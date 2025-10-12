Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
12.10.2025 | 15:02
Απεγκλωβίστηκαν 101 επιβάτες από συρμό του Οδοντωτού
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως
Stories 12 Οκτωβρίου 2025 | 15:45

Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Τζον Λε Καρέ μια νέα έκθεση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έρχεται να αποκαλύψει τις βαθύτερες τεχνικές, τα κίνητρα και τις πραγματικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον κόσμο των κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Spotlight

Ο κόσμος της κατασκοπείας στη μυθοπλασία δεν θα ήταν τόσο απίστευτα γοητευτικά ρεαλιστικός και ανθρώπινος αν δεν υπήρχε ο Τζον Λε Καρέ, ο μαέστρος του είδους που γνώριζε πολλά για την προδοσία και την αφοσίωση. Πώς όμως μπόρεσε να ξέρει τόσα πολλά;

Αυτό απαντάει η νέα έκθεση με τίτλο Tradecraft στις βιβλιοθήκες Bodleian του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που είναι και ένα αναπάντεχο εισιτήριο για την κατανόηση του ίδιου του δημιουργού και του σύμπαντος που ύφανε γύρω μας.

«Δεν είμαι κατάσκοπος που γράφει μυθιστορήματα, είμαι συγγραφέας που εργάστηκε για λίγο στον μυστικό κόσμο» γράφει το απόφθεγμα δίπλα από ένα πορτρέτο του Ντέιβιντ Κόρνγουελ (το πραγματικό όνομα του Λε Καρέ) στην είσοδο της έκθεσης, με το βλέμμα του να είναι διεισδυτικό και έντονο στον τυχερό επισκέπτη σημειώνει ο The Guardian.

View this post on Instagram

A post shared by John le Carré (@realjohnlecarre)

«Τι είναι η αφοσίωση – στον εαυτό μας, σε ποιον, σε τι; Ποιον, αν κάποιον, μπορούμε να αγαπήσουμε;» συμπληρώνει ένα δεύτερο ερώτημα. Και τα δύο, σκέψεις που στοίχειωσαν τον συγγραφέα από την παιδική του ηλικία, σηματοδοτημένη από την εγκατάλειψη της μητέρας του και έναν πατέρα, τον Ρόνι, που ήταν απατεώνας και φαντασιόπληκτος -και συχνά πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής.

Δεν είναι τυχαίο ότι το μυθιστόρημα Ένας Τέλειος Κατάσκοπος (A Perfect Spy), το οποίο ο ίδιος θεωρούσε το πιο αυτοβιογραφικό του, έχει κεντρικό χαρακτήρα τον Μάγκνους Πιμ, που είναι εμμονικά συνδεδεμένος με τον αμφιλεγόμενο πατέρα του.

View this post on Instagram

A post shared by John le Carré (@realjohnlecarre)

Η προδοσία και η κατασκοπεία αποτελούν τα κυρίαρχα θέματα των μυθιστορημάτων του Ψυχρού Πολέμου με ήρωα τον Τζορτζ Σμάιλι, θέματα που ο Κόρνγουελ πρώτα έζησε και μετά τα μετέφερε στη μυθοπλασία.

Μετά τη θητεία του στο Σώμα Πληροφοριών του Στρατού, ο Τζον Λε Καρέ γράφτηκε στο Κολέγιο Lincoln της Οξφόρδης με την έκθεση να αποκαλύπτει σκίτσα που έφτιαξε για μια φοιτητική έκδοση, αλλά και άρθρα που έγραψε για το περιοδικό Oxford Left.

Μάλιστα, ο Cornwell αργότερα εξομολογήθηκε ότι μερικοί από τους συμφοιτητές του που έγραφαν σε αυτό το περιοδικό ήταν εκείνοι για τους οποίους διαβίβασε πληροφορίες στην MI5, μία από τις πρώτες του αποστολές για την υπηρεσία, κάτι για το οποίο αργότερα εξέφρασε τη λύπη του.

Μία χειρόγραφη του σημείωση μαρτυρά την αρχική του αμηχανία για τις εικασίες σχετικά με τη δράση του: «Γιατί θέλουν οι άνθρωποι να έχω απόψεις για την κατασκοπεία; Αν έγραφα για την αγάπη, ή τους καουμπόηδες, ακόμα και το σεξ, ο κόσμος θα θεωρούσε ότι ήταν απλώς το ενδιαφέρον μου και γι’ αυτό έπλαθα ιστορίες».

