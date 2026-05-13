magazin
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Culture Live 13 Μαΐου 2026, 15:20

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ

Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Δεν χρειάζεται πια να εμφανιστεί ένας μασκοφόρος δολοφόνος ή ένας τρομοκράτης για να στηθεί ένα τηλεοπτικό θρίλερ. Η αγωνία της εποχής είναι αλλού: στο αν το τηλεφώνημα που δεχόμαστε είναι απάτη, αν το email που ανοίγουμε είναι παγίδα, αν το χρήμα που κινείται πίσω από πολιτικές αποφάσεις συνδέει διεφθαρμένους Δυτικούς με εχθρικές δυνάμεις. Ακόμη και όταν ένας ένοπλος επιχειρεί να εισβάλει σε προεδρικό δείπνο, ένα μεγάλο κομμάτι του διαδικτύου σπεύδει να αναρωτηθεί αν το γεγονός είναι πραγματικό ή σκηνοθετημένο. Η καχυποψία έχει γίνει σχεδόν αντανακλαστικό. Τίποτα δεν μοιάζει απολύτως αξιόπιστο — ούτε στην πραγματική ζωή ούτε, πλέον, στην τηλεόραση.

Αυτό ακριβώς το κλίμα αξιοποιεί η νέα γενιά τηλεοπτικών θρίλερ. Την ώρα που η συνωμοσιολογία γνωρίζει μια από τις πιο δυνατές περιόδους της, η μικρή οθόνη ζει τη δική της χρυσή εποχή συνωμοσιών. Εκεί όπου άλλοτε οι κακοί των αστυνομικών σειρών και των θρίλερ ήταν τρομοκράτες, μαφιόζοι ή κατά συρροή δολοφόνοι, τώρα εμφανίζονται όλο και συχνότερα ως διεφθαρμένοι αστυνομικοί, διπλοί πράκτορες και πολιτικοί που προδίδουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο κίνδυνος δεν έρχεται πια απ’ έξω. Έρχεται από μέσα. Από τους θεσμούς, από τις μυστικές υπηρεσίες, από την κυβέρνηση — συχνά ακόμη και από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο. Ο φόβος που δραματοποιούν αυτές οι ιστορίες δεν είναι ο φόβος απέναντι σε έναν μοναχικό παρανοϊκό, αλλά απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.

Η νέα συνωμοσία της βρετανικής τηλεόρασης

Το «Secret Service» είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της τάσης στη βρετανική τηλεόραση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επικεφαλής του τμήματος Ρωσίας της MI6, την οποία υποδύεται η Τζέμα Άρτερτον. Η ηρωίδα αρχίζει να υποψιάζεται ότι το Κρεμλίνο έχει καταφέρει να τοποθετήσει έναν άνθρωπό του στην καρδιά της βρετανικής κυβέρνησης.

Η βασική ιδέα παραπέμπει έντονα στο «The Night Manager», την επιτυχημένη σειρά για κατασκόπους, ίντριγκες και σκοτεινές επιχειρήσεις. Οι ομοιότητες δεν περιορίζονται μόνο στην αίσθηση κατασκοπικής μηχανορραφίας. Υπάρχουν και τα πολυτελή μεσογειακά σκηνικά, αλλά και το μοτίβο ενός πράκτορα που παρεισφρέει στην οικογένεια του στόχου.

Ακόμη και οι διάλογοι του «Secret Service» μοιάζουν να συνομιλούν με όλη την παράδοση των κατασκοπικών σειρών. «Όλοι μπορούμε να πούμε ψέματα σε κάποιον που αγαπάμε», λέει ένας αρχικατάσκοπος με ύφος σχεδόν αυτόματου πιλότου, σε μια ατάκα που θα μπορούσε να ανήκει σε δεκάδες αντίστοιχα τηλεοπτικά σύμπαντα.

YouTube thumbnail

Από το «The Night Manager» στο «The Night Agent»

Οι απείθαρχοι ή σκοτεινοί κατάσκοποι του «The Night Manager» κάθε άλλο παρά μεμονωμένο φαινόμενο είναι. Ακόμη και ο ίδιος ο τίτλος του δεν μοιάζει πια τόσο ξεχωριστός, αν σκεφτεί κανείς το «The Night Agent», μια ακόμη σειρά πολλών κύκλων, η οποία κινείται στο ίδιο περιβάλλον διαρκούς υποψίας.

