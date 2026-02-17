Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.
«Ο πατέρας μου με έδερνε και η μητέρα μου με εγκατέλειψε. Δεν ένιωσα καμία αγάπη από αυτούς» έλεγε πριν από περίπου μια δεκαετία στον Guardian ο μετρ των κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων. Άλλωστε η ζωή του Τζον Λε Καρέ δεν ήταν ποτέ απλή.
Μέλος των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, προτού αποφασίσει να μεταφέρει τις εμπειρίες του στο χαρτί – και αυτές με τη σειρά του να βρουν τον δρόμο τους προς τη μικρή και μεγάλη οθόνη. Την ίδια ώρα, όμως, ένας άνθρωπος με διπλή (ή και τριπλή) ζωή, είχε ερωμένες παντού και μια κακή συμπεριφορά στους ανθρώπους που ήταν δίπλα του – τουλάχιστον αυτό έχει υποστηρίξει ο βιογράφος του Ρόμπερτ Χάρις.
Και όπως φαίνεται, υπήρχε στο… DNA του αυτή η συμπεριφορά. Ο πατέρας του Τζον Λε Καρέ, ο άνθρωπος που ενέπνευσε τον χαρακτήρα του εμπόρου όπλων Ντίκι Ρόπερ στο The Night Manager.
Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC ο Σάιμον Κόρνγουελ, εκτελεστικός παραγωγός της σειράς και γιος του Λε Καρέ: «Δεν μπορούσε ποτέ να ξεφύγει από τον χαρακτήρα του πατέρα του».
Ποιος ήταν όμως ο Ρόνι Κόρνγουελ; «Ο παππούς μου ήταν ένας αρκετά απαίσιος άνθρωπος – ήταν απατεώνας, μπαινόβγαινε στη φυλακή» είπε ο Σάιμον Κόρνγουελ.
«Νομίζω ότι χρεοκόπησε 13 φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ήθελε να γίνει ένας μεγάλος επιχειρηματίας, αλλά είχε κάτι το κακό μέσα του» τόνισε.
