magazin
Σάββατο 09 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τζορτζ Κλούνεϊ: Γενέθλιος έρωτας με την Αμάλ στο Σαιν Τροπέ – Το μυστικό για ένα γάμο χωρίς καβγάδες
Go Fun 09 Μαΐου 2026, 16:40

Τζορτζ Κλούνεϊ: Γενέθλιος έρωτας με την Αμάλ στο Σαιν Τροπέ – Το μυστικό για ένα γάμο χωρίς καβγάδες

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ γιόρτασε το ορόσημο των 65ων γενεθλίων του με τη σύζυγο του Αμάλ στο Σαιν Τροπέ παραδίδοντας μαθήματα κομψότητας και αιώνιας αφοσίωσης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Έρωτας, ευχές και λάμψη έκαναν απόβαση στη Γαλλική Ριβιέρα με αφορμή τα 65α γενέθλια του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ.

Έχοντας τη σύντροφο ζωής του Αμάλ συνέχεια δίπλα του, ο Κλούνεϊ γιόρτασε την ημέρα στο ηλιόλουστο Σαιν Τροπέ χαμογελώντας στους παπαράτσι πριν συναντήσει στενούς φίλους για ένα χαλαρό γεύμα στο διάσημο Le Club 55, ένα exclusive τοπόσημο του θερέτρου με μαγευτική θέα στη Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στη γραφική πόλη, οι δυο τους δεν σταμάτησαν να ανταλλάσσουν τρυφερές χειρονομίες, θυμίζοντας ερωτευμένους εφήβους γράφουν τα tabloid.

Η ημέρα τους περιελάμβανε μια σύντομη διαδρομή με σκάφος από τη θαλαμηγό προς την ακτή, με τον Κλούνεϊ να μένει πιστά και πάντα στο πλευρό της συζύγου του.

Για την εμφάνισή του, ο πρωταγωνιστής επέλεξε ένα μαύρο πόλο μπλουζάκι και μπεζ παντελόνι, συνδυασμένα με δερμάτινη ζώνη και loafers, παραδίδοντας μαθήματα κλασικού ανδρικού στιλ φορεμένο με τη χαρακτηριστική του αύρα χαλαρής αυτοπεποίθησης.

Η Αμάλ, 48 ετών, επιβεβαίωσε πως είναι θιασώτης της μόδας φορώντας ένα πολύχρωμο σύνολο και μαύρες μπότες μέχρι την κνήμη που έγινε θέμα σε κάθε ιστοσελίδα μόδας.

Επιλέγοντας μια τολμηρή δημιουργία του οίκου Pucci που μόλις παρουσιάστηκε στις πασαρέλες, η Αμάλ Κλούνεϊ συνόδευσε τον σύζυγό της, Τζορτζ, στους γενέθλιους εορτασμούς με τη Γαλλική Ριβιέρα να υποκλίνεται στην αισθητική της δικηγόρου που «έκλεψε την παράσταση από τον εορτάζοντα» γράφει η Page Six.

H Kλούνεϊ υιοθέτησε την τάση Pucci Girl Summer φορώντας τη δημιουργία που παρουσιάστηκε στην πασαρέλα για την Άνοιξη 2026 του οίκου Emilio Pucci.

Αντί για τα κλασικά ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου, η Αμάλ προτίμησε ένα κεντημένο top σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του ροζ, συνδυασμένο με μια ultra-mini φούστα που διέθετε τολμηρά σκισίματα στους μηρούς επιβεβαιώνοντας πως η επιδραστική υπερασπίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων διανύει την πιο τολμηρή ενδυματολογική της φάση.

Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα, την ίδια την ημέρα των γενεθλίων του ηθοποιού, στο Île de Bendor.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα κρυφά καταφύγια της Γαλλικής Ριβιέρας αυτό το σύμβολο της κοσμικής ζωής της Ριβιέρας που υπήρξε καταφύγιο καλλιτεχνών και φιλοξενούσε δύο μικρά ξενοδοχεία και το πρώτο καταδυτικό κέντρο της Γαλλίας άνοιξε ξανά το 2026 μετά από πενταετή ανακαίνιση ως Zannier Île de Bendor.

Οι Κλούνεϊ έδειχναν έδειχναν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή στο γενέθλιο διάλειμμα τους από την καθημερινότητα που μοιράζονται ανάμεσα στη λίμνη Κόμο και τη νέα τους έπαυλη του 18ου αιώνα στην Προβηγκία.

Το μυστικό

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφέρθηκε πρόσφατα στη βαθιά αρμονία που διέπει τον γάμο του. Αποκάλυψε πως με την Αμάλ δεν έχουν έρθει ποτέ σε ουσιαστική ρήξη ή καβγά.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως στην παρούσα φάση της ζωής του έχει αποβάλει την ανάγκη να έχει πάντα δίκιο. «Αν θέλει να βάψει τον τοίχο κόκκινο, δεν με νοιάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η αμοιβαία υποστήριξη είναι το θεμέλιο της σχέσης τους. Αυτή η ωριμότητα του επιτρέπει να επικεντρώνεται σε όσα πραγματικά έχουν σημασία, αφήνοντας πίσω του τις μικροπρέπειες του παρελθόντος σχολίασε.

YouTube thumbnail

Η μετάβαση στην πατρότητα έφερε ριζικές αλλαγές στον τρόπο που το ζευγάρι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Ο Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι οι ημέρες που επισκεπτόταν εμπόλεμες ζώνες στο Σουδάν ή η Αμάλ εργαζόταν σε καταφύγια στη Βηρυτό έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Με τη γέννηση των διδύμων οι προτεραιότητες τους επαναπροσδιορίστηκαν με το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη να είναι προτεραιότητα και για τους δύο.

