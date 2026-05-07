Τζάκι Κένεντι-Ωνάση: Γιατί ο Τραμπ έχει το πορτρέτο της στο Οβάλ Γραφείο;

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Επίχρυσες πινελιές, πολυτελή επίδειξη τροπαίων, πίνακες ιδρυτών πατέρων και άλλων ανδρών πολιτικών και ένα μικρό πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι;

Το πορτρέτο της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Τζάκι Κένεντι είναι ανάμεσα στα κομμάτια που διακοσμούν το Οβάλ Γραφείο όπως αποκαλύψθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ.

Το πορτρέτο φαίνεται να είναι αντίγραφο σε μικρότερες διαστάσεις του διάσημου πίνακα ελαιογραφίας σε καμβά της Τζάκι Κένεντι, που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Άαρον Σίκλερ.

Το πρωτότυπο ιστορικά κοσμεί την Αίθουσα Vermeil του Λευκού Οίκου.

Σχολιαστές στο διαδίκτυο εικάζουν ότι είναι η πρώτη φορά που ένα πορτρέτο μιας πρώτης κυρίας τοποθετείται στο Οβάλ Γραφείο.

Σε σχετική ερώτηση αμερικανικών ΜΜΕ η Ιστορική Ένωση του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε μόνο ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι εμφανίζεται στον χώρο.

Η παρουσίαση της εικόνας της Τζάκι Κένεντι με τέτοιο τρόπο αποτελεί ένα πρόσφατο παράδειγμα του ενδιαφέροντος του προέδρου Τραμπ για την κληρονομιά της οικογένειας Κένεντι κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του, σημειώνεται σε δημοσίευματα.

Ο Τραμπ διόρισε τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γιο του Μπόμπι Κένεντι και ανιψιό του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, στο υπουργικό του συμβούλιο ως υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Επιπλέον έδωσε εντολή στους επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων να δημοσιεύσουν έγγραφα που σχετίζονται με τις δολοφονίες τόσο του Ρόμπερτ Κένεντι όσο και του Τζόν Φ. Κένεντι.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του για την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναμόρφωσε ξανά τον Κήπο της Τζάκι Κένεντι και αναδιαμόρφωσε πλήρως τον Κήπο με τα Τριαντάφυλλα του Λευκού Οίκου, έναν χώρο που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κυβέρνηση Κένεντι.