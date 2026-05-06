Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές

Να μην μπει οριστική ταφόπλακα στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο και τη διαφαινόμενη άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να στηρίξει (μέσω της αναγνώρισης του δικαιώματος της μειοψηφίας) την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα, επιχειρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με δηλώσεις – εντός και εκτός του κοινοβουλίου – η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε πως θα ζητήσει (σε συνεννόηση με τους αρχηγούς των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης) να κληθεί με τη διαδικασία των 2/5 στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, προκειμένου να ενημερώσει τη βουλή σχετικά με την απόφαση του να αρχειοθετήσει την υπόθεση των υποκλοπών.

«Η κυβέρνηση πρέπει να σκεφτεί σοβαρά πόσο ακόμη θα εκτεθεί, γιατί κάθε ενέργεια κουκουλώματος στη Βουλή συνιστά ομολογία ενοχής και εμπλοκής στα κακουργήματα που η δικαιοσύνη θα ερευνήσει θέλει δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα είμαστε εδώ», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος προειδοποίησε την ΝΔ να μην ζητήσει 151 ψήφους για την υπερψήφιση της εξεταστικής.

«Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο. Και δεν θα κουραστούμε να κουράζουμε όσους κουράζονται από τις υποκλοπές γιατί πλέον δεν είμαστε μόνοι. Είναι η νομική κοινότητα είναι η επιστημονική είναι η κοινωνία των πολιτών που παίρνουν θέση. Κανείς δεν θέλουν να συμβαίνουν όλα αυτά», είπε αρχικά ο κ. Μάντζος και πρόσθεσε: «Η πλειοψηφία δεν πρέπει καν να διανοηθεί τυπικά αβάσιμα κωλύματα ώστε να αυξήσει το όριο της πλειοψηφίας για την λήψη απόφασης στην εξεταστική. Μια εξεταστική που λειτούργησε ως εξεταστική της μειοψηφίας το 2022. Τι άλλαξε από το 2022 που έγινε η εξεταστική; Εκτός από τον ωμό εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον κύριο Ντίλιαν; Ποιος κακοποίησε την έννοια της εθνικής ασφάλειας και ενορχήστρωσε και διεύθυνε ένα παρακρατικό σύστημα;».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης έκανε λόγο για αγωνία της κυβέρνηση για την αφυπηρέτηση του κ. Τζαβέλλα προκειμένου να κλείσει η υπόθεση. «Ηθικό δεν το λες να εκδίδεις διάταξη για αποφυγή διερεύνησης δικών σου πράξεων ή παραλείψεων», είπε και συνέχισε: «αν δεν αρκούν 2.000 σελίδες δικογραφίας χαμηλότερης βαθμίδας δικαστηρίου, που περιέχουν δικαστική βάσανο, έρευνα και αναζήτηση της αλήθειας, για σας δεν είναι ικανό σημείο αναφοράς και αφετηρίας για εξεταστική επιτροπή που οι βουλευτές της πλειοψηφίας πρέπει να έχουν υποχρέωση να συμπεριφερθούν υπέρ συμφέροντος της χώρας και όχι του κόμματος».

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120 (επομένως αν δεν στηρίξουν οι βουλευτές της ΝΔ θα απορριφθεί από τη βουλή}.

Μπαρουτοκαπνισμένοι Κωνσταντοπούλου-Μηταράκης

Την ίδια ώρα, τα ξίφη τους διασταύρωσαν μέσα σε κλίμα έντασης, στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας η κ Κωνσταντοπούλου με τον βουλευτή, εγκαλούμενο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τέως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Νότη Μηταράκη. Μια αιχμή της προέδρου της Πλεύσης για τα πεπραγμένα Μηταράκη ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές και να προκαλέσει οργισμένη ανταλλαγή χαρακτηρισμών:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εισηγητής της ΝΔ είναι ο Μηταράκης εδώ; Ήρθη η ασυλία του έφυγε από ΚΟ εκπρόσωπος τώρα είναι εισηγητής στην θεσμών και διαφάνειας.

ΜΠΟΥΡΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Είναι βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ – ΝΔ: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της οποίας η ασυλία έχει αρθεί από τη βουλή και 12.33 δεν ξέρω αν έχει υποβάλλει την παραίτηση από πρόεδρος του κόμματος της επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα αστειεύεστε βέβαια. Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να ψηφίσετε την σύσταση προανακριτικής και μιλάτε από πάνω; Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση; Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε; Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Θέλω να ελπίζω ότι η κα Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικός και 12.34 γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Σε κανέναν από τους βουλευτές της ΝΔ δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αθώοι λοιπόν αθώοι.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παραιτήσεις τι ρόλο έχουν; Γιατί παραιτήθηκε από ΚΟ εκπρόσωπος; Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Γιατί σε αντίθεση με εσάς οι βουλευτές της ΝΔ έχουν και ευθιξία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού πήγε η ευθιξία σας σήμερα κύριε;

ΜΠΟΥΡΑΣ: 12.35 Όσοι μετέχουν εδώ μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: κατά των οποίων ήρθε δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ. Μαζί με άλλους 12. 13 βουλευτές υπόδικοι.

ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση…όχι άλλη διακοπή.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : να αποβληθεί. Να αποβάλλετε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αδυνατεί να αντιληφθεί τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με την Δημοκρατία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι είστε εσείς δημοκράτες να τρώτε με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του κοσμάκι.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε τους εκλεγμένους βουλευτές

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: τον Βορίδη και τον Γεωργιάδη τους μεγάλους δημοκράτες και τον Πλεύρη.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Προφασίζεστε ότι σαν νοιάζουν οι θεσμοί. Με την συμπεριφορά σας είναι εμφανές…. Παρά τις πολλαπλές διακοπές θέλω να πω ότι η ΝΔ έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δόκτωρ; Ο δόκτωρ του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε;

ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο δόκτωρ του δόκτωρ; Ακούνε και παιδιά. Κορακίστικα μιλάνε.

ΦΩΝΕΣ: Είναι ξενικό και δεν κλίνετε κα Κωνσταντοπούλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το κάνετε όλο και χειρότερο. Στο southeastern πήγατε και εσείς μάλλον.