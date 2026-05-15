Ρομπότ που θέλει να σας πάρει τη δουλειά ολοκλήρωσε βάρδια των 40 ωρών – Και συνεχίζει
AI 15 Μαΐου 2026, 14:00

H Figure AI έβαλε στοίχημα ότι τα ρομπότ της μπορούν να δουλεύουν αυτόνομα για ένα οκτάωρο, Τελικά ξεπέρασαν τις 40 ώρες συνεχούς εργασίας.

Βαγγέλης Πρατικάκης
A
Το πείραμα συγκέντρωσε μεγάλη τηλεθέαση: ένα livestream με ανθρωποειδή ρομπότ να καταρρίπτουν το ρεκόρ της πιο πολύωρης βάρδιας εργασίας συγκέντρωσε πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές στο X

Το πείραμα ξεκίνησε την Τετάρτη, όταν η αμερικανική εταιρεία ρομποτικής Figure AI αποφάσισε να απαντήσει σε επικριτές που υποστήριζαν ότι τα ρομπότ της δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μια οκτάωρη βάρδια αυτόνομης εργασίας.

Η εταιρεία κάλεσε συνεργείο βιντεοσκόπησης στα κεντρικά γραφεία της στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια και άρχισε να άρχισε να μεταδίδει ζωντανές εικόνες ενός ρομπότ που χειριζόταν πακέτα σε έναν κυλιόμενο ιμάντα.

Η δουλειά του ήταν να σηκώνουν τα πακέτα και να τα αφήνουν στον ιμάντα με το barcode προς τα κάτω.

«Ο αρχικός μας στόχος ήταν μια 8ωρη βάρδια. Μετά τις μηδενικές αποτυχίες της χθεσινής ημέρας, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε» έγραψε στο Χ o ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Figure AI Μπρεντ Άντροκ.

Δεδομένου όμως ότι ενσωματωμένη μπαταρία στα ανθρωποειδή της Figure AΙ προσφέρει αυτονομία μόνο 5 ωρών, το πείραμα πραγματοποιήθηκε με τρία ρομπότ που εργάζονταν εναλλάξ –ένα στον ιμάντα και δύο να περιμένουν πίσω του, πατώντας σε ασύρματους φορτιστές.

Κάποια στιγμή η εταιρεία έβαλε στα ρομπότ καρτελάκια με τα ονόματα που τους είχαν δώσει οι θεατές: Μπομ, Φρανκ και Γκάρι.

Η ζωντανή μετάδοση συνεχιζόταν το μεσημέρι της Παρασκευής ώρα Ελλάδας, με τα ρομπότ να έχουν ξεπεράσει τις 40 ώρες και τα 50.000 πακέτα.

Τα τρία ρομπότ τρέχουν τοπικά το νευρωνικό δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης Helix-O2 AI και δεν απαιτούν τηλεχειρισμό, ανέφερε η εταιρεία.

«Οι άνθρωποι χρειάζονται κατά μέσο όρο 3 εκατοστά ανά πακέτο. Το F.03 βρίσκεται πλέον κοντά στις ανθρώπινες επιδόσεις. Τα ρομπότ συλλογίζονται εξετάζοντας απευθείας τα pixel που βλέπουν με τις κάμερές τους» έγραψε ο Άντροκ.

Ακόμα, η Figure AI ανέφερε ότι, σε περίπτωση βλάβης, τα ρομπότ μπορούν να αποχωρούν αυτόνομα από τη γραμμή εργασίας, οπότε άλλα ρομπότ αναλαμβάνουν αυτόνομα τη θέση τους.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά ρομπότ που χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα για την κίνηση και τον χειρισμό υλικών, το λογισμικό Helix-03 αναλαμβάνει ελέχει όλες τις λειτουργίες ταυτόχρονα.

Όπως ανέφερε η Figure AI, μια προηγούμενη βερσιόν του ρομπότ χρησιμοποιήθηκε για 11 μήνες σε εργοστάσιο της BMW στη Νότια Καρολίνα, όπου εργαζόταν σε 10ωρες βάρδιες και συμμετείχε στην παραγωγή 30.000 αυτοκινήτων X3.

Κάποιοι παρατηρητικοί θεατές του νέου πειράματος παρατήρησαν ωστόσο ότι τα ρομπότ έκαναν λάθη, καθώς κάποια πακέτα τοποθετήθηκαν με το barcode να κοιτάει προς τα πάνω, ενώ ένα έπεσε στο πάτωμα.

H Figure AI ανταγωνίζεται άλλες εταιρείες, όπως η Tesla, η Agility Robotics και η Apptronic για την εμπορική αξιοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ σε αποθήκες και εργοστάσια.

Την περασμένη εβδομάδα, η Figure AI δημοσίευσε ένα βίντεο με δύο ανθρωποειδή ρομπότ της να στρώνουν μαζί ένα κρεβάτι.

Από την πλευρά της η γαλλική Genesis AI, την οποία χρηματοδοτεί ο πρώην CEO της Google, Έρικ Σμιντ, παρουσίασε ένα ρομπότ να σπάει ένα αυγό και να παίζει πιάνο.

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
AI 14.05.26

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις 17χρονες
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 15.05.26

Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις δύο 17χρονες

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Προμαχώνας: Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο
Ελλάδα 15.05.26

Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα

Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

Σύνταξη
Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας

«Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων»

Σύνταξη
Ναύπακτος: Παράσυρση πεζού από οδηγό δικύκλου – Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι
Στην Ναύπακτο 15.05.26

Οδηγός δικύκλου παρέσυρε πεζό - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι

Στο σημείο όπου σημειώθηκε η παράσυρση επικράτησε αναστάτωση - Τους τραυματίες παρέλαβαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύονται

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης

«Εδώ δεν έχουμε κουτσουλιές, εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια. Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά, επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κάνει τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 15.05.26

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Δωρεάν δράσεις γεμάτες τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα για όλη την οικογένεια

Ένα συναρπαστικό ταξίδι από τα μηνύματα με φωτιά της αρχαιότητας έως τη ρομποτική του μέλλοντος, με δωρεάν προγράμματα STEM, θέατρο, εικαστικά εργαστήρια και ξεναγήσεις για όλες τις ηλικίες.

Σύνταξη
Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση

Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
Κόσμος 15.05.26

Κλιμακώνονται οι εντάσεις μεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας

Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

