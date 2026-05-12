Πάρτι στο Χ με τον Akyla – «Απλά φέρτο»

Αποθεώθηκε ο Akylas και το «Φέρτο» στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision στο Wiener Stadthalle της Βιέννης.

Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή, η αρένα πήρε φωτιά, με το κοινό να τραγουδά και να χειροκροτεί ασταμάτητα.

Η στιγμή που ο Akylas περνά με το πατίνι σε όλη τη σκηνή το πλήθος ακούγεται να ζητωκραυγάζει.

Μαζί με τον Ακύλα εμφανίστηκαν στην σκηνή η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδη.

Η εμφάνισή του προκάλεσε ενθουσιασμό στα social media, ενώ στο Twitter επικράτησε πραγματικός χαμός, με χιλιάδες σχόλια, memes και αποθεωτικά reactions.

Φυσικά δεν έλειψαν τα σχόλια στο απόλυτο highlight της βραδιάς, όπου ο Ακύλας παίζοντας λύρα καταφέρνει να ενώσει το παρελθόν με την συμμετοχή και τη νίκη της Ελενας Παπαρίζου το 2005 με τον παρόν.

Πάρτι στο Χ με τον Akylas

Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εκπληκτική! Και ο ίδιος, και το βίντεο πίσω του, και αυτό το σκηνικό με τα δωμάτια. Εκπληκτική! #eurovisiongr — EftyHai (@eftyHai) May 12, 2026