Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
Go Fun 12 Μαΐου 2026, 13:35

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Παρά τις προσδοκίες των θαυμαστών τους, η 28χρονη Κάιλι Τζένερ και ο 30χρονος σταρ του Χόλιγουντ, Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν εμφανίστηκαν μαζί στο διχαστικό κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, το Met Gala των Μπέζος.

Πίσω από αυτή την καθόλου τυχαία απόφαση κρύβεται ένας επίμονος αστικός μύθος της βιομηχανίας του θεάματος γράφει η Page Six.

H περιβόητη «κατάρα του Met Gala», που θέλει τα ζευγάρια που κάνουν εκεί το ντεμπούτο τους να οδηγούνται σύντομα στον χωρισμό είναι ο λόγος σημειώνει η ταμπλόιντ.

Η Κάιλι, έχοντας βιώσει προσωπικά τις συνέπειες αυτής της «γκαντεμιάς» στο παρελθόν, φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένη να ρισκάρει το μέλλον της με τον Σαλαμέ για μερικά φλας παραπάνω επιλέγοντας την ασφάλεια.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, η δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απέφυγε συνειδητά να έχει ως συνοδό της τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο Met Gala του 2026, φοβούμενη πως η διαβόητη δεισιδαιμονία του θεσμού θα μπορούσε να πλήξει το ειδύλλιό τους.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά άτομο από τον κύκλο της, «η Κάιλι και ο Τιμοτέ απέφυγαν σκόπιμα να παρευρεθούν μαζί τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν ήθελαν να ρισκάρουν όλη αυτή την ιστορία με την κατάρα του Met Gala».

Η Τζένερ μάλιστα φέρεται να είναι ιδιαίτερα προκατειλημμένη, καθώς θυμάται πως επισκέφθηκε το Met με τον πρώην σύντροφό της, Τράβις Σκοτ, το 2018 και το 2019, πριν η σχέση τους οδηγηθεί στην οριστική ρήξη.

Η πηγή υπογραμμίζει πως η Κάιλι «απλώς δεν ήθελε αυτού του είδους την κακή τύχη προσκολλημένη στη σχέση της και δεν ήταν διατεθειμένη να ρισκάρει το παραμικρό».

Χαλί εκείνη, κερκίδες εκείνος

Ενώ η Κάιλι Τζένερ μαγνήτιζε τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή δημιουργία Schiaparelli γεμάτη πέρλες και κορσέδες που προσομοίαζαν το ανθρώπινο σώμα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ προτίμησε να αποθεώσει την αγαπημένη του ομάδα στο ΝΒΑ.

Ο πρωταγωνιστής του Dune εθεάθη στο Madison Square Garden, παρακολουθώντας τον αγώνα των New York Knicks εναντίον των Philadelphia 76ers.

Ο Σαλαμέ, γνωστός οπαδός της ομάδας της Νέας Υόρκης, φάνηκε να απολαμβάνει τη βραδιά του μακριά από τα αυστηρά πρωτόκολλα της μόδας, ανταλλάσσοντας θερμούς χαιρετισμούς με τον Τρέισι Μόργκαν.

Η απόσταση ασφαλείας φαίνεται να είναι η στρατηγική του ζευγαριού για να διατηρήσει τη φλόγα ζωντανή.

Λίστα θυμάτων

Η συγκεκριμένη «κατάρα» μετράει πολλά θύματα, ανάμεσα τους και άλλα μέλη της ίδιας της οικογένειας της Κάιλι. Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Πιτ Ντέιβιντσον χώρισαν μόλις τρεις μήνες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί το 2022, ενισχύοντας τον μύθο που θέλει το Met Gala να λειτουργεί ως το τέλος του δρόμου για πολλά διάσημα ζευγάρια.

Ανάμεσα σε αυτά είναι η Κέιτι Χολμς και ο Τζέιμι Φοξ. Οι δύο κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα για χρόνια, αλλά χώρισαν ελάχιστες εβδομάδες μετά το ντεμπούτο τους στο Met Gala του 2019.