Εκεί, η πλοκή περιλαμβάνει μια σκηνοθετημένη βομβιστική επίθεση, προδότες μέσα στη CIA και —όπως σχεδόν απαιτεί πλέον το είδος— πληροφοριοδότες στην καρδιά της κυβέρνησης.

YouTube thumbnail

Στη σύγχρονη τηλεόραση, όποιος κατέχει θέση δημόσιας εμπιστοσύνης είναι πλέον πιθανός προδότης. Στο «Zero Day», μια μυστική ομάδα οργανώνει μια κυβερνοκαταστροφή. Το «The Madness» συνδυάζει ρατσιστές, παραπληροφόρηση και εταιρικές δολοπλοκίες. Και ακόμη περισσότερες τηλεοπτικές συνωμοσίες βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν. Η μηχανορραφία συνεχίζεται.

YouTube thumbnail

Γιατί επιστρέφουν οι συνωμοσίες στην οθόνη

Η συνωμοσιολογία, τόσο στην πραγματικότητα όσο και στην οθόνη, εμφανίζεται συχνά κατά κύματα. Μετά τις δολοφονίες της δεκαετίας του 1960 και το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, τα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποτέλεσαν μια περίοδο έντονης πολιτικής καχυποψίας. Από εκείνο το κλίμα γεννήθηκαν, στον κινηματογράφο, ταινίες όπως το «Chinatown» και το «The Parallax View».

YouTube thumbnail

Σήμερα, οι αφορμές είναι διαφορετικές, αλλά η αίσθηση μοιάζει συγγενής. Η ξένη ανάμειξη στη δυτική πολιτική, η πανταχού παρούσα επιτήρηση, οι αδιαφανείς αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργούν ως πραγματικοί φόβοι αλλά και ως αφηγηματικά υλικά.

YouTube thumbnail

Το «The Capture», ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα του είδους, εστιάζει ακριβώς στην επίσημη κατάχρηση των deepfakes, δείχνοντας πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο χειραγώγησης της πραγματικότητας.

YouTube thumbnail

Τα social media ως εργοστάσιο δυσπιστίας

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια σχετικά πρόσφατη τεχνολογία σε σχέση με τις παλιότερες μορφές ενημέρωσης, έχουν εξελιχθεί στον βασικό αγωγό της συνωμοσιολογίας. Όσοι περνούν ώρες σκρολάροντας σε περιεχόμενο καταστροφής και απειλής γίνονται πιο δεκτικοί σε ιστορίες με «φυτευτούς» υποψηφίους αλά «The Manchurian Candidate», ψευδείς επιχειρήσεις και αόρατα κέντρα εξουσίας.

Την ίδια στιγμή, η σχέση των πολιτών με την εξουσία έχει γίνει βαθιά τοξική. Στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Στις ΗΠΑ, οι πολίτες έχουν χάσει μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης τους όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην επιστήμη, στις μεγάλες επιχειρήσεις, στην αστυνομία και στα μέσα ενημέρωσης.

Στη Βρετανία, το 27% των πολιτών πιστεύει ότι υπάρχει συνωμοσία εναντίον του προσωπικά. Η πολιτική πόλωση τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο αυτή την κατάσταση. Όταν οι αντίπαλοι που κάποιος απεχθάνεται κερδίζουν μια εκλογική αναμέτρηση, η πρώτη εξήγηση δεν είναι ότι νίκησαν πολιτικά, αλλά ότι πιθανότατα έκλεψαν. Και αν έκλεψαν, τότε σίγουρα κάτι ακόμη πιο σκοτεινό ετοιμάζουν.

YouTube thumbnail

Η παρηγοριά της συνωμοσίας

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα τηλεοπτικά θρίλερ συνωμοσίας λειτουργούν με τρόπο παρόμοιο με τις ίδιες τις θεωρίες συνωμοσίας. Προσφέρουν μια παράδοξη μορφή παρηγοριάς.

Ναι, παρουσιάζουν έναν σκοτεινό κόσμο που ελέγχεται από αόρατες δυνάμεις. Όμως ταυτόχρονα δίνουν στον θεατή την ικανοποιητική αίσθηση ότι εκείνος καταλαβαίνει τι συμβαίνει πραγματικά. Όπως οι οπαδοί του QAnon ή οι αρνητές των εμβολίων, έτσι και οι θεατές αυτών των σειρών μπορούν να νιώσουν ότι βρίσκονται «μέσα στο μυστικό».

Υπάρχει και κάτι ακόμη: οι συνωμοσίες, ως εξήγηση για τα δεινά του κόσμου, είναι πιο εύκολα κατανοητές από τις απλές γκάφες, την ανικανότητα ή το καθαρό χάος. Ιδίως όταν όλα αποκαλύπτονται τακτοποιημένα στο φινάλε της σεζόν.

Τα όρια του είδους

Το είδος, βέβαια, έχει και τις αδυναμίες του. Ένας τηλεοπτικός σκηνοθέτης παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να κάνεις μια συνωμοσία να μοιάζει πραγματικά πειστική. Επιπλέον, οι πιθανοί συνδυασμοί κακών, προδοτών και πληροφοριοδοτών είναι περιορισμένοι, κάτι που φαίνεται και στο «Secret Service».

Οι κυβερνητικοί προδότες, οι άνδρες με όπλα και οι ανατροπές στο τέλος κάθε επεισοδίου έχουν γίνει σχεδόν υποχρεωτικά στοιχεία. Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο η επανάληψη. Είναι και η πιθανή επίδραση που έχουν αυτές οι ιστορίες στο κοινό.

Γιατί, ενώ αντανακλούν τη διάχυτη υποψία ότι οι ισχυροί είναι διεφθαρμένοι, μπορεί ταυτόχρονα να την ενισχύουν. Ένας συνωμοσιολόγος κριτικός θα μπορούσε, ειρωνικά, να αναρωτηθεί: ποιος βρίσκεται άραγε πίσω από όλες αυτές τις σειρές;

Το τέλος της «δολοφονημένης γυναίκας»;

Από την άλλη πλευρά, τα παλιότερα τηλεοπτικά εγκλήματα δεν ήταν ακριβώς αθώα. Η άνοδος των συνωμοσιολογικών θρίλερ συμπίπτει με την υποχώρηση ενός διαφορετικού και ιδιαίτερα διαδεδομένου μοτίβου: των ιστοριών με δολοφονημένες γυναίκες, των οποίων ο θάνατος χρησίμευε ως αφορμή για να αναδειχθούν άνδρες ντετέκτιβ.

Τα τελευταία χρόνια, λένε άνθρωποι της τηλεοπτικής βιομηχανίας, ορισμένοι σεναριογράφοι και παραγωγοί έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιφύλαξη αυτό το παλιό σχήμα. Αντί για γυναικεία πτώματα που λειτουργούν ως διακοσμητικό καύσιμο της πλοκής, προτιμούν πιο αιχμηρούς και ενεργούς γυναικείους ρόλους: γυναίκες κατασκόπους, εκτελέστριες, πρωταγωνίστριες που κινούν οι ίδιες τη δράση.

Το μοτίβο του «νεκρού κοριτσιού» πρόδιδε ανέκαθεν έλλειψη φαντασίας, αλλά και μια ρηχή αντίληψη για τις γυναίκες. Ωστόσο, το νέο παρανοϊκό ύφος των αστυνομικών σειρών και των θρίλερ είναι, με τον δικό του τρόπο, εξίσου ανησυχητικό.

Παλαιότερα, πάνω στο τηλεοπτικό τραπέζι του νεκροτομείου βρισκόταν συχνά το σώμα μιας γυναίκας. Τώρα, στη θέση του, μοιάζει να βρίσκεται ολόκληρο το πολιτικό σώμα.

*Με πληροφορίες από: Τhe Economist 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Κόσμος
Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream magazin
Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της
Τέρας 13.05.26

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη
Culture Live 13.05.26

Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό

Σύνταξη
O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Χωρίς λογοκρισία 12.05.26

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Δημιουργία 11.05.26

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Δεν σταματιέται 13.05.26

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Σύνταξη
Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Ελλάδα 13.05.26

Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια στο Περιστέρι - Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών

Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Σύνταξη
Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

Σύνταξη
ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Ιστορική επίσκεψη 13.05.26

Στο Πεκίνο ο Τραμπ - Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του

Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Σύνταξη
Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Cookies