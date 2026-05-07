Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07 Μαΐου 2026, 11:28

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Η επόμενη ημέρα του αποκλεισμού της Μπάγερν Μονάχου από την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά του Champions League βρήκε το γερμανικό ποδόσφαιρο να ασχολείται λιγότερο με το ίδιο το αποτέλεσμα και περισσότερο με τη διαιτησία του Ζοάο Πινιέιρο. Το τελικό 1-1 στην «Allianz Arena», που έστειλε τους Παριζιάνους στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη Βαυαρία, με τη διοίκηση της Μπάγερν, τον προπονητή Βενσάν Κομπανί αλλά και μεγάλο μέρος του γερμανικού Τύπου να κάνουν λόγο για σοβαρά διαιτητικά λάθη που αλλοίωσαν την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν δύο συγκεκριμένες φάσεις. Η πρώτη αφορούσε τον Νούνο Μέντες, ο οποίος ενώ ήταν ήδη “κιτρινισμένος” φάνηκε να βρίσκει την μπάλα με απλωμένο χέρι μέσα σε μονομαχία με παίκτες της Μπάγερν. Οι Βαυαροί ζήτησαν άμεσα δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή, όμως ο Πινιέιρο όχι μόνο δεν τιμώρησε τον Πορτογάλο μπακ της Παρί, αλλά καταλόγισε και επιθετικό φάουλ υπέρ των Γάλλων, θεωρώντας ότι είχε προηγηθεί χέρι του Λάιμερ. Η απόφαση εξόργισε τους γηπεδούχους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο Αυστριακός μέσος είχε παίξει την μπάλα με το σώμα και όχι με το χέρι.

Η δεύτερη φάση που ξεσήκωσε σφοδρές αντιδράσεις ήρθε μετά από προσπάθεια απομάκρυνσης του Βιτίνια, όταν η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ζοάο Νέβες μέσα στην περιοχή της Παρί. Παίκτες και πάγκος της Μπάγερν διαμαρτυρήθηκαν έντονα ζητώντας πέναλτι, ωστόσο ο Πορτογάλος διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η συγκεκριμένη απόφαση άνοιξε τεράστια συζήτηση στη Γερμανία, με αρκετούς πρώην διαιτητές και αναλυτές να εκφράζουν διαφορετικές ερμηνείες γύρω από τον κανονισμό περί χεριού.

Το πιο επιθετικό πρωτοσέλιδο προήλθε από τη Bild, η οποία έκανε λόγο για «διαιτητικό σκάνδαλο» που κατέστρεψε το όνειρο της Μπάγερν να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Το γερμανικό μέσο στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Ζοάο Πινιέιρο βρέθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του να διευθύνει ημιτελικό Champions League, τονίζοντας ότι η απειρία του φάνηκε στις πιο κρίσιμες στιγμές της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με την ανάλυση των γερμανικών μέσων, η πρώτη αμφιλεγόμενη στιγμή σημειώθηκε ήδη από το 23ο λεπτό, όταν ο διαιτητής σταμάτησε επίθεση του Χάρι Κέιν για οφσάιντ, σε μια φάση που οι Βαυαροί υποστηρίζουν ότι ο Νούνο Μέντες κάλυπτε οριακά τον Άγγλο επιθετικό. Ωστόσο, η φάση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ένταση ήταν εκείνη του 28ου λεπτού, με τη Μπάγερν να θεωρεί δεδομένη την αποβολή του αριστερού μπακ της Παρί.

Ο πρώην Γερμανός διαιτητής Μάνουελ Γκρέφε σχολίασε δημόσια τη φάση του Ζοάο Νέβες, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση κίνησης προς την μπάλα και άρα η παράβαση θα έπρεπε να καταλογιστεί ως πέναλτι. Παράλληλα όμως, αρκετοί αναλυτές υπενθύμισαν ότι οι τελευταίες διευκρινίσεις της IFAB προβλέπουν πως όταν η μπάλα προέρχεται από συμπαίκτη και δεν έχει πορεία προς την εστία, η αξιολόγηση της φάσης διαφοροποιείται σημαντικά, γεγονός που χρησιμοποιήθηκε ως βασικό επιχείρημα υπέρ της απόφασης του Πινιέιρο.

Η διοίκηση της Μπάγερν εμφανίστηκε εξαιρετικά εκνευρισμένη μετά το τέλος του αγώνα. Ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Γιαν-Κρίστιαν Ντρίζεν, άφησε σαφείς αιχμές κατά της UEFA για τον ορισμό του συγκεκριμένου διαιτητή, δηλώνοντας πως είναι τουλάχιστον περίεργο να ανατίθεται ένας τόσο κρίσιμος ημιτελικός σε έναν ρέφερι με μόλις 15 παρουσίες στη διοργάνωση. Οι δηλώσεις του ερμηνεύτηκαν στη Γερμανία ως ευθεία αμφισβήτηση της επιλογής της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Από την πλευρά του, ο Βενσάν Κομπανί εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος στη συνέντευξη Τύπου. Ο τεχνικός της Μπάγερν τόνισε ότι αδυνατεί να καταλάβει γιατί η φάση του Νούνο Μέντες δεν τιμωρήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ενώ συνέκρινε την απόφαση με πέναλτι που είχε καταλογιστεί υπέρ της Παρί στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Ο Βέλγος προπονητής υπογράμμισε ότι γνωρίζει καλά τον κανονισμό για τα χέρια και επέμεινε ότι το χέρι του παίκτη της Παρί ήταν σε αφύσικη θέση πάνω από το ύψος του κεφαλιού.

Στη Γαλλία, αντίθετα, το θέμα αντιμετωπίστηκε με πολύ πιο ήπιους τόνους. Τα περισσότερα γαλλικά μέσα επικεντρώθηκαν στην ιστορική πρόκριση της ομάδας του Λουίς Ενρίκε και στην προσωπικότητα που έδειξε η Παρί μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη έδρα. Παράλληλα, αρκετοί Γάλλοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι οι αποφάσεις του Πινιέιρο ήταν συμβατές με τη σύγχρονη ερμηνεία των κανονισμών και ότι το VAR επιβεβαίωσε σωστά τις κρίσιμες φάσεις.

Η συζήτηση γύρω από τη διαιτησία, πάντως, αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη στη Γερμανία, καθώς η Μπάγερν θεωρεί ότι έχασε μια τεράστια ευκαιρία να επιστρέψει σε τελικό Champions League μέσα στο σπίτι της. Οι Βαυαροί βλέπουν τις αποφάσεις του Πινιέιρο ως καθοριστικό παράγοντα στον αποκλεισμό τους, ενώ η UEFA μέχρι στιγμής αποφεύγει οποιοδήποτε δημόσιο σχόλιο για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