Αντίστοιχα, η Μάιλι Σάιρους και ο Λίαμ Χέμσγουορθ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μόλις τρεις μήνες μετά την κοινή τους εμφάνιση το ίδιο έτος, παρόλο που η σχέση τους μετρούσε μια ολόκληρη δεκαετία.

Ακόμη και η Αμάντα Σέιφριντ με τον Τζάστιν Λονγκ είδαν τη διετή σχέση τους να διαλύεται λίγο μετά την παρουσία τους στη γιορτή της μόδας το 2015.

Με όλα τα παραπάνω ως δεδομένα, η απόφαση της Κάιλι Τζένερ να προστατεύσει τον δεσμό της με τον Σαλαμέ —ο οποίος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023— από το «γκαντέμικο» κόκκινο χαλί του Met Gala μοιάζει λιγότερο με παραλογισμό και περισσότερο με προσεκτική διαχείριση μιας σχέσης που φαίνεται να παίρνει σοβαρά γράφει η ιστοσελίδα.

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: Συγχαρητήρια που βάλατε το καθαρματάκι στη θέση του στην Αμερική
Ο Ροντ Στιούαρτ συνεχάρη τον βασιλιά Κάρολο για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με μια αιχμηρή ατάκα που φάνηκε να στοχεύει στον Ντόναλντ Τραμπ

Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»
Η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ φαίνεται να ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα των γονιών της στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επιλογή της είναι ανησυχητική

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Η αφιέρωση του χρυσού μεταλλίου από τη Στέλλα Μαρεντάκη στον αδερφό της που είναι στο φάσμα του αυτισμού
Η Στέλλα Μαρεντάκη είναι Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τάεκβοντο και όπως λέει σε συνέντευξη της, αφιερώνει το μετάλλιο στον αδερφό της Κωνσταντίνο και την οικογένεια της.

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη
Μια ασύλληπτη τραγωδία με δεκάδες αναπάντητα γιατί. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τί οδήγησε τις δύο 17χρονες να πέσουν στο κενό - Τι συνέβη εκείνα τα μοιραία λεπτά πάνω στην ταράτσα

Δημοσκόπηση: Αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη ο Τσίπρας – Τι περικόπτουν οι πολίτες λόγω του νέου κύματος ακρίβειας
Η πρώτη μέτρηση πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου που περιλαμβάνει το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ποσοστά λαμβάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Οι πολίτες ιεραρχούν τις δαπάνες που αναγκάστηκαν να περικόψουν.

Μεταβολικό Σύνδρομο: Όταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πιέζει τον οργανισμό
Το Thousand Olives® συμπυκνώνει την επιστημονική γνώση και τη μεσογειακή διατροφική παράδοση σε μια απλή, καθημερινή πράξη φροντίδας. Μια ελληνική καινοτομία με διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο των πολυφαινολών στην πρόληψη και στη μεταβολική ισορροπία 

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%
Το πιο ανησυχητικό είναι πως ο αναπαραγωγικός πληθυσμός στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 35%, άρα το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων δεν μπορεί να «κλείσει» γιατί δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι
Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται. 

Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε, εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές»
Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την 3η νίκη στην Ισπανία επί της Βαλένθια, τονίζοντας μάλιστα πως εμπιστεύεται τους τρεις διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν το Game 5 της Τετάρτης (13/5, 22:00).

Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί»
Ο Παναθηναϊκός νίκησε ήδη δύο φορές στην «Roig Arena» τη Βαλένθια και σύμφωνα με τον προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ, είναι το φαβορί για το κάνει και στο Game 5, την Τετάρτη.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Υπόθεση Έπσταϊν: Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;
Το Κογκρέσο καλεί τη Σάρα Κέλεν, πρώην στενή βοηθό του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς η έρευνα σκοντάφτει στο πιο δύσκολο δίλημμα της υπόθεσης: θύματα ή συνεργοί;

Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» – Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της
Τα δύο 17χρονα κορίτσια πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτηξαν μαζί στο κενό - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη.

Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία
Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και η άμεση ένταξη των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς»

