John le Carré: «Με χτυπούσε ο πατέρας μου, με εγκατέλειψε η μητέρα μου»

Για τους οπαδούς των κατασκοπευτικών θρίλερ ο Τζον Λε Καρέ (John le Carré) έχει γίνει συνώνυμο των πολύπλοκων ιστοριών, των αποστολών υψηλού κινδύνου, των απατηλών χαρακτήρων και των -μερικές φορές- ηθικά αμφισβητήσιμων πρωταγωνιστών.

Όμως ο μετρ των κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων κρύβει πολλά περισσότερα, και το The Pigeon Tunnel έχει ως στόχο να ρίξει φως στη λιγότερο γνωστή πλευρά του λογοτεχνικού θρύλου. Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ εξερευνά τη ζωή, την καριέρα και τις άγνωστες ιστορίες του πρώην πράκτορα της MI5, David Cornwell, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός με το ψευδώνυμο John le Carré.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Έρολ Μόρις (Errol Morris), το The Pigeon Tunnel περιλαμβάνει την πιο προσωπική και ειλικρινή συζήτηση με τον εμβληματικό συγγραφέα, στην τελευταία του συνέντευξη. Με φόντο τον λυσσαλέο Ψυχρό Πόλεμο, η 94λεπτη ταινία καλύπτει έξι δεκαετίες της ζωής και του έργου του Λε Καρέ, καταλήγοντας στο σήμερα.

Ο Le Carré -ένας από τους μεγαλύτερους μυθιστοριογράφους της μεταπολεμικής εποχής- δίνει μια οριστική περιγραφή της ζωής του ως συγγραφέας και κάποτε πράκτορας της MI6

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NITCH (@__nitch)

«Ένας συγγραφέας που έτυχε κάποτε να είναι κατάσκοπος»

Μαζί με μια σε βάθος, προσωπική συζήτηση τετ-α-τετ μεταξύ του Morris και του le Carré, η ταινία διανθίζεται με σπάνιο και αθέατο αρχειακό υλικό και δραματοποιημένα αποσπάσματα σημαντικών στιγμών από το παρελθόν του. Η ταινία αντλεί έμπνευση και υλικό από τα best seller απομνημονεύματα του le Carré, με τίτλο «The Pigeon Tunnel: Stories from My Life», το οποίο μας ταξιδεύει σε ένα εξαιρετικό ταξίδι στα πρωτόγνωρα μέρη των προσωπικών εμπειριών του διάσημου αλλά πολύ μοναχικού συγγραφέα.

Ο John le Carré ξυλοκοπήθηκε από τον πατέρα του και μεγάλωσε κυρίως στερημένος από στοργή, αφού η μητέρα του τον εγκατέλειψε σε ηλικία πέντε ετών, όπως αποκαλύπτει στην αυτοβιογραφία του, η οποία κυκλοφόρησε το 2016.

Ο Le Carré -ένας από τους μεγαλύτερους μυθιστοριογράφους της μεταπολεμικής εποχής- δίνει μια οριστική περιγραφή της ζωής του ως συγγραφέας και κάποτε πράκτορας της MI6. Επιμένει ότι είναι ένας συγγραφέας που «έτυχε κάποτε να είναι κατάσκοπος» και όχι ένας «κατάσκοπος που στράφηκε στη συγγραφή».

«Απατεώνας, φαντασιόπληκτος και περιστασιακά παράνομος με θητεία στις φυλακές»

Στα απομνημονεύματά του περιγράφει λεπτομερώς την εξαιρετική έρευνα από πρώτο χέρι και τα αδιάκοπα ταξίδια που στηρίζουν τη μακρά καριέρα του και τη λογοτεχνική του επιτυχία. Ο Le Carré δίνει διασκεδαστικά και ενίοτε καυστικά πορτρέτα με την πένα του για τη Μάργκαρετ Θάτσερ, τον Ρούπερτ Μέρντοχ και τον Γιάσερ Αραφάτ, καθώς και ένα καλειδοσκόπιο άλλων πολιτιστικών και πολιτικών προσωπικοτήτων.

