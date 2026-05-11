Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 10:39
Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
ΑΕΚ: Πώς αντέδρασε ο Μάρκο Νίκολιτς στο γκολ του Ζοάο Μάριο (vid)
Ποδόσφαιρο 11 Μαΐου 2026, 10:55

ΑΕΚ: Πώς αντέδρασε ο Μάρκο Νίκολιτς στο γκολ του Ζοάο Μάριο (vid)

Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα χάρη σε γκολ στο 93’ του Ζοάο Μάριο, με τον Μάρκο Νίκολιτς είναι ήρεμος στο γκολ τίτλου του Πορτογάλου.

Η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-1 και κατέκτησε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθούν τα play offs της Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει πολύ ιδιαίτερες αντιδράσεις στο γκολ νίκη και τίτλου που πέτυχε ο Ζοάο Μάριο.

Μετά το γκολ του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού έγινε… χαμός στο γήπεδο και στον πάγκο της Ένωσης, όπου όλοι έγιναν ένα… κουβάρι.

Ο Νίκολιτς, ωστόσο σε αντίθεση με όσα γινόντουσαν γύρω του, παρέμεινε ψύχραιμος στον πάγκο του, παρακολουθώντας τη στιγμή χωρίς έντονες αντιδράσεις, σαν να «κλείδωνε» εσωτερικά όλη τη διαδρομή της ομάδας μέχρι τον τίτλο.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς μετά το ματς:

«Είναι οι πιο χαρούμενες μέρες στην καριέρα μου. Έχω κερδίσει κι αλλού τίτλους αλλά το σημερινό είναι μοναδικό. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ήταν εξαιρετικοί όλη τη σεζόν, έδειξαν σταθερότα, το άξιζαν, με 8 βαθμούς κόντρα σε καλούς αντιπάλους.

Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα και τον Κώστα (σσ. τον Κώστα Σταυροθανασόπουλο). Σε όλη την ομάδα που στήριξε από την πρώτη στιγμή. Και πάντα στον Μάριο Ηλιόπουλο. Αυτό που έγινε εδώ με 15 χιλιάδες κόσμο σε κάθε προπόνηση. Είναι ο πρώτος τίτλος στην καριέρα του και το αξίζει. Το αξίζει αυτή η ομάδα με την απόλυτη σταθερότητα.

Θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου, στην κόρη μου και σε 30 φίλους που είναι εδώ για στήριξη από την αρχή. Οι οπαδοί είναι σπέσιαλ, κάτι διαφορετικό. Σημαντική η αναγνώριση από το κοινό. Η κακή πλευρά της προπονητικής είναι πως σκεφτόμαστε ήδη το αύριο. Νέα σεζόν θα έχουμε νέους στόχους. Να περάσουμε στο Champions League. Ειμαι χαρούμενος για όλους. Απόψε θα το γιορτάσουμε. Οι δυο αλλαγές βοήθησαν πολύ. Ειναι θέμα ομαδικής προσπάθειας, πολύ μεγάλη προσπάθεια και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε πρωταθλητές».

Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο "διαβάζει" το DNA & "προβλέπει"

Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής
Μπάσκετ 11.05.26

Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής

Με μια καταιγιστική εμφάνιση, οι Νικς διέλυσαν τους Σίξερς εκτός έδρας με 144-114, «σκούπισαν» τη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Η αγάπη του Λουίς Ενρίκε για την Μπαρτσελόνα δεν ξεχνιέται – Έμαθε ότι νίκησε στο clasico και ύψωσε τη γροθιά του (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε μετά το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν, είχε το μυαλό του στο clasico και μόλις έμαθε το τελικό σκορ πανηγύρισε με υψωμένη γροθιά του.

Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα
Μπάσκετ 11.05.26

Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα

Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση που έφερε την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για αγκωνιά σε αντίπαλο, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σπερς 114-109 και έφεραν τη σειρά στο 2-2.

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!

Η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο classico της 35ης αγωνιστικής και κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία για 29η φορά στην ιστορία της.

Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League

Δεύτερη σερί ήττα για τη Μίλαν, αυτή την φορά από την αδιάφορη Αταλάντα, ισοβαθμεί με την Ρόμα και κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για το Champions League. Οι ροσονέρι ξύπνησαν αργά…

Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 10.05.26

Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό

Είναι χαρακτηριστικό ότι άπαντες οι παίκτες της Βαλένθια αγωνίστηκαν από 5':25'' έως 12':25'' προκειμένου να μείνουν όσο πιο «φρέσκοι» γίνεται στον «τελικό» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι είναι ξεπεσμένος ελίτ και ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος αρχιδιαιτητής (vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι είναι ξεπεσμένος ελίτ και ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος αρχιδιαιτητής (vid)

Και μη χειρότερα με τον προκλητικό Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ που όρισε ο Λανουά στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1. Ονειρεύτηκε χέρι που δεν ήταν για να δώσει πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ.

Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
Κλιματική αλλαγή 11.05.26

Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπομπές άνθρακα των πτήσεων απογειώθηκαν

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα – Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray
Mετά την ένοπλη επίθεση 11.05.26

Ουρές στο Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα - Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray

Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική 11.05.26

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης
Τα τελευταία νέα 11.05.26

Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius - Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης με χανταϊό

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν

Χανταϊός: Ο χρόνος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει τις 45 ημέρες – Τι λένε Βασιλακόπουλος και Μαγιορκίνης
Ελλάδα 11.05.26

Χανταϊός: Ο χρόνος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει τις 45 ημέρες – Τι λένε Βασιλακόπουλος και Μαγιορκίνης

Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως από τρωκτικά (μέσω περιττωμάτων ή ούρων) και όχι τόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και σε στενή και παρατεταμένη επαφή, μπορεί να υπάρξει μετάδοση.

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Ανάρτηση με νόημα 11.05.26

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν - Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