Ο χαρακτήρας του Τζορτζ Σμάιλι, τον οποίο υποδύθηκε ο Άλεκ Γκίνες στη θρυλική τηλεοπτική σειρά του BBC, Και ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι (Tinker Tailor Soldier Spy), ήταν μεν σύνθετος, αλλά η αλληλογραφία μεταξύ του ηθοποιού και του μυθιστοριογράφου που παρουσιάζεται στην έκθεση, αποκαλύπτει την τεράστια επιρροή που άσκησε στον Λε Καρέ ο πρύτανης και συνάδελφός του στην Οξφόρδη, ο Βίβιαν Γκριν.

«Ο Τζορτζ Σμάιλι έπρεπε να έχει όλες τις ιδιότητες που μου έλειπαν: την υπομονή του Βίβιαν, τη διορατικότητά του, τη διακριτικότητά του, τη μνήμη του. Και αυτή την ιδιαίτερη μοναξιά που προέρχεται από το να γνωρίζεις και να βλέπεις πολλά πράγματα για τα οποία δεν μπορείς να κάνεις πολλά» είχε πει ο Λε Καρέ .

Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ο Λε Καρέ στράφηκε σε σύγχρονα ζητήματα που τον απασχολούσαν γράφοντας μετά από εκτενή έρευνα, παρόμοια με αυτή ενός δημοσιογράφου.

Η έκθεση καταδεικνύει την έκταση της έρευνας του, η οποία περιλάμβανε πρώην συναδέλφους του στην MI6 και εκτεταμένα ταξίδια. Για τη Νυχτερινή Βάρδια (The Night Manager) συμβουλεύτηκε ειδικούς στο εμπόριο όπλων, ενώ για τον Επίμονο Κηπουρό (The Constant Gardener) ερεύνησε εξονυχιστικά τη φαρμακευτική βιομηχανία – έναν κλάδο τον οποίο κατηγόρησε για «εμμονική μυστικότητα σε όλα τα επίπεδα».

Η κυνική του παρατήρηση ήταν: «’Pharma Speak’… Να είστε ευγνώμονες για τις λαμπρές επιτυχίες μας, να πληρώνετε ό,τι σας λέμε και να σωπαίνετε».

Για τα έργα του Το Τραγούδι της Ιεραποστολής (The Mission Song) και Ένας Προδότης στα Μέτρα Μας (Our Kind of Traitor) ο Λε Καρέ διασταύρωσε πληροφορίες και επαλήθευσε λεπτομέρειες με ακρίβεια ως ερευνητικός ρεπόρτερ, ακόμη και επικοινωνώντας με τον διευθυντή του Hotel Bellevue Palace στη Βέρνη της Ελβετίας για να επιβεβαιώσει ότι μπορούσε να αναφέρει το όνομα του ξενοδοχείου σε μία πλοκή σχετική με το ξέπλυμα χρήματος και τη μαφία.

Ενώ κατά τη συγγραφή του Η Μικρή Τυμπανίστρια (The Little Drummer Girl), η πλοκή του οποίου μοιάζει ακραία επίκαιρη, συναντήθηκε με τον πρώην Παλαιστίνιο ηγέτη, Γιασέρ Αραφάτ. Αν και ορισμένοι πρώην υπουργοί και αρχηγοί κατασκόπων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τον κυνικό τόνο των μυθιστορημάτων του, άλλοι χαιρέτισαν τον δημόσιο διάλογο που προκάλεσε.

Ο ίδιος, πριν από χρόνια, είχε αναφέρει ότι η MI5 τον είχε καλέσει για να δώσει διάλεξη στους αξιωματικούς της, αν και του διεμήνυσαν ότι μάλλον δεν θα γινόταν δεκτός αν υπέβαλλε ξανά αίτηση ένταξης στην υπηρεσία.

Η έκθεση φέρνει το προσωπικό αρχείο του διάσημου Βρετανού συγγραφέα, Τζον Λε Καρέ έρχεται για πρώτη φορά στο φως, αποκαλύπτοντας τη μεθοδολογία, τη σχολαστικότητα του και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η έκθεση στη Βιβλιοθήκη Bodleian του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης ακολουθεί και την επιθυμία του του μετρ των κατασκοπικών μυθιστορημάτων να παραδοθεί το προσωπικό του αρχείο στην alma mater του, το πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε.

Μετά τον θάνατό του το 2020, σε ηλικία 89 ετών, έγινε επίσημη δωρεά του αρχείου στο Βρετανικό κράτος μέσω του συστήματος «acceptance-in-lieu scheme», αποτρέποντας έτσι την πιθανή μεταφορά του στο εξωτερικό.

