Σε ένα νέο αφιέρωμα του περιοδικού Time στον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν και το επερχόμενο κινηματογραφικό ομηρικό έπος του, ο πρωταγωνιστής Ματ Ντέιμον αναφέρθηκε στο πόσο σπάνιος είναι ένας ρόλος όπως αυτός του Οδυσσέα, ειδικά για έναν 55χρονο ηθοποιό.

«Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι κοντά στα 50 που να πρωταγωνιστούν σε τέτοια έπη», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. «Το προσέγγισα σαν την τελευταία ταινία που θα έκανα ποτέ».

Ωστόσο, μην μπερδεύεστε. Ο ηθοποιός δεν αποσύρεται από την κινηματογραφική βιομηχανία. Ο Ντέιμον εννοεί ότι είδε την «Οδύσσεια» ως μια μοναδική ευκαιρία — και πρόκληση, δεδομένου ότι πρόκειται για μια ταινία δράσης μεγάλου προϋπολογισμού που γυρίστηκε σε εξωτερικούς χώρους με κυρίως πρακτικά εφέ.

«Ταινίες σαν αυτή δεν γίνονται πια»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε στο περιοδικό ότι η ερμηνεία του στην πολυαναμενόμενη ταινία ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

«Ταινίες σαν αυτή δεν γίνονται πια. Δεν ξέρω κανέναν που θα μπορούσε να το κάνει αυτό χωρίς green screen, όπως θα το είχε κάνει ο Ντέιβιντ Λιν, με εξαίρεση τον Κρις», είπε ο Ντέιμον.

Όπως ο αείμνηστος Λιν, ένας Βρετανός σκηνοθέτης γνωστός για ταινίες όπως το «Λόρενς της Αραβίας» του 1962 με πρωταγωνιστές τους Πήτερ Ο’ Τουλ, Ομάρ Σαρίφ, Άλεκ Γκίννες, Άντονι Κουίν, Τζακ Χώκινς, Χοσέ Φερρέρ, Κλοντ Ρέινς και Άντονι Κουέιλ, ο Νόλαν δημιούργησε υπερμεγέθη σκηνικά για να εξυπηρετήσουν τις σκηνές δράσης.

«Όταν νιώθεις άβολα —και νιώθεις έτσι τις περισσότερες φορές, σωματικά, λόγω των απαιτήσεων των γυρισμάτων αυτών των σκηνών— αν γυρίσεις και κοιτάξεις πίσω σου, βρίσκεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 1,5 μέτρο και κάνει το ίδιο πράγμα χωρίς να παραπονιέται», είπε ο Ντέιμον για τον σκηνοθέτη. «Υπάρχει κάτι πραγματικά ωραίο στο να είσαι στρατιώτης στα χαρακώματα και να κοιτάς πίσω σου και να βλέπεις τον στρατηγό ακριβώς δίπλα σου».

Στην «Οδύσσεια» πρωταγωνιστούν επίσης η Άν Χάθαγουεϊ στο ρόλο της Πηνελόπης, ο Τομ Χόλαντ στο ρόλο του Τηλέμαχου, ο Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του Αντίνοου, η Ζεντάγια στο ρόλο της Αθηνάς, η Σαρλίζ Θερόν στο ρόλο της Καλυψούς, ο Τζον Μπερνθάλ στο ρόλο του Μενέλαου, ο Μπένι Σαφντί στο ρόλο του Αγαμέμνονα, ο Τζον Λεγκίζαμο στο ρόλο του Εύμαιου και τον Χιμές Πατέλ στο ρόλο του Ευρύλοχου.

Το Time επιβεβαίωσε επίσης ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα υποδυθεί την Ελένη, καθώς και τη δίδυμη αδελφή της, Κλυταιμνήστρα. Στο καστ περιλαμβάνεται επίσης ο Τράβις Σκοτ, ο οποίος θα υποδυθεί έναν βάρδο.

Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.