Ξεκάθαρος ο Αρμπελόα: «Πρέπει να βάλουμε το… εγώ μας κάτω από την ομάδα»
Ξεκάθαρος ήταν ο Άρβαλο Αρμπελόα στις δηλώσεις του, μετά την ήττα της Ρεάλ από την Μπαρτσελόνα, σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι Μαδριλένοι.
«Πρέπει να βάλουμε την ομάδα πάνω από το άτομο και να έχουμε ένα πολύ σαφές όραμα. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης για εμένα. Έχουμε αφήσει πολλούς βαθμούς να χαθούν σε αγώνες που δεν μπορούσαμε να χάσουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Αλβαρο Αρμπελόα, λίγο μετά την εκτός έδρας ήττα με 2-0 στο El Clasico από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα.
«Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση και την απογοήτευση που πρέπει να νιώθουν οι οπαδοί για αυτήν την σεζόν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να δουλέψουμε και να κοιτάξουμε το μέλλον, να μάθουμε από όλα τα λάθη μας εφέτος. Η Ρεάλ Μαδρίτης πάντα ανακάμπτει: έχουμε πέσει πολλές φορές και έχουμε ξανασηκωθεί άλλες τόσες», τόνισε ο Ισπανός προπονητής και πρόσθεσε:
«Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, από την οποία μπορούμε να πάρουμε περισσότερα. Οι τελευταίοι μήνες δεν ήταν εύκολοι, με πολλούς βασικούς παίκτες να απουσιάζουν. Ο σύλλογος θα προσπαθεί πάντα να βελτιώνεται, αλλά έχουμε μια ομάδα πολύ καλών παικτών, τους οποίους θα ήθελε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα».
Σχετικά με την απουσία του Κιλιάν Μπαπέ, ο Αρμπελόα εξήγησε ότι θα «ήθελε» ο Γάλλος επιθετικός να είχε «αναρρώσει 100%» από τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο και να είχε καταφέρει να «ξεκινήσει τον αγώνα»:
«Του απομένουν δύο εβδομάδες και, ανάλογα με την εξέλιξη των ενοχλήσεων που νιώθει, θα δούμε εάν μπορεί να παίξει ξανά ή όχι».
