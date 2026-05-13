Έλενα Ακρίτα για Βάσια Αναστασίου: Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου

Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα «κατακεραύνωσε» το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου μετά το σχόλιο της κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος»

Η Έλενα Ακρίτα έγραψε στον λογαριασμό της στο Facebook: «Δεν σχολιάζω ποτέ το ΠΑΣΟΚ από σεβασμό στη μνήμη της μητέρας μου.

Δεν σχολίασα ούτε όταν δύο βουλευτριες του κόμματος αυτού μού επιτέθηκαν δημόσια – και εντελώς απρόκλητα – χωρίς καν να ερωτηθούν. Η μία μάλιστα δήλωνε κι ευγνώμων γιατί κάτι καλό που είχα κάνει γι’ αυτή πριν χρόνια. Ουδείς αχαριστοτερος και λοιπά».

Στην ίδια ανάρτηση η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Ωστόσο, σήμερα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου για την αθλιότητα που ξεστόμισε για τον Αλέξη Τσίπρα:

«Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος.

Αυτο δεν λέγεται καν ρητορική μίσους.

Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπουλου».

Η Έλενα Ακρίτα πρόσθεσε: «Η εν λόγω κυρία, με την ιδιότητα της αναπληρώτριας βουλεύτριας είχε ξεστομίσει το αλησμόνητο:

‘Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα’.

Νέα γυναίκα κιόλας.

Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;

Εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;».

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα στο Facebook: