«Έβραζε» με τη διαιτησία ο Αρμπελόα: «Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό…»

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να έδειχνε ότι έστω και δύσκολα θα περάσει από το «Λα Καρτούχα» χάρη στο γκολ του Βινίσιους, αλλά και τις εξαιρετικές επεμβάσεις του Λούνιν, όμως ο Μπεγερίν ήρθε να ανατρέψει αυτό το σενάριο, καθώς με γκολ στο 94′ έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στην Μπέτις, κάνοντας έξαλλο τον Αρμπελόα.

Εστιάζοντας στη διαιτησία, ο Ισπανός σχολίασε την ισοπαλία της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία φάση ανέφερε: «Για μένα είναι ξεκάθαρο (το φάουλ στον Μεντί). Δεν χρειάζεται πολλά για να χάσεις την ισορροπία σου σε τέτοιες καταστάσεις, όταν χρησιμοποιείται το σώμα. Αλλά για να το καταλάβεις αυτό, πρέπει να έχεις βασική γνώση ποδοσφαίρου. Και έχουμε πρόβλημα, γιατί αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν καταλαβαίνουν».

Αναφέρθηκε επίσης στη φάση με το σουτ του Ντίαζ που βρήκε στο χέρι του Ροντρίγκεζ: «Καθαρό πέναλτι, με το χέρι σε έκταση, σε σουτ του Μπραχίμ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε, είναι ξεκάθαρο». Κλείνοντας, απάντησε και για τον αποκλεισμό του Ντάνι Θεμπάγιος από την αποστολή: «Πάντα επιλέγω τους παίκτες που θεωρώ κατάλληλους».

🚨🔥 ARBELOA EXPLOTA EN RUEDA DE PRENSA tras el empate ante el @RealBetis: 😡 “¿Falta a Mendy en el gol? Para mí, muy clara. No hace falta mucho para que te desestabilicen ahí, pero hay que entender un poco el juego. Ni sabe ni entienden”. 🙄 “También un penalti muy claro en la… pic.twitter.com/Ni2lWVKTgW — Zona Mixta (@ZonaMixta__) April 24, 2026

Παράλληλα, μίλησε για την κατάσταση του Εμπαπέ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση απέναντι στους Σεβιγιάνους: «Δεν έχω ιδέα. Είχα κάποιες ενοχλήσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες».

Tέλος, μιλώντας για το αποτέλεσμα του αγώνα, δήλωσε: «Αν είχαμε έναν ξεκάθαρο λόγο, θα τον διορθώναμε. Όταν αγωνίζεσαι σε τόσο κλειστά και αμφίρροπα παιχνίδια, τέτοιες καταστάσεις μπορούν να συμβούν. Και είναι σαφές ότι δεν είχαμε και πολλή τύχη».