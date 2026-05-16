Παραγωγικότητα: Τι περιορίζει στην Ελλάδα την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη – Το «γρανάζια» που λείπουν
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Μαΐου 2026, 07:00

Παραγωγικότητα: Τι περιορίζει στην Ελλάδα την αύξηση των εισοδημάτων και τη σύγκλιση με την Ευρώπη – Το «γρανάζια» που λείπουν

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000. Οι περιορισμένες δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλισης με την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η συζήτηση για την παραγωγικότητα στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους γρίφους της εγχώριας οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι καταγράφουν σταθερά από τις περισσότερες ώρες εργασίας ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παραγωγή αξίας ανά ώρα εργασίας παραμένει χαμηλή.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν μια σημαντική απόκλιση από τα ευρωπαϊκά επίπεδα, καθώς η παραγωγικότητα στην Ελλάδα παραμένει στάσιμη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ και της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε ώρες απασχόλησης ανά εργαζόμενο. Ωστόσο, η κατά κεφαλήν παραγωγικότητα εργασίας (το ΑΕΠ που παράγεται ανά ώρα εργασίας) υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το χάσμα στην παραγωγικότητα

Κατά την παρουσίαση της νέας μελέτης του ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ, τονίστηκε ότι η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις στο 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ανά ώρα εργασίας περιορίζεται στο 43%.

Αυτό το «παράδοξο» δεν οφείλεται σε έλλειψη προσπάθειας, αλλά σε βαθιές δομικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας.

Η μελέτη αναδεικνύει ότι, παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000 και ακόμη υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ουσιαστικά βρίσκεται σήμερα στα επίπεδα παραγωγικότητας που είχε πριν από 25 χρόνια.

Η απόσταση από την ΕΕ είναι σημαντική στην πλειονότητα των κλάδων. Ενδεικτικά, στον πρωτογενή τομέα η Ελλάδα καταλαμβάνει την 27η θέση στην ΕΕ-27 (τελευταία), ενώ στις υπηρεσίες τη 19η θέση.

Υπάρχει τεράστιο χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις (250+ άτομα) πλησιάζουν περισσότερο τα ευρωπαϊκά επίπεδα (υστέρηση 17% έναντι των αντίστοιχων στην ΕΕ), ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 άτομα) υπολείπονται κατά 55% των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας και λιγότερο στη βελτίωση της παραγωγικότητας, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλισης με την Ευρώπη.

Ο παράγοντας μισθοί

Η χαμηλή παραγωγικότητα λειτουργεί ως ο βασικός περιοριστικός παράγοντας για την αύξηση των μισθών, καθώς τα δύο αυτά μεγέθη συνδέονται στενά και εξελίσσονται παράλληλα στην ελληνική οικονομία.

Στην Ελλάδα, η εξέλιξη του μέσου μισθού ακολουθεί πιστά την πορεία της παραγωγικότητας ανά απασχολούμενο από το 2000 έως σήμερα.

Ενδεικτικά:

  • Την περίοδο 2000-2008, η παραγωγικότητα αυξανόταν κατά 5,4% ετησίως και ο μέσος μισθός κατά 5,7%.
  • Κατά την κρίση (2009-2016), η παραγωγικότητα υποχώρησε κατά 3,4% και οι μισθοί σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη πτώση (-3,9%).
  • Στη φάση ανάκαμψης (2017-2024), η άνοδος της παραγωγικότητας (1,9%) συνοδεύεται από ανάλογη άνοδο των μισθών (1,5%).

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατηρήσιμη αύξηση του εισοδήματος και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Καθώς η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις στο 54% του μέσου όρου της ΕΕ-27 (και στο 43% ανά ώρα εργασίας), οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων, της τεχνολογικής αναβάθμισης, της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, της μεγέθυνσης των επιχειρήσεων, καθώς και θεσμικών και διαρθρωτικών παρεμβάσεων – όπως η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, η μείωση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος – ως βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Αυτές οι πολιτικές είναι επιτακτικές, καθώς η δυναμική αύξησης του ΑΕΠ μέσω της απλούστερης ενίσχυσης της απασχόλησης εξαντλείται και οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις καθιστούν την παραγωγικότητα τον μοναδικό βιώσιμο δρόμο για την ευημερία.

Οι κλάδοι στην Ελλάδα με την υψηλότερη παραγωγικότητα

Στην Ελλάδα, η παραγωγικότητα της εργασίας παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ  των διαφόρων κλάδων της οικονομίας.

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος εμφανίζει τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, με ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 157.300 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ ακολουθούν η βιομηχανία και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Αντίθετα, κλάδοι με υψηλή απασχόληση, όπως το εμπόριο και η εστίαση, καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις.

Η δομή της ελληνικής οικονομίας, με τη μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων σε κλάδους χαμηλής παραγωγικότητας (όπως το εμπόριο, ο τουρισμός και ο αγροτικός τομέας), επηρεάζει αρνητικά τη συνολική παραγωγικότητα της χώρας.

«Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι»

«Για τη χαμηλή παραγωγικότητα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Ευθύνη έχουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η Πολιτεία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν περισσότερο, να καινοτομήσουν, να μεγαλώσουν και να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες. Και η Πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την παραγωγή, τις επενδύσεις, τις δεξιότητες, τη χρηματοδότηση, την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε διατηρήσιμη ανάπτυξη και καλύτερο επίπεδο ζωής για όλους», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

«Η ενίσχυση της παραγωγικότητας αποτελεί προϋπόθεση για καλύτερους μισθούς και διατηρήσιμη αύξηση του εισοδήματος», τόνισε μεταξύ άλλων  ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Κοινωνικές κατοικίες: Πώς θα κατασκευαστούν
Κοινωνική αντιπαροχή 16.05.26

Πώς θα κατασκευαστούν οι κοινωνικές κατοικίες

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μέσω συνεργασίας με ιδιώτες κατασκευαστές, προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες

Πληθωρισμός: Ανεξάντλητα τα «καύσιμα» που πυροδοτούν αυξήσεις τιμών – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα είδη διατροφής
Τα νέα δεδομένα 15.05.26

Ανεξάντλητα τα «καύσιμα» που πυροδοτούν τον πληθωρισμό - Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα είδη διατροφής

Ο πληθωρισμός τραβάει την ανηφόρα -στο δεύτερο τρίμηνο του έτους- χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης ενώ ο δείκτης αναφοράς των παγκόσμιων τιμών τροφίμων αυξήθηκε τον Απρίλιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η εύφλεκτη ύλη που απειλεί να βάλει νέες «φωτιές» στις τιμές.

Πληθωρισμός: Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα – Οι πιέσεις προμηνύουν εξελίξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 15.05.26

Από τις Βρυξέλλες έως την Αθήνα - Οι πληθωριστικές πιέσεις προμήνυμα εξελίξεων

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός απειλώντας την οικονομική σταθερότητα. Η εύθραυστη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, συμπαρασύροντας τις τιμές προς τα πάνω. Τα «καμπανάκια» που ηχούν, προπομπός εξελίξεων.

Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Αναταράξεις 15.05.26

Ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και πληθωρισμός πλήττουν τα ομόλογα παγκοσμίως

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη
Oxford Economics 15.05.26

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Καταθέσεις 15.05.26

Τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για το «χαράτσι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ
Στοιχεία Μαρτίου 15.05.26

Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ

Κατά 11,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία και 8% ο Δείκτης Τιμών Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Μάρτιο. Προμήνυμα ανατιμήσεων στα ράφια.

Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Διεθνής Οικονομία 16.05.26

Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Κοινωνικές κατοικίες: Πώς θα κατασκευαστούν
Κοινωνική αντιπαροχή 16.05.26

Πώς θα κατασκευαστούν οι κοινωνικές κατοικίες

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μέσω συνεργασίας με ιδιώτες κατασκευαστές, προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες

Τέμπη: Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει
Το υπόμνημα 16.05.26

Δύο επιστολές είχαν προειδοποιήσει για τα Τέμπη

Τι είχε καταγγείλει ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Κώστας Σπηλιόπουλος, ενημερώνοντας από το 2020 για τις παθογένειες και τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, τόσο το Μαξίμου όσο και τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία
Αυστραλία 16.05.26

Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση λευκού καρχαρία

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων στην ακτή της νήσου Ρότνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ στην Αυστραλία.

Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Μεγάλη κινητοποίηση 16.05.26

Θανατηφόρα διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Εκλογικός χάρτης 16.05.26

«Οχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους Δημοκρατικούς για τη Βιρτζίνια

Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Ουκρανία 16.05.26

Ανησυχία Γκουτέρες για τα πλήγματα κατά οχήματος του ΟΗΕ στη Χερσώνα

Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Νέο μπλακ άουτ 16.05.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, μετά το νέο μπλακ άουτ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
Παράταση εκεχειρίας 16.05.26

Εγγυήσεις από ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός και επιτίθεται στη Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας με το Ισραήλ και αμερικανικές εγγυήσεις, ενώ επιτίθεται στη Χεζμπολάχ διότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν «ανεύθυνο» πόλεμο.

Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ
Πόλεμος στο Ιράν 16.05.26

Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ

Τα ναρκαλιευτικά «Κροτόνε» και «Ρίμινι» έχουν πρώτος προορισμό το Τζιμπουτί. Στόχος του Ιταλού υπουργού Άμυνας είναι να μπορέσουν να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες.

Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν
ΗΠΑ-Κίνα 16.05.26

Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η Ουάσινγκτον υποχρεούται να παράσχει στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έχουν παροτρύνει έντονα την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τις πωλήσεις όπλων.

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην Κρήτη 16.05.26

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης
Απόφαση εφετείου 15.05.26

Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης

Το ένταλμα εις βάρος του ακτιβιστή, η στοχοποίησή του και η άρνηση των Νορβηγών δικαστών να επιτρέψουν την έκδοσή του στη χώρα μας. «Η Ελλάδα έχει ήδη τη μοίρα του μαντρόσκυλου», τονίζει ο δικηγόρος.

Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία
Money, money, money 15.05.26

Ο σερ Ντέιβιντ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία - Οι Μπέκαμ διπλασίασαν την περιουσία τους σε έναν χρόνο

Μπορεί η κόντρα τους με τον Μπρούκλιν να τους έχει προκαλέσει θλίψη, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα παρηγορηθούν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό

