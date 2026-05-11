Ο Παναθηναϊκός και ένα αρνητικό ρεκόρ – Ποτέ ξανά δεν είχε τόσους βαθμούς στην 4η αγωνιστική των play offs
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε και από την ΑΕΚ και έφερε ένα αρνητικό ρεκόρ για τους «πράσινους» στη διαδικασία των πλέι οφ.
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να προηγήθηκε κόντρα στην ΑΕΚ με τον γκολ του Ανδρέα Τεττέη, στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως είδε την Ένωση να επιστρέφει και να κάνει την ανατροπή επικρατώντας με 2-1, στο ματς που της χάρισε το πρωτάθλημα.
Οι «πράσινοι» μπορεί να μην βρίσκονταν στη διεκδίκηση του τίτλου, όμως πάλευαν -και παλεύουν- για τον καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη διαδικασία των playoffs. Προς το παρόν όμως αυτό που κατέγραψαν ήταν έναν αρνητικό ρεκόρ.
Πόσους βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός
Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής μόλις 2 βαθμούς στη διαδικασία, χάρη στις δύο ισοπαλίες με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Αριθμός που καθιστά αρνητική επίδοση στην ιστορία του Παναθηναϊκού όσο συμμετέχει στα playoffs, είτε σε αυτά που συμμετέχει ο πρωταθλητής, είτε παλαιότερα.
Τη σεζόν 2011-12, οι «πράσινοι» νίκησαν στην 4η αγωνιστική τον ΠΑΟΚ με 2-0 και έφτασαν τους τέσσερις βαθμούς, τη σεζόν 2019-20 είχαν νικήσει την ΑΕΚ στην 4η αγωνιστική με 1-0 ανεβαίνοντας στους τέσσερις βαθμούς, ενώ τη σεζόν 2016-17 ήρθαν ισόπαλοι 0-0 με τον ΟΦΗ, φτάνοντας όμως τους τρεις βαθμούς. Αυτές ήταν οι τρεις χειρότερες χρονιές που η ξεπέρασε η αρνητική επίδοση του «τριφυλλιού».
