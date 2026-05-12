Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 12 Μαΐου 2026, 06:00

Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου

Δεν κρύβει τη μεγάλη δυσανεξία του στο θέμα των υποκλοπών το Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί ακόμα και με τον πιο χοντροκομμένο τρόπο να βάλει μπλόκο στη συζήτηση για το σκάνδαλο, το οποίο φουντώνει.

ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Να επιβάλει πάση θυσία σιωπητήριο για τις υποκλοπές επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο οχυρώνεται πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου (που θάβει την υπόθεση στο αρχείο, κόντρα στη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών) και προσπαθεί να κόψει κάθε συζήτηση για το θέμα, με τον πιο άγαρμπο και χροντροκομμένο τρόπο, προδίδοντας την πίεση που αισθάνεται από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο, οι οποίες συνεχίζονται.

Τελευταία τέτοια αποκάλυψη (την οποία έκανε ο συνήγορος των θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές) η έν0ρκη κατάθεση που έδωσε στις 25 Ιουνίου του 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο Γρηγόρης Δημητριάδης και στην οποία κατέθετε ότι ναι μεν παραλάμβανε αυτός τα ημερήσια ενημερωτικά δελτία της ΕΥΠ, αλλά τα παρέδιδε στον πρωθυπουργό, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημέρωση για τις επισυνδέσεις και για το ποια πρόσωπα αφορούσαν.

«Έχουν κουράσει» οι υποκλοπές για το Μαξίμου

Κληθείς, λοιπόν στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, να απαντήσει στο ερώτημα «ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια; Ο κ. Δημητριάδης ή ο κ. Μητσοτάκης» που υποστήριζε ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εκπροσωπώντας το μέγαρο Μαξίμου, απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση. Αντ’ αυτού επέλεξε την οχύρωση πίσω από τις εισαγγελικές διατάξεις του Αρείου Πάγου, τις οποίες χαρακτήρισε «αποφάσεις», ενώ η μόνη δικαστική απόφαση είναι βέβαια αυτή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, η οποία ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και όχι το θάψιμό της στο αρχείο.

Παρόλα αυτά το μέγαρο Μαξίμου, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, υποστήριξε ότι «τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της Δικαιοσύνης» και πώς «όσο κι αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις».

Για να καταλήξει: «Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης κι ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η εμμονή και επιμονή σε ένα θέμα που οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις, έχει κουράσει».

«Πάρτε το απόφαση»

Και στις επίμονες ερωτήσεις επέμεινε: «Έχει αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα, προφανώς. Ασχολήθηκε η Δικαιοσύνη, απεφάνθη η Δικαιοσύνη. Εκκρεμεί ένας δεύτερος βαθμός. Εδώ δεν είναι δικαστήριο. Εδώ ασχολούμαστε με πάρα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Πάμε παρακάτω».

Για να επαναλάβει: «Απεφάνθη η Δικαιοσύνη. Πάρτε το απόφαση, πάρτε το απόφαση επιτέλους».

Δεν κλείνει η υπόθεση

Αλλά όσο και αν το Μαξίμου, με αυτόν τον εξαιρετικά άγαρμπο τρόπο προσπαθεί να κλείσει το θέμα των υποκλοπών, επιδεικνύοντας χαρακτηριστική δυσανεξία στη συζήτηση για το σκάνδαλο, γνωρίζει πολύ καλά ότι τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν και η υπόθεση δεν κλείνει.

Και όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά ολοένα και φουντώνει, κάτι στο οποίο βέβαια συμβάλλει και η τελευταία συνέντευξη Δημητριάδη, στην οποία λέγοντας ότι ανέλαβε «την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα», ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, ουσιαστικά δείχνει την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφού διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν κάποιον να την «προστατεύσει».

Το μπλόκο στην εξεταστική

Και αυτά είναι βέβαια και όσα το Μαξίμου θέλει να αποφύγει, εξ ου και ετοιμάζεται, πάση θυσία, να μπλοκάρει την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και την κλήση κρίσιμων μαρτύρων μέσα στο Κοινοβούλιο, οι οποίοι μπορεί να είναι από τον ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, μέχρι τον Γρηγόρη Δημητριάδη και υπουργούς της κυβέρνησης που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Predator και των επισυνδέσεων της ΕΥΠ.

Και προκειμένου να τη μπλοκάρει δε διστάζει να επεξεργάζεται ακόμα και την επίκληση ζητημάτων  «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας», προκειμένου να ανεβάσει τις απαιτούμενες ψήφους για τη σύσταση της εξεταστικής στις 151 από 120 και να στερήσει έτσι από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για τη σύστασή της.

Αντιμέτωπη

Κάτι που βέβαια θα φέρει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με την κατηγορία για θεσμικό πραξικόπημα, καθώς επίσης με το ερώτημα γιατί δεν έκανε το ίδιο και στην προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές που συστάθηκε το 2022 και δεν απαιτήθηκαν 151 ψήφοι, ενώ ίσως χρειαστεί να πρέπει να πείσει και το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής να γνωμοδοτήσει υπέρ των μεθοδεύσεών της.

Σε μία συγκυρία μάλιστα που το 67,7% των πολιτών (σίγουρα ή μάλλον) συμφωνεί με το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές και μόλις το 23,3% (μάλλον ή σίγουρα) διαφωνεί, ενώ το πολύ υψηλό ποσοστό του 59% των ίδιων των ψηφοφόρων της ΝΔ τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής εξεταστικής για τις υποκλοπές (MRB για το OPEN).

Ακίνητα
Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Οι απειλές Τραμπ

Δημοσκόπηση: «Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία – Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»
Ιστορικό χαμηλό καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση την ίδια ώρα που στους πολίτες είναι διάχυτη η αίσθηση πως η διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου. Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι εν αναμονή ανακοινώσεων νέων κομμάτων. Η «δυναμική» του «κόμματος Τσίπρα».

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλέξης Τσίπρας: Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση
Μήνυμα «νίκης» στις εκλογές, οπότε αυτές γίνουν, στέλνει από το Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας, με το κοινό να σταματά την ομιλία του παρακινώντας τον να ανακοινώσει το κόμμα. «Η σπορά έγινε τώρα είναι η ώρα του θερισμού», αναφέρει με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών
Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς
«Παράλειψη» του λογιστή του, στο φετινό πόθεν έσχες, γνωστοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025
Οι επίμαχες δηλώσεις πόθεν έσχες δημοσιεύονται ανέλεγκτες, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις στους «ξεχασιάρηδες» πολιτικούς.

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν - Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

ΟΗΕ: Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις
Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πιο προληπτικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στις ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς

Τρόφιμα: Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη – Ωρολογιακή βόμβα τα λιπάσματα
Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα «φουντώσει» από τα τέλη του 2026 και θα κορυφωθεί το 2027 προβλέπει έκθεση της Rabobank. Οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα, φέρνουν μικρότερες σοδειές και ακριβότερα προϊόντα.

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων
Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Βενεζουέλα: Θα γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ρωτάει δημοσιογράφος τη μεταβατική πρόεδρο Ροδρίγκες
Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

