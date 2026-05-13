newspaper
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW
Διεθνής Οικονομία 13 Μαΐου 2026, 11:53

Ψηφιακές πλατφόρμες: Η νέα σύμβαση εργασίας πρέπει να εγγυάται μια δίκαιη αμοιβή, λέει το HRW

Το HRW καλεί τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες, όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι χώρες που διαπραγματεύονται μια νέα διεθνή σύμβαση για τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες οφείλουν να υιοθετήσουν υποχρεωτικές προδιαγραφές για ζητήματα όπως η δίκαιη αμοιβή και η κοινωνική ασφάλιση, υπογραμμίζει η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (HRW) σε έκθεσή της που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Οι αποφάσεις που λαμβάνουν σήμερα οι κυβερνήσεις θα διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους»

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη διάσκεψη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ, ILO, OIT) προβλέπουν να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες για μια τέτοια σύμβαση -με στόχο να προστατεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκουν εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες – κατά την ετήσια σύνοδο του ΔΟΕ που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο μήνα στη Γενεύη.

«Αυτές οι θέσεις εργασίας δεν συνοδεύονται από καμιά από τις προστασίες που απολαμβάνουν οι συνήθεις θέσεις εργασίας», υπογράμμισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λένα Σιμέ, ερευνήτρια για θέματα φτώχειας και ανισότητας στο τμήμα Οικονομικής Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του HRW.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες «οικοδόμησαν ένα οικονομικό μοντέλο που παρακάμπτει τις κοινωνικές προστασίες και μεταφέρει τους κινδύνους και τα κόστη τους εργαζομένους», πρόσθεσε.

Οι θέσεις εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες δεν συνοδεύεται με τα συνήθη δικαιώματα των εργαζόμενων σε άλλους τομείς.

Οι θέσεις εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες δεν συνοδεύεται με τα συνήθη δικαιώματα των εργαζόμενων σε άλλους τομείς.

Πόσοι εργάζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες

Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολόγιζε το 2023 ότι υπήρχαν έως 435 εκατομμύρια άνθρωποι που εργάζονταν γι’ αυτού του τύπου της επιχειρήσεις στον κόσμο.

Σε έκθεση με τίτλο «Αλγόριθμοι της εκμετάλλευσης: παραβιάσεις δικαιωμάτων στην οικονομία της εργασίας on-demand και παγκόσμια μάχη για την αλλαγή», η Σιμέ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται πίσω από τις εφαρμογές ελέγχουν την εργασία στις πλατφόρμες μέσω αλγορίθμων οι οποίοι κατανέμουν καθήκοντα, καθορίζουν αμοιβές, αξιολογούν τις επιδόσεις και φθάνουν μέχρι να απολύουν εργαζομένους.

Το μοντέλο αυτό προσφέρει «υψηλές αποδόσεις και χαμηλό κίνδυνο» στις εν λόγω επιχειρήσεις, όμως «οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν ξαναγράψει τους κανόνες της εργασίας» για τους εργαζομένους τους οποίους απασχολούν, επισημαίνει στην έκθεση αυτή η ερευνήτρια.

Αν και ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τα καθήκοντα και τις αμοιβές, οι πλατφόρμες θεωρούν πως οι εργαζόμενοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι μάλλον, παρά μισθωτοί, κάτι που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακάμπτουν τις απαιτήσεις σχετικά με τον ελάχιστο μισθό, την ασφάλεια στο χώρο δουλειάς και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, επισημαίνει το HRW.

Πολλές ώρες εργασίας, απρόβλεπτη η αμοιβή

Η μη κυβερνητική οργάνωση έθεσε ερωτήσεις σε εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες σε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία, η Κένυα και ο Λίβανος.

Οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για πολλές ώρες εργασίας, για μια αμοιβή που είναι απρόβλεπτη και μειώνεται, καθώς και για σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια και συχνά απουσία κοινωνικής προστασίας ή αρωγής σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας.

Το HRW καλεί συνεπώς τους διαπραγματευτές του ΔΟΕ να εγγυηθούν ουσιώδεις προστασίες για όλους τους εργαζομένους στις ψηφιακές πλατφόρμες όποιο κι αν είναι το εργασιακό καθεστώς τους, κυρίως τον κατώτατο μισθό και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση.

«Οι αποφάσεις που λαμβάνουν σήμερα οι κυβερνήσεις θα διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους», τονίζει η Σιμέ.