Τα πιο προσωπικά αποσπάσματα καλύπτουν την τεταμένη σχέση του Le Carré με τον πατέρα του, τον Ronnie, τον οποίο περιγράφει ως «απατεώνα, φαντασιόπληκτο και περιστασιακά παράνομο με θητεία στις φυλακές». Ο Ronnie ήταν μια αλλοπρόσαλλη παρουσία στην παιδική και ενήλικη ζωή του, γράφει, ο οποίος χτυπούσε τη μητέρα του, την Olive, με αποτέλεσμα να την ωθήσει να «το σκάσει».

«Ο Ronnie με χτύπησε κι εμένα, αλλά μόνο λίγες φορές και όχι με μεγάλη πειστικότητα. Το τρομακτικό μέρος ήταν η προετοιμασία: Το χαμήλωμα και η ετοιμότητα των ώμων, η επαναφορά του σαγονιού» γράφει ο Le Carré, προσθέτοντας ότι ο Ronnie του τηλεφωνούσε από διάφορες φυλακές του εξωτερικού ζητώντας του χρήματα.

Το 1982 η Θάτσερ τον κάλεσε για γεύμα, αφού αρνήθηκε μια κυβερνητική τιμή. «Δεν την είχα ψηφίσει», γράφει. Ο Le Carré είχε μόλις επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή και υπερασπίστηκε την υπόθεση των «απάτριδων Παλαιστινίων»

Δείτε το τρέιλερ του The Pigeon Tunnel

«Δεν είχα ψηφίσει τη Θάτσερ»

«Δεν θυμάμαι να νιώθω καμία στοργή στην παιδική μου ηλικία, εκτός από τον μεγαλύτερο αδελφό μου, ο οποίος για ένα διάστημα ήταν ο μοναδικός μου γονιός».

Ο Le Carré -το πραγματικό του όνομα είναι David Cornwell- εξηγεί ότι «του αρέσει να γράφει στο πόδι, σε σημειωματάρια σε περιπάτους, σε τρένα και καφετέριες». Αποφεύγει τους φορητούς υπολογιστές και τους υπολογιστές, γενικά. «Αλαζονικά, ίσως, προτιμώ να παραμείνω στην παράδοση αιώνων της μη μηχανογραφημένης γραφής» λέει.

Το 1982 η Θάτσερ τον κάλεσε για γεύμα, αφού αρνήθηκε μια κυβερνητική τιμή. «Δεν την είχα ψηφίσει», γράφει. Ο Le Carré είχε μόλις επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή και υπερασπίστηκε την υπόθεση των «απάτριδων Παλαιστινίων». Η Θάτσερ ήταν απορριπτική, λέγοντας στον Le Carré ότι είχαν εκπαιδεύσει τους βομβιστές του IRA που «δολοφόνησαν τον φίλο της Airey Neave».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Air Mail (@airmailweekly)

Η συνάντηση με τον Μέρντοχ

Ο Le Carré ήταν ξεκαρδιστικά βίαιος στην περιγραφή του για τον Murdoch. Συναντώντας τον το 1991, ο Le Carré γράφει ότι φαίνεται μικρότερος από την τελευταία φορά που συναντήθηκαν ενώ «έχει αποκτήσει αυτό το βιαστικό βάδισμα και το μικρό κούνημα της λεκάνης, με το οποίο οι μεγάλοι άνδρες των επιχειρήσεων βηματίζουν, με το χέρι απλωμένο για τις κάμερες».

Ο Μέρντοχ ρώτησε τον Λε Καρέ απότομα ποιος σκότωσε τον μεγιστάνα Ρόμπερτ Μάξγουελ, ο οποίος βρέθηκε στη θάλασσα αφού έπεσε από το γιοτ του; Ο μυθιστοριογράφος δεν γνώριζε, αλλά υπέθεσε τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Ο Μέρντοχ αναχώρησε αμέσως μετά. «Εκτιμώμενη διάρκεια του γεύματος: 25 λεπτά» γράφει.

