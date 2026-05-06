Η αμερικανική υπηρεσία φαρμάκων μπλόκαρε τη δημοσίευση μελετών που έβρισκαν τα εμβόλια ασφαλή

Υπό την ηγεσία του αντιεμβολιαστή υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εμπόδισε τη δημοσίευση μελετών που έδειχναν ότι τα εμβόλια της Covid-19 και του έρπητα ζωστήρα είναι ασφαλή.

Την εξέλιξη αποκαλύπτουν οι New York Times, σύμφωνα με τους οποίους οι επίμαχες μελέτες πραγματοποιήθηκαν από ερευνητές της ίδιας της FDA με κόστος εκατομμυρίων δολαρίων δημόσιου χρήματος.

Τον Οκτώβριο, αναφέρει η εφημερίδα, οι ερευνητές της FDA έλαβαν οδηγία να αποσύρουν δύο μελέτες για τα εμβόλια Covid-19 που είχαν ήδη γίνει δεκτές για δημοσίευση. Τον Φεβουάριο, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να υπογράψουν εγκαίρως την άδεια για την υποβολή μελετών για το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα σε μεγάλο συνέδριο φαρμακολογίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι μελέτες έδειξαν ότι οι παρενέργειες είναι πολύ σπάνιες.

Εκπρόσωπος του υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Πόρων υποστήριξε στο Reuters ότι οι μελέτες αποσύρθηκαν λόγω επιφυλάξεων για τα συμπεράσματά τους.

«Οι μελέτες αποσύρθηκαν επειδή οι συγγραφείς εξήγαγαν ευρεία συμπεράσματα τα οποία δεν υποστηρίζονταν από τα υποκείμενα δεδομένα. Ο FDA ενήργησε για να προστατεύσει την ακεραιότητα της επιστημονικής του διαδικασίας και να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε εργασία που σχετίζεται με τον οργανισμό πληροί τα υψηλά του πρότυπα» ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η απόσυρση των μελετών, σχεδιάζουν οι NY Times και το Reuters, είναι μια ακόμα προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει την πρόσβαση σε εμβόλια, τα οποία ο υπουργός Κένεντι θεωρεί ύποπτα για εμφάνιση αυτισμού –ένας παλιός ισχυρισμός που έχει διαψευστεί επανειλημμένα.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Κένεντι προχώρησε στην πρωτοφανή κίνηση να απαιτήσει από την επιθεώρηση Annals of Internal Medicine να αποσύρει μεγάλη μελέτη που έδειχνε ότι τα εμβόλια που περιέχουν αλουμίνιο ως ανοσοενισχυτική ουσία δεν είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Ο Κένεντι επιμένει να συνδέει το αλουμίνιο με αυτοάνοσα νοσήματα και αλλεργίες παρά την έλλειψη δεδομένων.

Τον Ιούνιο του 2025, ο Κένεντι απέλυσε και τα 17 μέλη της επιτροπής που εκδίδει συστάσεις για τους εμβολιασμών, αντικαθιστώντας τας με ορισμένα πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν αμφισβητήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Το υπουργείο Υγείας ακύρωσε επίσης κονδύλια 500 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη εμβολίων mRNA.

Η πιο προκλητική κίνηση ήρθε φέτος, όταν τα α Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) κατάργησαν τις συστάσεις για εμβολιασμό όλων των παιδιών για έξι ασθένειες: Covid, ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα Α, μηνιγγιτιδόκοκο, γρίπη και ροταϊό.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και άλλοι ιατρικοί σύλλογοι προσέφυγαν κατά της απόφασης και δικαιώθηκαν.