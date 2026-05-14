Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη

Ο γενικός διευθυντής της IATA, Γουίλι Γουόλς, ήταν απολύτως ξεκάθαρος στις πρόσφατες τοποθετήσεις του: η εποχή όπου οι αεροπορικές εταιρείες είχαν τα περιθώρια να απορροφήσουν τους κραδασμούς από το αυξημένο ενεργειακό κόστος έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Τα αεροπορικά καύσιμα (jet fuel) αποτελούν μακράν το μεγαλύτερο «βαρίδι» στα λειτουργικά έξοδα των αερομεταφορέων.

Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να μην παρουσιάζουν σημάδια ουσιαστικής και μόνιμης αποκλιμάκωσης, το δυσβάσταχτο αυτό επιπλέον κόστος είναι αδύνατον να συγκρατηθεί ενδοεταιρικά και, νομοτελειακά, μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή.

Η τιμή των αεροπορικών καυσίμων παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις εντείνονται

Η ψευδαίσθηση των προσφορών

Το τελευταίο διάστημα, είναι αλήθεια πως αρκετοί επιβάτες είδαν ορισμένες «ελκυστικές» προσφορές και εκπτώσεις από μεγάλες εταιρείες – ιδιαίτερα από εκείνες της κατηγορίας low-cost. Οι κινήσεις αυτές έγιναν σε μια προσπάθεια να τονωθεί η ζήτηση μετά από περιόδους “κοιλιάς” και να γεμίσουν οι πτήσεις.

Ωστόσο, οι αναλυτές της αγοράς και η ηγεσία της IATA υπογραμμίζουν ότι αυτό είναι ένα καθαρά παροδικό φαινόμενο.

Πρόκειται για επιθετικές τακτικές μάρκετινγκ με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αναστρέψουν τη γενικότερη πληθωριστική τάση της αγοράς. Μεσοπρόθεσμα, τα περιθώρια για τέτοιες εκπτώσεις θα στενέψουν ασφυκτικά και ο λογαριασμός των ναύλων θα κινηθεί μόνο ανοδικά.

Η γεωπολιτική σκακιέρα και η Μέση Ανατολή

Το πρόβλημα των τιμών, ωστόσο, δεν περιορίζεται απλώς στα λογιστικά βιβλία των αεροπορικών, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια μόνιμη απειλή.

Η εμπλοκή του Ιράν και η συνεχής ένταση στην ευρύτερη περιοχή δημιουργούν ένα κλίμα ακραίας ανασφάλειας στην αγορά ενέργειας. Τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις πιο κρίσιμες αρτηρίες για την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου, βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη διαταραχή εκεί, επηρεάζει άμεσα την τροφοδοσία της ευρωπαϊκής ηπείρου με καύσιμα, προκαλώντας άμεσο ντόμινο αυξήσεων.

Το «καυτό» καλοκαίρι και η εκτόξευση της ζήτησης

Ο μεγαλύτερος φόβος, τόσο για την τουριστική βιομηχανία όσο και για το πορτοφόλι των επιβατών, εντοπίζεται στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού. Παραδοσιακά, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη εκτινάσσεται κατά περίπου 25%.

Αυτή η κατακόρυφη αύξηση της επιβατικής κίνησης, αν συνδυαστεί με μια ενδεχόμενη δυστοκία στην προσφορά καυσίμων, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Η ηγεσία της IATA εκφράζει ανοιχτά πλέον ανησυχίες ακόμα και για πιθανές ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένα κομβικά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης θα ωθήσει τις τιμές των εναπομεινάντων διαθέσιμων εισιτηρίων σε ιστορικά υψηλά.

Εν κατακλείδι, τα δεδομένα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Το αεροπορικό ταξίδι στην Ευρώπη αλλάζει πίστα. Οι καταναλωτές καλούνται πλέον να προγραμματίζουν και να κλείνουν τις πτήσεις τους μήνες νωρίτερα, προσαρμόζοντας τον προϋπολογισμό τους σε μια νέα κανονικότητα: εκείνη όπου το φθηνό αεροπορικό εισιτήριο των 20 ή 30 ευρώ τείνει να γίνει μια νοσταλγική εξαίρεση από το παρελθόν, και όχι ο κανόνας του παρόντος.