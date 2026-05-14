NBA: Οι Καβαλίερς έκαναν το 3-2 μέσα στο Ντιτρόιτ και απέχουν μια νίκη από τους τελικούς της Ανατολής (vid)
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν τη νίκη μέσα στο Ντιτρόιτ επί των Πίστονς στο Game 5 και χρειάζονται μία ακόμη για να περάσουν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.
Μετά από ένα δραματικό ματς στο Ντιτρόιτ, οι Καβαλίερς νίκησαν στην παράταση τους Πίστονς με 117-113 και πλέον απέχουν ένα βήμα από τους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA, με το Game 6 να διεξάγεται στην έδρα τους.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν που θύμισε τον παλιό του εαυτό, καταγράφοντας 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από κοντά σε απόδοση και ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Από την πλευρά των ηττημένων, ο Κέιντ Κάνινγχαμ ήταν αυτός που ξεχώρισε με 39 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Παρότι οι Πίστονς μείωσαν στο φινάλε τη διαφορά που είχαν πάρει οι Καβς και τελικά έστειλαν το ματς στην παράταση και παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Κάνινγχαμ, τελικά αυτά δεν έφταναν για να καθαρίσουν το ματς στην έδρα τους. Στην παράταση, η πίεση στην άμυνα από τους Καβαλίερς έκανε τη διαφορά και με ορισμένα κρίσιμα καλάθια, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-27, 60-52, 80-84, 103-103 (κ.δ), 113-117 (παρ.).
Τα highlights του αγώνα