«Οφείλουν να εγγυηθούν ότι η εργασία στην πλατφόρμα έχει δίκαιη αμοιβή, ασφάλεια και κοινωνική προστασία και δεν επικρατεί η εκμετάλλευση», καταλήγει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

Βιολογικά προϊόντα: Μετά το σκάνδαλο ήρθε το τέλος σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

«Μην κουνηθείτε!» – Η άσκηση που μπορεί να ρίξει την πίεση

Κόσμος
Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu
Οικονομία 12.05.26

Καμπανάκι για επικίνδυνα προϊόντα – Η Γαλλία ζητάει από την ΕΕ δραστικά μέτρα εναντίον Shein και Temu

Η αρχή προστασίας καταναλωτών στη Γαλλία διαπιστώνει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα σε ασιατικές πλατφόρμες όπως η Shein ξεπερνούν κατά πολύ αυτό άλλων διαδικτυακών αγορών

Σύνταξη
Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Σύνταξη
Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Το στοίχημα 10.05.26

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Μονάκριβη η μαμά, ακριβή η μητρότητα: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα στις ΗΠΑ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ
Εκρηκτικό δίπολο 10.05.26

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ

Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia

Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
«Συμμορία των 8» 13.05.26

Βίντεο - ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ο Τραμπ πάει Πεκίνο – Τι απέγινε όμως η «γερακίσια» πλευρά που αποκαλούσε τον Σι εχθρό;
«Έγινε αρνάκι;» 13.05.26

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο – Τι απέγινε όμως η «γερακίσια» πλευρά που αποκαλούσε τον Σι εχθρό;

Άλλαξε ολόκληρη την κινεζική πολιτικών της Ουάσιγκτον στην πρώτη του θητεία, αλλά τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει «στρίγγλο που έγινε αρνάκι» μπροστά στο Πεκίνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας
Ισότητα 13.05.26

Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας

«Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, χτίζοντας ένα δήμο πιο ανθρώπινο και χωρίς αποκλεισμούς» ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών.

Σύνταξη
Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό
«Σταματήστε τη γενοκτονία» 13.05.26

Eurovision 2026: Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης στην εμφάνιση του Ισραήλ – Συνελήφθη άτομο από το κοινό

Με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, αποδοκιμασίες και μία σύλληψη συνοδεύτηκε η εμφάνιση του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χίος: Καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου – Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη
«Δικαίωση» 13.05.26

Ο Χίος καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου - Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη

Ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε και για προσβολή μνήμης νεκρού - Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του με το «Μακελειό» είναι «αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη», λένε Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάνη

Σύνταξη
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπουργείο Εξωτερικών 13.05.26

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Με λευκά λουλούδια και δάκρυα στα μάτια πήγαν στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης – Κρίσιμη η κατάσταση της φίλης της
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 13.05.26

Με λευκά λουλούδια και δάκρυα στα μάτια πήγαν στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης - Κρίσιμη η κατάσταση της φίλης της

Η μία από τις 17χρονες που έπεσαν από τον 6ο όροφο στην Ηλιούπολη είχε χάσει τον πατέρα της, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να αποδιοργανώσει το περιβάλλον ενός ανθρώπου σε τρυφερή ηλικία

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για πραγματικές αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
Φωτογραφίες και βίντεο 13.05.26

Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ σε όλη τη χώρα για πραγματικές αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Η ΑΔΕΔΥ προχώρησε σε πανελλαδική απεργία και συγκεντρώσεις - Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων - Φωτορεπορτάζ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Χάος στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ: Επεισόδια στα VIP και ξύλο σε σεΐχηδες με… κοντάρια (vids)

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στα επίσημα του γηπέδου κατά τη διάρκεια του Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ με VIP φίλους της πρώτης να βρίσκονται περικυκλωμένοι από αντιπάλους με κοντάρια στα χέρια!

Σύνταξη
Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 13.05.26

Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής

Σύνταξη
«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν
«Τίμημα της Μη Δίωξης» 13.05.26

«Με βίασε ενώ ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό»: Τι κατέθεσαν επιζήσασες του Τζέφρι Έπσταϊν

Στην πρώτη ακρόαση του Κογκρέσου για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, η Ρόζα, μοντέλο που διακινήθηκε από το Ουζμπεκιστάν, κατήγγειλε ότι ο χρηματιστής τη βίασε ενώ υποτίθεται πως εξέτιε ποινή στη Φλόριντα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)
Μπάσκετ 13.05.26

«Έφυγε» στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ανοιχτά γκέι παίκτης του NBA (vids)

Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Τζέισον Κόλινς, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Έγινε γνωστός ως ο πρώτος παίκτης του NBA που δήλωσε ομοφυλόφιλος.

Σύνταξη
Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις
Πολιτική 13.05.26

Κουτσούμπας προς απεργούς ΑΔΕΔΥ: Δίκαιες οι διεκδικήσεις για αυξήσεις και προσλήψεις

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Cookies