06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Τζάκι Κένεντι-Ωνάση: Γιατί ο Τραμπ έχει το πορτρέτο της στο Οβάλ Γραφείο;
Go Fun 07 Μαΐου 2026, 06:00

Τζάκι Κένεντι-Ωνάση: Γιατί ο Τραμπ έχει το πορτρέτο της στο Οβάλ Γραφείο;

Το πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι-Ωνάση στο Οβάλ Γραφείο επιβεβαιώνει τη λατρεία του Τραμπ στη δυναστεία του Κάμελοτ

Επίχρυσες πινελιές, πολυτελή επίδειξη τροπαίων, πίνακες ιδρυτών πατέρων και άλλων ανδρών πολιτικών και ένα μικρό πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι;

Το πορτρέτο της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Τζάκι Κένεντι είναι ανάμεσα στα κομμάτια που διακοσμούν το Οβάλ Γραφείο όπως αποκαλύψθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ.

Το πορτρέτο φαίνεται να είναι αντίγραφο σε μικρότερες διαστάσεις του διάσημου πίνακα ελαιογραφίας σε καμβά της Τζάκι Κένεντι, που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Άαρον Σίκλερ.

Το πρωτότυπο ιστορικά κοσμεί την Αίθουσα Vermeil του Λευκού Οίκου.

Σχολιαστές στο διαδίκτυο εικάζουν ότι είναι η πρώτη φορά που ένα πορτρέτο μιας πρώτης κυρίας τοποθετείται στο Οβάλ Γραφείο.

Σε σχετική ερώτηση αμερικανικών ΜΜΕ η Ιστορική Ένωση του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε μόνο ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι εμφανίζεται στον χώρο.

Η παρουσίαση της εικόνας της Τζάκι Κένεντι με τέτοιο τρόπο αποτελεί ένα πρόσφατο παράδειγμα του ενδιαφέροντος του προέδρου Τραμπ για την κληρονομιά της οικογένειας Κένεντι κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του, σημειώνεται σε δημοσίευματα.

Ο Τραμπ διόρισε τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γιο του Μπόμπι Κένεντι και ανιψιό του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, στο υπουργικό του συμβούλιο ως υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Επιπλέον έδωσε εντολή στους επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων να δημοσιεύσουν έγγραφα που σχετίζονται με τις δολοφονίες τόσο του Ρόμπερτ Κένεντι όσο και του Τζόν Φ. Κένεντι.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του για την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αναμόρφωσε ξανά τον Κήπο της Τζάκι Κένεντι και αναδιαμόρφωσε πλήρως τον Κήπο με τα Τριαντάφυλλα του Λευκού Οίκου, έναν χώρο που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την κυβέρνηση Κένεντι.

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;
Κέιτ Μίντλετον: Γιατί επιλέγει την Ιταλία ως τον πρώτο της προορισμό μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο;

Η Κέιτ Μίντλετον θα ταξιδέψει στην Ιταλία την ερχόμενη εβδομάδα για την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά την περιπέτεια της υγείας της

Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO
Χαβιέ Μπαρδέμ: H γενοκτονία στην Παλαιστίνη, η ευλογία της Πενέλοπε Κρουζ και η κατάρα του FOMO

Σε μια εποχή που το Χόλιγουντ μένει σιωπηλό απέναντι στην αδικία, ο Χαβιέ Μπαρδέμ υψώνει το ανάστημά του -όταν δεν αποθεώνει τη «γ@@@@@να όμορφη» Πενέλοπε Κρουζ

Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν
Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν

Μετά από 18 μήνες καταγγελιών, μηνύσεων και ακροάσεων, οι Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τα βρήκαν... κάτω από το τραπέζι. Και οι δικηγόροι τους έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν

Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν στον «πόλεμο» του brand Beckham
Το «brand Beckham», η χειραγώγηση και η οικογένεια - Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν

Πέντε μήνες μετά από τη μέρα που ο Μπρούκλιν αποκάλεσε την οικογένειά του «brand Beckham» και κρέμασε στα... μανταλάκια τους γονείς του, η Βικτόρια αποφάσισε να απαντήσει

Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ

Λίγες μέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της επερχόμενης τέταρτης σεζόν του The White Lotus, η Βρετανίδα σταρ αποχώρησε από το καστ λόγω διαφωνιών με τον δημιουργό της σειράς, Μάικ Γουάιτ.

Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Χόλιγουντ για 30 εκατ. δολάρια
Η Αντζελίνα Τζολί αποχαιρετά το Χόλιγουντ - Πούλησε την ιστορική έπαυλή της στην Καλιφόρνια για 30 εκατ. δολάρια

Μετά από περίπου μια δεκαετία εκεί, η σταρ της μεγάλης οθόνης Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται όχι απλά να αφήσει το Χόλιγουντ, αλλά και τις ΗΠΑ

Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Είναι πολλά τα λεφτά - Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα

Μια ομάδα ανθρώπων στην Ισπανία αναδεικνύει ξεχασμένες ιστορίες και δημιουργεί εκατοντάδες άρθρα για γυναίκες στη Wikipedia, διεκδικώντας την αλλαγή και τη δικαίωση

Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί

Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»
Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»

Ερωτήματα για την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου το 2022 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς από τον ίδιο φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Η μάχη της Ευρώπης με τις Big Tech - Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
Συνομιλίες Γουίτκοφ - Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
«Φυτώριο» τρομοκρατίας η Ευρώπη για την κυβέρνηση Τραμπ

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
Πιθανή επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία

«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί

Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

