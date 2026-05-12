Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Παρά τις προσδοκίες των θαυμαστών τους, η 28χρονη Κάιλι Τζένερ και ο 30χρονος σταρ του Χόλιγουντ, Τιμοτέ Σαλαμέ, δεν εμφανίστηκαν μαζί στο διχαστικό κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, το Met Gala των Μπέζος.

Πίσω από αυτή την καθόλου τυχαία απόφαση κρύβεται ένας επίμονος αστικός μύθος της βιομηχανίας του θεάματος γράφει η Page Six.

H περιβόητη «κατάρα του Met Gala», που θέλει τα ζευγάρια που κάνουν εκεί το ντεμπούτο τους να οδηγούνται σύντομα στον χωρισμό είναι ο λόγος σημειώνει η ταμπλόιντ.

Η Κάιλι, έχοντας βιώσει προσωπικά τις συνέπειες αυτής της «γκαντεμιάς» στο παρελθόν, φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένη να ρισκάρει το μέλλον της με τον Σαλαμέ για μερικά φλας παραπάνω επιλέγοντας την ασφάλεια.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της, η δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απέφυγε συνειδητά να έχει ως συνοδό της τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο Met Gala του 2026, φοβούμενη πως η διαβόητη δεισιδαιμονία του θεσμού θα μπορούσε να πλήξει το ειδύλλιό τους.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά άτομο από τον κύκλο της, «η Κάιλι και ο Τιμοτέ απέφυγαν σκόπιμα να παρευρεθούν μαζί τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν ήθελαν να ρισκάρουν όλη αυτή την ιστορία με την κατάρα του Met Gala».

Η Τζένερ μάλιστα φέρεται να είναι ιδιαίτερα προκατειλημμένη, καθώς θυμάται πως επισκέφθηκε το Met με τον πρώην σύντροφό της, Τράβις Σκοτ, το 2018 και το 2019, πριν η σχέση τους οδηγηθεί στην οριστική ρήξη.

Η πηγή υπογραμμίζει πως η Κάιλι «απλώς δεν ήθελε αυτού του είδους την κακή τύχη προσκολλημένη στη σχέση της και δεν ήταν διατεθειμένη να ρισκάρει το παραμικρό».

Χαλί εκείνη, κερκίδες εκείνος

Ενώ η Κάιλι Τζένερ μαγνήτιζε τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή δημιουργία Schiaparelli γεμάτη πέρλες και κορσέδες που προσομοίαζαν το ανθρώπινο σώμα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ προτίμησε να αποθεώσει την αγαπημένη του ομάδα στο ΝΒΑ.

Ο πρωταγωνιστής του Dune εθεάθη στο Madison Square Garden, παρακολουθώντας τον αγώνα των New York Knicks εναντίον των Philadelphia 76ers.

Ο Σαλαμέ, γνωστός οπαδός της ομάδας της Νέας Υόρκης, φάνηκε να απολαμβάνει τη βραδιά του μακριά από τα αυστηρά πρωτόκολλα της μόδας, ανταλλάσσοντας θερμούς χαιρετισμούς με τον Τρέισι Μόργκαν.

Η απόσταση ασφαλείας φαίνεται να είναι η στρατηγική του ζευγαριού για να διατηρήσει τη φλόγα ζωντανή.

Λίστα θυμάτων

Η συγκεκριμένη «κατάρα» μετράει πολλά θύματα, ανάμεσα τους και άλλα μέλη της ίδιας της οικογένειας της Κάιλι. Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Πιτ Ντέιβιντσον χώρισαν μόλις τρεις μήνες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί το 2022, ενισχύοντας τον μύθο που θέλει το Met Gala να λειτουργεί ως το τέλος του δρόμου για πολλά διάσημα ζευγάρια.

Ανάμεσα σε αυτά είναι η Κέιτι Χολμς και ο Τζέιμι Φοξ. Οι δύο κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα για χρόνια, αλλά χώρισαν ελάχιστες εβδομάδες μετά το ντεμπούτο τους στο Met Gala του 2019.

Αντίστοιχα, η Μάιλι Σάιρους και ο Λίαμ Χέμσγουορθ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μόλις τρεις μήνες μετά την κοινή τους εμφάνιση το ίδιο έτος, παρόλο που η σχέση τους μετρούσε μια ολόκληρη δεκαετία.

Ακόμη και η Αμάντα Σέιφριντ με τον Τζάστιν Λονγκ είδαν τη διετή σχέση τους να διαλύεται λίγο μετά την παρουσία τους στη γιορτή της μόδας το 2015.

Με όλα τα παραπάνω ως δεδομένα, η απόφαση της Κάιλι Τζένερ να προστατεύσει τον δεσμό της με τον Σαλαμέ —ο οποίος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023— από το «γκαντέμικο» κόκκινο χαλί του Met Gala μοιάζει λιγότερο με παραλογισμό και περισσότερο με προσεκτική διαχείριση μιας σχέσης που φαίνεται να παίρνει σοβαρά γράφει η ιστοσελίδα.