Ο Le Carré περιγράφει με ειρωνικό τρόπο την απογοήτευσή του από την κινηματογραφική βιομηχανία. «Κανείς δεν περιγράφει τη σιωπή καλύτερα από το Χόλιγουντ», γράφει, περιγράφοντας μια σειρά από συναντήσεις με αξιόλογους σκηνοθέτες, όπως ο Φριτς Λανγκ και ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, οι οποίοι υποσχέθηκαν με ενθουσιασμό να μετατρέψουν τα βιβλία του σε ταινίες, αλλά απέτυχαν να τα υλοποιήσουν.

Ο τίτλος των απομνημονευμάτων του και το όνομα του νέου ντοκιμαντέρ «Η Σήραγγα των Περιστεριών» (The Pigeon Tunnel) προκύπτει από μια χαρακτηριστικά ζοφερή εικόνα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jack Carr (@jackcarrusa)

Η εικόνα που τον στοιχειώνει

Ο Λε Καρέ αντρεύτηκε δύο φορές και παραδέχεται: «Δεν υπήρξα ούτε υπόδειγμα συζύγου ούτε υπόδειγμα πατέρα και δεν ενδιαφέρομαι να εμφανιστώ έτσι». Έζησε στην Κορνουάλη για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και έφυγε από τη ζωή στις 12 Δεκεμβρίου του 2020.

Ο τίτλος των απομνημονευμάτων του και το όνομα του νέου ντοκιμαντέρ «Η Σήραγγα των Περιστεριών» (The Pigeon Tunnel) προκύπτει από μια χαρακτηριστικά ζοφερή εικόνα. Αναφέρεται σε ένα αθλητικό κλαμπ στο Μόντε Κάρλο που ο Λε Καρέ επισκεπτόταν ως έφηβος με τον πατέρα του. Τα περιστέρια στέλνονταν μέσα από σήραγγες και στη συνέχεια πυροβολούνταν καθώς πετούσαν πάνω από τη Μεσόγειο. Όσα ζούσαν επέστρεφαν στην οροφή του καζίνο και στέλνονταν ξανά μέσα από τις σήραγγες.

«Το γιατί ακριβώς αυτή η εικόνα με στοιχειώνει τόσο καιρό είναι κάτι που ο αναγνώστης μπορεί να κρίνει καλύτερα από εμένα», έγραψε στην αυτοβιογραφία του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nadav Kander Studio (@nadavkander)

Και φτάνουμε στο νέο ντοκιμαντέρ

Γεμάτη βαθιά διορατικότητα και αναπάντεχα, διασκεδαστικά και συχνά βαθιά συγκινητικά ανέκδοτα, η ταινία «The Pigeon Tunnel» καταγράφει μια συνομιλία μεταξύ δύο σπουδαίων μυαλών, και οι δύο άριστων αφηγητών: Ο ένας έπλεξε μια εξαιρετική μυθοπλασία από τα γεγονότα που βίωσε, ο άλλος έκανε τις σωστές ερωτήσεις και οδήγησε σε μια μεγαλύτερη αλήθεια.

Μαζί εξερευνούν τα γεγονότα του Ψυχρού Πολέμου και της ζωής του Λε Καρέ, δοκιμάζοντας τα όρια της αλήθειας, της μνήμης και της φαντασίας.

Η πολυεπίπεδη και ανορθόδοξη ταινία είναι ένα τετ-α-τετ μεταξύ ενός σκηνοθέτη και ενός μυθιστοριογράφου – και οι δύο δάσκαλοι της τέχνης τους – που παλεύουν με τις ρίζες της δημιουργικής διαδικασίας, τη δύναμη της μυθοπλασίας και την ευθύνη μας απέναντι στην αλήθεια.

*Το ντοκιμαντέρ The Pigeon Tunnel κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο στο Apple TV+