«Η Οξφόρδη ήταν η πνευματική πατρίδα του Σμάιλι, όπως είναι και η δική μου» είχε πει για τον σπουδαιότερο μυθιστορηματικό του χαρακτήρα, τον αφοσιωμένο, κατ′ εξοχήν Άγγλο κατάσκοπο, Τζορτζ Σμάιλι.

Ο Λε Καρέ που εργάστηκε ως διπλωμάτης και μυστικός πράκτορας για την MI5 και την MI6 πριν το όνομά του αποκαλυφθεί στους Ρώσους από τον προδότη Kιμ Φίλμπι -ο οποίος και ήταν η έμπευση για τον χαφιέ που διείσδυσε στις υψηλότερες βαθμίδες της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο βιβλίο Tinker Tailor Soldier Spy- ήταν ένας συγγραφέας που δούλεψε ως κατάσκοπος, ποτέ το αντίθετο.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τα εκθέματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, ανάμεσα τους  άφθονες σημειώσεις του για τους χαρακτήρες του, καθώς και σκίτσα με τα οποία, προσπαθούσε να τα απεικονίσει στα λευκά περιθώψρια των δαχτυλογραφημένων από τη σύζυγο του, σελίδων του.

«Επιδέξιος συγγραφέας και κοινωνικός σχολιαστής» για τους επιμελητές της έκθεσης, ο Λε Καρέ ήταν ένας σπάνιος δημιουργός.

«Συμπεριφερόταν ως ακαδημαϊκός. Πήγαινε στα μέρη για τα οποία θα έγραφε και έκανε επιτόπια έρευνα όπως ένας ανθρωπολόγος ή ένας κοινωνιολόγος. Θα διάβαζε εκτενώς, θα έπαιρνε συνεντεύξεις από ανθρώπους στο πεδίο, θα κρατούσε σημειώσεις και στη συνέχεια θα τα έγραφε ως μυθοπλασία. Το έκανε αυτό για όλα τα μυθιστορήματα, γεγονός που τον τιμά ιδιαίτερα» είπε ο  Βαρέσε, καθηγητής Εγκληματολογίας της Οξφόρδης, μετά από τη μελέτη του στο πλούσιο αρχείο του μαέστρου της ίντριγκας και της ανθρώπινης υπόστασης ανάμεσα σε συμπληγάδες που τσακίζουν.

Η έκθεση John le Carré: Tradecraft εγκαινιάστηκε την 1η Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 6 Απριλίου 2026

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Αγρότες: Ένας στους τέσσερις άνω των 55 χρονών – Το στοίχημα με τη νέα γενιά [γραφήματα]

Αγρότες: Ένας στους τέσσερις άνω των 55 χρονών – Το στοίχημα με τη νέα γενιά [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Mindfulness: Η τέχνη του να ζεις (σ)τη στιγμή

Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ
«Πόλεμος των Κόσμων» 12.10.25

Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ

Το 1938 ο Όρσον Γουέλς έκανε χιλιάδες Αμερικανούς να πιστέψουν ότι οι Αρειανοί εισβάλλουν στη Γη. Ο «Πόλεμος των Κόσμων» έδειξε πρώτος πόσο εύκολα είναι να «γεννηθούν» τα fake news

Σύνταξη
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
H «σκοτεινή ψηφιακή εποχή» 12.10.25

Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα
Οικογένεια 10.10.25

Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα

Ο σταρ του «Σούπερμαν» Κρίστοφερ Ριβ παρέλυσε σε ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ιππασίας το 1995 και πέθανε εννέα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca
Πάτα play 10.10.25

Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας, στις 10 Οκτωβρίου, η Ithaca παρουσιάζει το Voices of Ithaca, ένα βίντεο με τρεις αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν την αστεγία και κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν – Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα
Ελλάς-Γαλλία 10.10.25

Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν - Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα

«Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα, Τάκη» - Η ερωτική επιστολη της Εντίθ Πιάφ (έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου 1963) στον Δημήτρη Χορν κι ένας έρωτας που δεν πρόλαβε να ανθίσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έβη Τουλούπα: Οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν
Τρεις λέξεις 10.10.25

Έβη Τουλούπα: «Εγώ, εμείς, μαζί»

Πολλοί είναι οι μυθολογικοί χαρακτήρες που μοιάζουν στην Έβη, γιατί πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων
Stories 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 συγκεντρώνει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, με 338 υποψηφιότητες και έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσά τους, η πρόταση για τον Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το διαχρονικό δίλημμα: τι σημαίνει «ειρήνη»;

Σύνταξη
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει φόβους ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται από τις ΗΠΑ
50 χρόνια πριν 08.10.25

Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει φόβους ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται από τις ΗΠΑ

