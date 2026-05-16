Αντισυλληπτικό και αφροδισιακό: Σίλφιο, το χαμένο «χρυσάφι» της αρχαίας Ρώμης

Λένε πως κάποτε άξιζε όσο το χρυσάφι. Ένα φυτό-θρύλος που πέρασε από τα θησαυροφυλάκια της αρχαίας Ρώμης μέχρι τα τραπέζια της ελίτ — και μετά εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνος. Ο Ιούλιος Καίσαρας φέρεται να το κρατούσε ως πολύτιμο απόθεμα, ενώ ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος γράφει ότι ο Νέρων είχε στην κατοχή του το τελευταίο κομμάτι του.

Υπάρχει μάλιστα η εκτίμηση ότι η έντονη ερωτική ζωή στους κύκλους της ρωμαϊκής αριστοκρατίας εκτόξευσε τη ζήτηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε το φυτό εξαντλήθηκε πλήρως και χάθηκε για πάντα.

Ένα χαμένο «θαύμα» της αρχαιότητας

Το σίλφιο ήταν ένα φυτό που φύτρωνε μόνο στη σημερινή Λιβύη και σήμερα έχει εξαφανιστεί. Στην αρχαιότητα ήταν πολύτιμο, γιατί το χρησιμοποιούσαν για αντισύλληψη και άμβλωση, αλλά και ως φάρμακο, στη μαγειρική, στα αρώματα, αλλά και για την υγεία των ζώων.

Οι πολλαπλές του χρήσεις το κατέστησαν ένα από τα πιο περιζήτητα προϊόντα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο — μέχρι που, κάποια στιγμή, έπαψε να υπάρχει.

Η πολύτιμη ρητίνη του

Στη σύγχρονη εποχή συχνά χαρακτηρίζεται ως αφροδισιακό, ωστόσο δεν υπάρχει αρχαία πηγή που να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο.

Από πολύ νωρίς, το σίλφιο απεικονιζόταν με έναν χαρακτηριστικό καρπό σε σχήμα καρδιάς — στοιχείο που πιθανόν συνέβαλε στη σύνδεσή του με τον έρωτα.

Απεικονίσεις σε νομίσματα και ειδώλια έχουν οδηγήσει τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι ίσως συγγένευε με τα άγρια γιγάντια μάραθα (γένος Ferula). Παράλληλα, σκηνές όπου εμφανίζεται δίπλα σε γαζέλες υποδηλώνουν ότι το φυτό είχε σχετικά μικρό ύψος, περίπου 30 εκατοστά.

Το πιο πολύτιμο στοιχείο του ήταν η ρητίνη που εξαγόταν από ρίζες και βλαστούς. Για να μεταφερθεί από τη Λιβύη σε άλλες περιοχές, διατηρούνταν μέσα σε αλεύρι. Οι Ρωμαίοι την αποκαλούσαν laser ή laserpicium, με την καλύτερη ποιότητα να προέρχεται από τη ρίζα.

Ήδη από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο το σίλφιο είχε αποκτήσει τέτοια σημασία ώστε να απεικονίζεται συχνά σε νομίσματα. Οι Έλληνες, ωστόσο, δεν το συνέλεγαν οι ίδιοι: το λάμβαναν από λιβυκές φυλές, που γνώριζαν πώς να το συλλέγουν και να το επεξεργάζονται. Αυτή η τοπική γνώση αξιοποιήθηκε εμπορικά, δημιουργώντας ένα δίκτυο ζήτησης που θυμίζει έντονα σύγχρονες πρακτικές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων.

Όταν η τροφή λειτουργούσε ως φάρμακο

Στην αρχαιότητα, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη διατροφή και τη θεραπεία ήταν θολή. Το σίλφιο ενσωματωνόταν συχνά σε απλά φαγητά, όπως ο χυλός φακής, με στόχο τη θεραπευτική του δράση.

Θεωρούνταν μια τροφή η οποία πίστευαν ότι βοηθούσε τον οργανισμό να αποβάλει ό,τι τον «μπλόκαρε» και προκαλούσε ασθένειες. Παράλληλα, τέτοιες ουσίες πιστευόταν ότι μπορούσαν να αποτρέψουν τη σύλληψη ή ακόμη και να προκαλέσουν αποβολή.

Ο Σωρανός ο Εφέσιος περιγράφει στο έργο του για τη γυναικολογία ότι ισχυρά βότανα —όπως το σίλφιο— μπορούσαν να καταναλωθούν με κρασί ή τροφή για αντισυλληπτική δράση, σημειώνοντας μάλιστα ότι αυτές οι μέθοδοι συχνά προκαλούσαν έντονες στομαχικές διαταραχές.

Για τοπική χρήση, προτείνονταν μείγματα από ελαιόλαδο, μέλι, ρητίνες, μυρτιά και άλλα υλικά, τα οποία λειτουργούσαν είτε ως φυσικά εμπόδια είτε ως ουσίες με αντισηπτική ή σπερματοκτόνο δράση.

Βέβαια, μεγάλο μέρος της γνώσης γύρω από την αντισύλληψη και την εγκυμοσύνη πιθανότατα μεταδιδόταν μεταξύ γυναικών και δεν καταγράφηκε στα ιατρικά κείμενα που σώθηκαν.

Γιατί εξαφανίστηκε

Το σίλφιο δεν μπορούσε να καλλιεργηθεί εύκολα, γεγονός που σήμαινε ότι η ποσότητά του ήταν περιορισμένη. Η υψηλή του αξία και ο έλεγχος της παραγωγής προκάλεσαν εντάσεις, ενώ υπάρχουν αναφορές για καταστροφές και για αγρότες που άφηναν τα ζώα τους να βοσκούν στις περιοχές όπου φύτρωνε.

Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές αλλαγές και η σταδιακή ερημοποίηση της βόρειας Αφρικής πιθανόν συνέβαλαν στην εξαφάνισή του. Αν και οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι είχε ήδη χαθεί από τον 1ο αιώνα μ.Χ., ενδέχεται να επιβίωσε τοπικά για μερικούς ακόμη αιώνες.

Υπάρχει ακόμη;

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει αν υπάρχει κάποιος «απόγονος» του σίλφιου. Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες είναι ότι ίσως επρόκειτο για υβριδικό φυτό που αναπαραγόταν αγενώς — κάτι που το καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολο στην καλλιέργεια και πιο ευάλωτο στην εξαφάνιση.

Το 2021 εντοπίστηκε στην Ανατολία ένα φυτό (Ferula drudeana) που μοιάζει εντυπωσιακά με τις αρχαίες απεικονίσεις, γεγονός που άνοιξε νέα σενάρια για την επιβίωσή του.

Ωστόσο, χωρίς σαφή αρχαιολογικά ευρήματα, το μυστήριο παραμένει άλυτο.

Την ίδια στιγμή, τα συγγενικά φυτά που επιβιώνουν σήμερα στη Μεσόγειο απειλούνται από υπερσυλλογή, κυρίως λόγω μύθων γύρω από τις υποτιθέμενες «θαυματουργές» ιδιότητές τους.

*Με πληροφορίες από: The Conversation