε στην κατοχή του το τελευταίο κομμάτι του.

Υπάρχει μάλιστα η εκτίμηση ότι η έντονη ερωτική ζωή στους κύκλους της ρωμαϊκής αριστοκρατίας εκτόξευσε τη ζήτηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε το φυτό εξαντλήθηκε πλήρως και χάθηκε για πάντα.

Η «Κύλιξ του Αρκεσίλα». Ο βασιλιάς της Κυρήνης Αρκεσίλαος Β', επιβλέπει τη συσκευασία και φόρτωση των εμπορευμάτων του ή την προετοιμασία του σίλφιου.

Η «Κύλιξ του Αρκεσίλα». Ο βασιλιάς της Κυρήνης Αρκεσίλαος Β’, επιβλέπει τη συσκευασία και φόρτωση των εμπορευμάτων του ή την προετοιμασία του σίλφιου.

Ένα χαμένο «θαύμα» της αρχαιότητας

Το σίλφιο ήταν ένα φυτό που φύτρωνε μόνο στη σημερινή Λιβύη και σήμερα έχει εξαφανιστεί. Στην αρχαιότητα ήταν πολύτιμο, γιατί το χρησιμοποιούσαν για αντισύλληψη και άμβλωση, αλλά και ως φάρμακο, στη μαγειρική, στα αρώματα, αλλά και για την υγεία των ζώων.

Οι πολλαπλές του χρήσεις το κατέστησαν ένα από τα πιο περιζήτητα προϊόντα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο — μέχρι που, κάποια στιγμή, έπαψε να υπάρχει.

Η πολύτιμη ρητίνη του

Στη σύγχρονη εποχή συχνά χαρακτηρίζεται ως αφροδισιακό, ωστόσο δεν υπάρχει αρχαία πηγή που να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο.

Από πολύ νωρίς, το σίλφιο απεικονιζόταν με έναν χαρακτηριστικό καρπό σε σχήμα καρδιάς — στοιχείο που πιθανόν συνέβαλε στη σύνδεσή του με τον έρωτα.

Απεικονίσεις σε νομίσματα και ειδώλια έχουν οδηγήσει τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι ίσως συγγένευε με τα άγρια γιγάντια μάραθα (γένος Ferula). Παράλληλα, σκηνές όπου εμφανίζεται δίπλα σε γαζέλες υποδηλώνουν ότι το φυτό είχε σχετικά μικρό ύψος, περίπου 30 εκατοστά.

Το πιο πολύτιμο στοιχείο του ήταν η ρητίνη που εξαγόταν από ρίζες και βλαστούς. Για να μεταφερθεί από τη Λιβύη σε άλλες περιοχές, διατηρούνταν μέσα σε αλεύρι. Οι Ρωμαίοι την αποκαλούσαν laser ή laserpicium, με την καλύτερη ποιότητα να προέρχεται από τη ρίζα.

Ήδη από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο το σίλφιο είχε αποκτήσει τέτοια σημασία ώστε να απεικονίζεται συχνά σε νομίσματα. Οι Έλληνες, ωστόσο, δεν το συνέλεγαν οι ίδιοι: το λάμβαναν από λιβυκές φυλές, που γνώριζαν πώς να το συλλέγουν και να το επεξεργάζονται. Αυτή η τοπική γνώση αξιοποιήθηκε εμπορικά, δημιουργώντας ένα δίκτυο ζήτησης που θυμίζει έντονα σύγχρονες πρακτικές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων.

Ζύγιση και φόρτωση σίλφιου στην Κυρήνη

Ζύγιση και φόρτωση σίλφιου στην Κυρήνη

Όταν η τροφή λειτουργούσε ως φάρμακο

Στην αρχαιότητα, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη διατροφή και τη θεραπεία ήταν θολή. Το σίλφιο ενσωματωνόταν συχνά σε απλά φαγητά, όπως ο χυλός φακής, με στόχο τη θεραπευτική του δράση.

Θεωρούνταν μια τροφή η οποία πίστευαν ότι βοηθούσε τον οργανισμό να αποβάλει ό,τι τον «μπλόκαρε» και προκαλούσε ασθένειες. Παράλληλα, τέτοιες ουσίες πιστευόταν ότι μπορούσαν να αποτρέψουν τη σύλληψη ή ακόμη και να προκαλέσουν αποβολή.

Ο Σωρανός ο Εφέσιος περιγράφει στο έργο του για τη γυναικολογία ότι ισχυρά βότανα —όπως το σίλφιο— μπορούσαν να καταναλωθούν με κρασί ή τροφή για αντισυλληπτική δράση, σημειώνοντας μάλιστα ότι αυτές οι μέθοδοι συχνά προκαλούσαν έντονες στομαχικές διαταραχές.

Για τοπική χρήση, προτείνονταν μείγματα από ελαιόλαδο, μέλι, ρητίνες, μυρτιά και άλλα υλικά, τα οποία λειτουργούσαν είτε ως φυσικά εμπόδια είτε ως ουσίες με αντισηπτική ή σπερματοκτόνο δράση.

Βέβαια, μεγάλο μέρος της γνώσης γύρω από την αντισύλληψη και την εγκυμοσύνη πιθανότατα μεταδιδόταν μεταξύ γυναικών και δεν καταγράφηκε στα ιατρικά κείμενα που σώθηκαν.

Νόμισμα του Μάγα της Κυρήνης (περ. 300–282/75 π.Χ.): στην πίσω όψη απεικονίζονται το σίλφιο και μικρά σύμβολα καβουριών.

Νόμισμα του Μάγα της Κυρήνης (περ. 300–282/75 π.Χ.): στην πίσω όψη απεικονίζονται το σίλφιο και μικρά σύμβολα καβουριών.

Γιατί εξαφανίστηκε

Το σίλφιο δεν μπορούσε να καλλιεργηθεί εύκολα, γεγονός που σήμαινε ότι η ποσότητά του ήταν περιορισμένη. Η υψηλή του αξία και ο έλεγχος της παραγωγής προκάλεσαν εντάσεις, ενώ υπάρχουν αναφορές για καταστροφές και για αγρότες που άφηναν τα ζώα τους να βοσκούν στις περιοχές όπου φύτρωνε.

Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές αλλαγές και η σταδιακή ερημοποίηση της βόρειας Αφρικής πιθανόν συνέβαλαν στην εξαφάνισή του. Αν και οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι είχε ήδη χαθεί από τον 1ο αιώνα μ.Χ., ενδέχεται να επιβίωσε τοπικά για μερικούς ακόμη αιώνες.

Υπάρχει ακόμη;

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει αν υπάρχει κάποιος «απόγονος» του σίλφιου. Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες είναι ότι ίσως επρόκειτο για υβριδικό φυτό που αναπαραγόταν αγενώς — κάτι που το καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολο στην καλλιέργεια και πιο ευάλωτο στην εξαφάνιση.

Το 2021 εντοπίστηκε στην Ανατολία ένα φυτό (Ferula drudeana) που μοιάζει εντυπωσιακά με τις αρχαίες απεικονίσεις, γεγονός που άνοιξε νέα σενάρια για την επιβίωσή του.

Ωστόσο, χωρίς σαφή αρχαιολογικά ευρήματα, το μυστήριο παραμένει άλυτο.

Την ίδια στιγμή, τα συγγενικά φυτά που επιβιώνουν σήμερα στη Μεσόγειο απειλούνται από υπερσυλλογή, κυρίως λόγω μύθων γύρω από τις υποτιθέμενες «θαυματουργές» ιδιότητές τους.