Το ζευγάρι, που πλέον περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του σε μια έπαυλη του 18ου αιώνα στη νότια Γαλλία, φαίνεται να έχει προσαρμοστεί πλήρως στους ρυθμούς της περιοχής.

Η μετακόμισή τους από το Λος Άντζελες μαζί με τα δίδυμα παιδιά τους, Έλλα και Αλέξανδρο, σηματοδοτεί μια στροφή προς μια πιο ήρεμη και ποιοτική οικογενειακή ζωή, μακριά από τους έντονους ρυθμούς του Χόλιγουντ.

Οι Κλούνεϊ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2014, σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία της Ιταλίας.

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων επιστρέφει

Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων επιστρέφει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Κόσμος
Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Οδήγηση & αλκοόλ 08.05.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Σύνταξη
Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Χουλιγκάνι 08.05.26

Υψωμένες γροθιές, φωνές, χορός - Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Σάντρινγκχαμ 07.05.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να έφυγε άρον άρον με την ασφάλειά του, όταν κουκουλοφόρος άνδρας τον πλησίασε απειλητικά κοντά στο νέο του σπίτι στο Νόρφολκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Αστέρας για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν
Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν

Λίβερπουλ και Τσέλσι έμειναν στο 1-1 στο «Άνφιλντ» για την 36η αγωνιστική της Premier League, με τους «κόκκινους» να χάνουν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» την έξοδο στο επόμενο Champions League – Έντονες αποδοκιμασίες στο «Άνφιλντ» για Κλοπ και παίκτες.

Σύνταξη
Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια
Ελλάδα 09.05.26

Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια

Τα μέλη της συμμορίας έκρυβαν τα ναρκωτικά σε γλάστρες ακόμα και σε κάγκελα περίφραξης - Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της συμμορίας

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Ελλάδα 09.05.26

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, ενώ σε διάστημα 56 ημερών είχε αλλάξει εννέα διαφορετικά οχήματα

Σύνταξη
Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
Γάζα 09.05.26

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές

Στις 29 Απριλίου, σε διεθνή ύδατα, δυνάμεις του Ισραήλ παρεμπόδισαν παράνομα 22 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και συνέλαβαν 180 πολίτες. Δύο από αυτούς βρίσκοντα ακόμα υπό κράτηση

Σύνταξη
Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή
Κόσμος 09.05.26

Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή

Το αποτέλεσμα αποτελεί μία καμπή, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το ακροδεξιό λαϊκιστικό One Nation κερδίζει έδρα στη Βουλή της Αυστραλίας από την ίδρυσή του πριν 30 χρόνια

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά
Super League 09.05.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά

LIVE: Πανσερραϊκός - Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Κηφισιά για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
Επικαιρότητα 09.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο
MV Hondus 09.05.26

Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο ΠΟΥ και η ΕΕ ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την εκκένωση των επιβατών

Σύνταξη
Κικίλιας: Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο – «Παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting»
Ναυτιλία 09.05.26

Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο - «Για παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting» έκανε λόγο ο Κικίλιας

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε θεωρία, αλλά εθνική αναγκαιότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού» δήλωσε ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
The Expla-in Project | Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;
Εκλογές 09.05.26

Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;

Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επενδύει στην κοινωνική ατζέντα, τη θεσμική αντιπολίτευση και τη μετωπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης

«Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται», συστήνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη, διαμηνύοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»

Σύνταξη
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

Σύνταξη
Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» – Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό
Στη Θεσσαλονίκη 09.05.26

«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» - Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό

Τα εγκαίνια του μουσείου με τις αρχαιότητες του Μετρό στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη

Σύνταξη
Συνενοχή
Κρατική πειρατεία 09.05.26

Συνενοχή

Όσο η χώρα μας επιμένει να θεωρεί στρατηγικό εταίρο το Ισραήλ, θα καθίσταται, εκ των πραγμάτων, συνένοχη στις παράνομες ενέργειές του

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά», σημειώνει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης για την υπόθεση – θρίλερ που απασχολεί τις Αρχές. Ο […]

Σύνταξη
Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα – Η ανακοίνωση
Καμία εξαίρεση 09.05.26

Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα - Η ανακοίνωση

Τα υπόλοιπα σημεία εισόδου καταργούνται άμεσα και πλέον όλοι - δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες - θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από το πρώην Ειρηνοδικείο μέσω των δύο φυλακίων

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι
Premier League 09.05.26

LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι

LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τσέλσι για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τι εκτιμούν οι στρατιωτικές αρχές για το πλωτό drone στην Λευκάδα; – Ποιος ήταν ο στόχος και οι χειριστές του
Ελλάδα 09.05.26

Τι εκτιμούν οι στρατιωτικές αρχές για το πλωτό drone στην Λευκάδα; – Ποιος ήταν ο στόχος και οι χειριστές του

Ένα εύρημα που παραπέμπει περισσότερο σε πολεμική επιχείρηση παρά σε υπόθεση ρουτίνας ερευνούν οι ελληνικές αρχές στη Λευκάδα, όπου βρέθηκε το θαλάσσιο drone, κρυμμένο σε σπηλιά και φορτωμένο με εκρηκτικά. Οι Αρχές εξετάζουν πώς έφτασε στις ακτές του νησιού, ποιος το είχε υπό τον έλεγχό του και ποια ήταν η αποστολή του

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Cookies