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη, στο κτίριο Dakota, για μια εκτενή συνέντευξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι; Η θεωρία του habitus
Το παιχνίδι του φαίνεσθαι 08.10.25

Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι; Η θεωρία του habitus

«Ο τρόπος που ντυνόμαστε και τα σχέδια που κάνουμε έχουν γίνει ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Η οικονομική αβεβαιότητα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτό το φαινόμενο» γράφει η Susana Molina στην El País.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων
Μοτοσικλέτα, ακίνητο; 07.10.25

Η εγγονή του Στιβ ΜακΚουίν διεκδικεί (χωρίς επιτυχία) έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ, αξίας 68 εκατομμυρίων

Η εγγονή του χολιγουντιανού ηθοποιού Στιβ ΜακΚουίν, Μόλι, κατέθεσε αγωγή εναντίον του κληρονόμου του έργου, Μπρεντ Μπόρτσερτ, υποστηρίζοντας ότι είναι η νόμιμη ιδιοκτήτρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα
Ισχυρό δίδυμο 07.10.25

«Πόσο μειωμένη νιώθω» - Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα

Ενώ η Τζέιν Όστεν είναι πιο γνωστή για την κριτική της στις ιδιοτροπίες του ρομαντικού έρωτα στα μυθιστορήματά της, υπάρχει και ένας άλλος, εξίσου περίπλοκος και σημαντικός τύπος σχέσης που διατρέχει τα έργα της: η σχέση μεταξύ αδελφών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εστρωμένη των αφανών
Λαθροχειρίες 12.10.25

Εστρωμένη των αφανών

Δεν υπάρχει πιο κατάλληλο σημείο για διαδήλωση από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ
«Πόλεμος των Κόσμων» 12.10.25

Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ

Το 1938 ο Όρσον Γουέλς έκανε χιλιάδες Αμερικανούς να πιστέψουν ότι οι Αρειανοί εισβάλλουν στη Γη. Ο «Πόλεμος των Κόσμων» έδειξε πρώτος πόσο εύκολα είναι να «γεννηθούν» τα fake news

Σύνταξη
ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία» τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 12.10.25

LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος

LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαν Μαρίνο – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία
Κόσμος 12.10.25

Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, επισήμανε πως εάν Τόμαχοκ εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές

Σύνταξη
Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living
English edition 12.10.25

Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living

More than 50 companies and 10 supermarket chains in Greece join an initiative to cut supermarket prices by an average of 8%, as inflation in consumer goods falls to its lowest level in four years

Σύνταξη
Γάζα: Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς – Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους
Αντίστροφη μέτρηση 12.10.25

Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς - Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους

Οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή», λέει ο Βανς - Για πρώτη φορά η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι έχει 20 ζωντανούς ομήρους - «Είμαστε έτοιμοι για την υποδοχή τους», δηλώνει ο Νετανιάχου

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή

Σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία στον ΙΜΟ για τη ρύθμιση εκπομπών στη ναυτιλία ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα μείζον θέμα εθνικού συμφέροντος

Σύνταξη
Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος
Πολύχρονη! 12.10.25

Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος

Στα 88 της χρόνια, η Μάρθα Βούρτση παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά — η γυναίκα που έδωσε φωνή στον πόνο, τη θυσία και την αξιοπρέπεια της ψυχής

Σύνταξη
Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment
English edition 12.10.25

Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment

Speaking in Sydney, Deputy Foreign Minister Giannis Loverdos highlighted Greece’s strong economy, investor-friendly climate, and enduring ties with the Greek diaspora

Σύνταξη
Ψηφιακό σύστημα συνόρων: Σε ισχύ από σήμερα στην Ελλάδα – Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες
Και στην Ελλάδα 12.10.25

Σε λειτουργία από σήμερα το ψηφιακό σύστημα συνόρων - Τι αλλάζει και τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Το νέο σύστημα αντικαθιστά στην ουσία τις χειροκίνητες σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου των συνόρων για υπηκόους τρίτων χωρών.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου
Το χρονικό 12.10.25

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη

Είχαν συλληφθεί ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ο υπεύθυνος της πισίνας και ο πατέρας του 6χρονου - Για την τραγωδία στη Σαντορίνη εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
Επικαιρότητα 12.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
«Ραγδαία επιδείνωση» 12.10.25

Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης ότι «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία»

Σύνταξη
LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 12.10.25

LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’ για τη 5η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το Action 24.

Σύνταξη
Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
Ελλάδα 12.10.25

Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 σηματοδότησε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα - Οι δυνάμεις των Ναζί αποχώρησαν από την πόλη έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο