Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06 Μαΐου 2026, 14:29

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Να μην μπει οριστική ταφόπλακα στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο και τη διαφαινόμενη άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να στηρίξει (μέσω της αναγνώρισης του δικαιώματος της μειοψηφίας) την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα, επιχειρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με δηλώσεις – εντός και εκτός του κοινοβουλίου – η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε πως θα ζητήσει (σε συνεννόηση με τους αρχηγούς των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης) να κληθεί με τη διαδικασία των 2/5 στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, προκειμένου να ενημερώσει τη βουλή σχετικά με την απόφαση του να αρχειοθετήσει την υπόθεση των υποκλοπών.

«Η κυβέρνηση πρέπει να σκεφτεί σοβαρά πόσο ακόμη θα εκτεθεί, γιατί κάθε ενέργεια κουκουλώματος στη Βουλή συνιστά ομολογία ενοχής και εμπλοκής στα κακουργήματα που η δικαιοσύνη θα ερευνήσει θέλει δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα είμαστε εδώ», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος προειδοποίησε την ΝΔ να μην ζητήσει 151 ψήφους για την υπερψήφιση της εξεταστικής.

«Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο. Και δεν θα κουραστούμε να κουράζουμε όσους κουράζονται από τις υποκλοπές γιατί πλέον δεν είμαστε μόνοι. Είναι η νομική κοινότητα είναι η επιστημονική είναι η κοινωνία των πολιτών που παίρνουν θέση. Κανείς δεν θέλουν να συμβαίνουν όλα αυτά», είπε αρχικά ο κ. Μάντζος και πρόσθεσε: «Η πλειοψηφία δεν πρέπει καν να διανοηθεί τυπικά αβάσιμα κωλύματα ώστε να αυξήσει το όριο της πλειοψηφίας για την λήψη απόφασης στην εξεταστική. Μια εξεταστική που λειτούργησε ως εξεταστική της μειοψηφίας το 2022. Τι άλλαξε από το 2022 που έγινε η εξεταστική; Εκτός από τον ωμό εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον κύριο Ντίλιαν; Ποιος κακοποίησε την έννοια της εθνικής ασφάλειας και ενορχήστρωσε και διεύθυνε ένα παρακρατικό σύστημα;».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης έκανε λόγο για αγωνία της κυβέρνηση για την αφυπηρέτηση του κ. Τζαβέλλα προκειμένου να κλείσει η υπόθεση. «Ηθικό δεν το λες να εκδίδεις διάταξη για αποφυγή διερεύνησης δικών σου πράξεων ή παραλείψεων», είπε και συνέχισε: «αν δεν αρκούν 2.000 σελίδες δικογραφίας χαμηλότερης βαθμίδας δικαστηρίου, που περιέχουν δικαστική βάσανο, έρευνα και αναζήτηση της αλήθειας, για σας δεν είναι ικανό σημείο αναφοράς και αφετηρίας για εξεταστική επιτροπή που οι βουλευτές της πλειοψηφίας πρέπει να έχουν υποχρέωση να συμπεριφερθούν υπέρ συμφέροντος της χώρας και όχι του κόμματος».

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120 (επομένως αν δεν στηρίξουν οι βουλευτές της ΝΔ θα απορριφθεί από τη βουλή}.

Μπαρουτοκαπνισμένοι Κωνσταντοπούλου-Μηταράκης

Την ίδια ώρα, τα ξίφη τους διασταύρωσαν μέσα σε κλίμα έντασης, στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας η κ Κωνσταντοπούλου με τον βουλευτή, εγκαλούμενο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τέως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Νότη Μηταράκη. Μια αιχμή της προέδρου της Πλεύσης για τα πεπραγμένα Μηταράκη ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές και να προκαλέσει οργισμένη ανταλλαγή χαρακτηρισμών:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εισηγητής της ΝΔ είναι ο Μηταράκης εδώ; Ήρθη η ασυλία του έφυγε από ΚΟ εκπρόσωπος τώρα είναι εισηγητής στην θεσμών και διαφάνειας.

ΜΠΟΥΡΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Είναι βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ – ΝΔ: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της οποίας η ασυλία έχει αρθεί από τη βουλή και 12.33 δεν ξέρω αν έχει υποβάλλει την παραίτηση από πρόεδρος του κόμματος της επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα αστειεύεστε βέβαια. Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να ψηφίσετε την σύσταση προανακριτικής και μιλάτε από πάνω; Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση; Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε; Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Θέλω να ελπίζω ότι η κα Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικός και 12.34 γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Σε κανέναν από τους βουλευτές της ΝΔ δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αθώοι λοιπόν αθώοι.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παραιτήσεις τι ρόλο έχουν; Γιατί παραιτήθηκε από ΚΟ εκπρόσωπος; Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Γιατί σε αντίθεση με εσάς οι βουλευτές της ΝΔ έχουν και ευθιξία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού πήγε η ευθιξία σας σήμερα κύριε;

ΜΠΟΥΡΑΣ: 12.35 Όσοι μετέχουν εδώ μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: κατά των οποίων ήρθε δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ. Μαζί με άλλους 12. 13 βουλευτές υπόδικοι.

ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση…όχι άλλη διακοπή.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : να αποβληθεί. Να αποβάλλετε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αδυνατεί να αντιληφθεί τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με την Δημοκρατία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι είστε εσείς δημοκράτες να τρώτε με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του κοσμάκι.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε τους εκλεγμένους βουλευτές

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: τον Βορίδη και τον Γεωργιάδη τους μεγάλους δημοκράτες και τον Πλεύρη.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Προφασίζεστε ότι σαν νοιάζουν οι θεσμοί. Με την συμπεριφορά σας είναι εμφανές…. Παρά τις πολλαπλές διακοπές θέλω να πω ότι η ΝΔ έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δόκτωρ; Ο δόκτωρ του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε;

ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο δόκτωρ του δόκτωρ; Ακούνε και παιδιά. Κορακίστικα μιλάνε.

ΦΩΝΕΣ: Είναι ξενικό και δεν κλίνετε κα Κωνσταντοπούλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το κάνετε όλο και χειρότερο. Στο southeastern πήγατε και εσείς μάλλον.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 3% στην αγορά, με Βιοχάλκο, Τιτάν και τράπεζες

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη
Σύνταξη
Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα
Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών
Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Σύνταξη
Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Δημήτρης Τερζής
Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Στράτος Ιωακείμ
Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Σύνταξη
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Γιάννης Μπασκάκης
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων
Η σημερινή δίκη αφορούσε 58 κατηγορουμένους από την περιοχή της Κρήτης οι οποίοι φέρονται να είχαν δηλώσει εκτάσεις στης Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
Συγκλονίζει η μαρτυρία της ξαδέρφης του 20χρονου - "Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού».

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ανδρος: Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C
Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, μετά τη βύθιση του πλοίου Corsage C σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Ανδρου προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 
Αν και αυτές οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί
Ο 49χρονος εντοπίστηκε στον Κολωνό και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο - Κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Χρηματική ποινή 10.000 ευρώ επέβαλλε η επιτροπή της ΔΕΑΒ για τα 160 καθίσματα που έσπασαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που έκανε απάτες με κέρδη 3 εκατ. ευρώ
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς
Γιάννης Μπασκάκης
Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»
Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το θάνατο της, η Μέριλιν Μονρόε άνοιξε την καρδιά της σε μια τελευταία, αποκαλυπτική συνέντευξη που είναι και η πνευματική της διαθήκη

Λουκάς Καρνής
Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)
Όπως φαίνεται σε κάμερα ο Γκάμπριελ Ζεσούς χαστουκίζει τον Πούμπιλ λίγο μετά το φινάλε της ρεβάνς των ημιτελικών της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη
Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα
«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε σημαντικό ρόλο στη… σκούπα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όμως προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ο νέος τρόπος που εκτελεί βολές. Και είναι απόλυτα πετυχημένος…

Γιώργος Πανταζόγλου
«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας
«Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι πετυχαίνουν χωρίς να χρειάζεται να τον αποχαιρετήσουν» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στις Βρυξέλλες.

Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών
