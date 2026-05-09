Τζορτζ Κλούνεϊ: Γενέθλιος έρωτας με την Αμάλ στο Σαιν Τροπέ – Το μυστικό για ένα γάμο χωρίς καβγάδες

Έρωτας, ευχές και λάμψη έκαναν απόβαση στη Γαλλική Ριβιέρα με αφορμή τα 65α γενέθλια του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ.

Έχοντας τη σύντροφο ζωής του Αμάλ συνέχεια δίπλα του, ο Κλούνεϊ γιόρτασε την ημέρα στο ηλιόλουστο Σαιν Τροπέ χαμογελώντας στους παπαράτσι πριν συναντήσει στενούς φίλους για ένα χαλαρό γεύμα στο διάσημο Le Club 55, ένα exclusive τοπόσημο του θερέτρου με μαγευτική θέα στη Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στη γραφική πόλη, οι δυο τους δεν σταμάτησαν να ανταλλάσσουν τρυφερές χειρονομίες, θυμίζοντας ερωτευμένους εφήβους γράφουν τα tabloid.

Η ημέρα τους περιελάμβανε μια σύντομη διαδρομή με σκάφος από τη θαλαμηγό προς την ακτή, με τον Κλούνεϊ να μένει πιστά και πάντα στο πλευρό της συζύγου του.

Για την εμφάνισή του, ο πρωταγωνιστής επέλεξε ένα μαύρο πόλο μπλουζάκι και μπεζ παντελόνι, συνδυασμένα με δερμάτινη ζώνη και loafers, παραδίδοντας μαθήματα κλασικού ανδρικού στιλ φορεμένο με τη χαρακτηριστική του αύρα χαλαρής αυτοπεποίθησης.

George Clooney and his wife Amal, 48, look more in love than ever as they celebrate his 65th birthday in St Tropez https://t.co/UwtVToGBsG — Daily Mail (@DailyMail) May 8, 2026

Η Αμάλ, 48 ετών, επιβεβαίωσε πως είναι θιασώτης της μόδας φορώντας ένα πολύχρωμο σύνολο και μαύρες μπότες μέχρι την κνήμη που έγινε θέμα σε κάθε ιστοσελίδα μόδας.

Επιλέγοντας μια τολμηρή δημιουργία του οίκου Pucci που μόλις παρουσιάστηκε στις πασαρέλες, η Αμάλ Κλούνεϊ συνόδευσε τον σύζυγό της, Τζορτζ, στους γενέθλιους εορτασμούς με τη Γαλλική Ριβιέρα να υποκλίνεται στην αισθητική της δικηγόρου που «έκλεψε την παράσταση από τον εορτάζοντα» γράφει η Page Six.

Amal Clooney celebrates George’s 65th birthday in daring top and high-slit miniskirt https://t.co/NxDcCMDsbl pic.twitter.com/djC8Gx804i — New York Post (@nypost) May 8, 2026

H Kλούνεϊ υιοθέτησε την τάση Pucci Girl Summer φορώντας τη δημιουργία που παρουσιάστηκε στην πασαρέλα για την Άνοιξη 2026 του οίκου Emilio Pucci.

Αντί για τα κλασικά ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου, η Αμάλ προτίμησε ένα κεντημένο top σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του ροζ, συνδυασμένο με μια ultra-mini φούστα που διέθετε τολμηρά σκισίματα στους μηρούς επιβεβαιώνοντας πως η επιδραστική υπερασπίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων διανύει την πιο τολμηρή ενδυματολογική της φάση.

Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα, την ίδια την ημέρα των γενεθλίων του ηθοποιού, στο Île de Bendor.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα κρυφά καταφύγια της Γαλλικής Ριβιέρας αυτό το σύμβολο της κοσμικής ζωής της Ριβιέρας που υπήρξε καταφύγιο καλλιτεχνών και φιλοξενούσε δύο μικρά ξενοδοχεία και το πρώτο καταδυτικό κέντρο της Γαλλίας άνοιξε ξανά το 2026 μετά από πενταετή ανακαίνιση ως Zannier Île de Bendor.

Οι Κλούνεϊ έδειχναν έδειχναν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή στο γενέθλιο διάλειμμα τους από την καθημερινότητα που μοιράζονται ανάμεσα στη λίμνη Κόμο και τη νέα τους έπαυλη του 18ου αιώνα στην Προβηγκία.

Το μυστικό

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφέρθηκε πρόσφατα στη βαθιά αρμονία που διέπει τον γάμο του. Αποκάλυψε πως με την Αμάλ δεν έχουν έρθει ποτέ σε ουσιαστική ρήξη ή καβγά.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως στην παρούσα φάση της ζωής του έχει αποβάλει την ανάγκη να έχει πάντα δίκιο. «Αν θέλει να βάψει τον τοίχο κόκκινο, δεν με νοιάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η αμοιβαία υποστήριξη είναι το θεμέλιο της σχέσης τους. Αυτή η ωριμότητα του επιτρέπει να επικεντρώνεται σε όσα πραγματικά έχουν σημασία, αφήνοντας πίσω του τις μικροπρέπειες του παρελθόντος σχολίασε.

Η μετάβαση στην πατρότητα έφερε ριζικές αλλαγές στον τρόπο που το ζευγάρι αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Ο Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι οι ημέρες που επισκεπτόταν εμπόλεμες ζώνες στο Σουδάν ή η Αμάλ εργαζόταν σε καταφύγια στη Βηρυτό έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Με τη γέννηση των διδύμων οι προτεραιότητες τους επαναπροσδιορίστηκαν με το Ίδρυμα Κλούνεϊ για τη Δικαιοσύνη να είναι προτεραιότητα και για τους δύο.

Το ζευγάρι, που πλέον περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του σε μια έπαυλη του 18ου αιώνα στη νότια Γαλλία, φαίνεται να έχει προσαρμοστεί πλήρως στους ρυθμούς της περιοχής.

Η μετακόμισή τους από το Λος Άντζελες μαζί με τα δίδυμα παιδιά τους, Έλλα και Αλέξανδρο, σηματοδοτεί μια στροφή προς μια πιο ήρεμη και ποιοτική οικογενειακή ζωή, μακριά από τους έντονους ρυθμούς του Χόλιγουντ.

Οι Κλούνεϊ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2014, σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία της Ιταλίας.