*Με πληροφορίες από: The Conversation 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην ΕΕ

LNG: Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 οι εισαγωγές από τη Ρωσία στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Macro
Alpha Bank: Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας λόγω Μ. Ανατολής

Alpha Bank: Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας λόγω Μ. Ανατολής

inWellness
inTown
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stories
Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της
Τέρας 13.05.26

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
Μαχητής 11.05.26

Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Υγεία 09.05.26

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Σύνταξη
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Ένα είδος παράνοιας 07.05.26

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» - Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής – Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν
Ορκισμένα πρώτος 06.05.26

Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής - Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν

Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του ιδρυτή του CNN, ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε ένας παθιασμένος μαχητής που δεν δίστασε να ρίξει το γάντι στον Ρούπερτ Μέρντοχ ή να οραματιστεί τον Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η ζωή του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»
Νέο βιβλίο 06.05.26

Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το θάνατο της, η Μέριλιν Μονρόε άνοιξε την καρδιά της σε μια τελευταία, αποκαλυπτική συνέντευξη που είναι και η πνευματική της διαθήκη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Διεθνής Οικονομία 16.05.26

Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κοινωνικές κατοικίες: Πώς θα κατασκευαστούν
Κοινωνική αντιπαροχή 16.05.26

Πώς θα κατασκευαστούν οι κοινωνικές κατοικίες

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μέσω συνεργασίας με ιδιώτες κατασκευαστές, προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Τέμπη: Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει
Το υπόμνημα 16.05.26

Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει για τα Τέμπη

Τι είχε καταγγείλει ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, ενημερώνοντας από το 2020 για τις παθογένειες και τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, τόσο το Μαξίμου όσο και τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παραγωγικότητα: Τι περιορίζει στην Ελλάδα την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη – Το «γρανάζια» που λείπουν
Ελλάδα 2.0 16.05.26

Τι περιορίζει την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη - Το «γρανάζια» που λείπουν

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000. Οι περιορισμένες δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλισης με την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία
Αυστραλία 16.05.26

Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση λευκού καρχαρία

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων στην ακτή της νήσου Ρότνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Μεγάλη κινητοποίηση 16.05.26

Θανατηφόρα διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Σύνταξη
Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Εκλογικός χάρτης 16.05.26

«Οχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους Δημοκρατικούς για τη Βιρτζίνια

Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Ουκρανία 16.05.26

Ανησυχία Γκουτέρες για τα πλήγματα κατά οχήματος του ΟΗΕ στη Χερσώνα

Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Σύνταξη
Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Νέο μπλακ άουτ 16.05.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, μετά το νέο μπλακ άουτ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
Παράταση εκεχειρίας 16.05.26

Εγγυήσεις από ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός και επιτίθεται στη Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας με το Ισραήλ και αμερικανικές εγγυήσεις, ενώ επιτίθεται στη Χεζμπολάχ διότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν «ανεύθυνο» πόλεμο.

Σύνταξη
Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 16.05.26

Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ

Τα ναρκαλιευτικά «Κροτόνε» και «Ρίμινι» έχουν πρώτος προορισμό το Τζιμπουτί. Στόχος του Ιταλού υπουργού Άμυνας είναι να μπορέσουν να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες.

Σύνταξη
Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν
ΗΠΑ-Κίνα 16.05.26

Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η Ουάσινγκτον υποχρεούται να παράσχει στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έχουν παροτρύνει έντονα την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τις πωλήσεις όπλων.

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην Κρήτη 16.05.26

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης
Απόφαση εφετείου 15.05.26

Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης

Το ένταλμα εις βάρος του ακτιβιστή, η στοχοποίησή του και η άρνηση των Νορβηγών δικαστών να επιτρέψουν την έκδοσή του στη χώρα μας. «Η Ελλάδα έχει ήδη τη μοίρα του μαντρόσκυλου», τονίζει ο δικηγόρος.

Σύνταξη
Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία
Money, money, money 15.05.26

Ο σερ Ντέιβιντ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία - Οι Μπέκαμ διπλασίασαν την περιουσία τους σε έναν χρόνο

Μπορεί η κόντρα τους με τον Μπρούκλιν να τους έχει προκαλέσει θλίψη, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα παρηγορηθούν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies