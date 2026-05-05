To Mythos της Anthropic τρόμαξε τον Τραμπ – Εξετάζει τώρα κανόνες για την ΑΙ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει στροφή 180 μοιρών και εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει σύστημα εποπτείας για τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, γράφουν οι New York Times επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αιτία της μεταστροφής είναι το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic, το οποίο φέρεται να έχει εντοπίσει χιλιάδες κενά ασφάλειας σε λειτουργικά συστήματα και θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί σε καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις, για παράδειγμα εναντίον τραπεζών.

Παραδεχόμενη ότι το μοντέλο θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνο αν πέσει σε λάθος χέρια, η Anthropic ματαίωσε την κυκλοφορία του Mythos και το διέθεσε μόνο σε 40 μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες προκειμένου να ελεγχθεί.

Τώρα, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διορίζεται ομάδα εργασίας για την ΑΙ, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Η ομάδα θα εξετάσει πιθανές διαδικασίες εποπτείας για νέα μοντέλα ΑΙ.

Αν και η ομάδα θα εξετάσει διάφορες πιθανές προσεγγίσεις, η διαδικασία ελέγχου θα μπορούσε να μιμηθεί το παράδειγμα της Βρετανίας, η οποία έχει αναθέσει σε αρκετούς κυβερνητικούς φορείς να ελέγχουν το εάν τα μοντέλα AI συμμορφώνονται με βασικούς κανόνες ασφάλειας.

Σε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωποι της Anthropic, της Google και της OpenAI ενημερώθηκαν για το θέμα από αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Μέχρι σήμερα, ο Τραμπ τασσόταν κατά των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στην ΑΙ υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε την αμερικανική καινοτομία προς όφελος της Κίνας.

«Θα βάλουμε αυτόν τον κλάδο στην κορυφή γιατί αυτή τη στιγμή γεννιέται ένα όμορφο μωρό» δήλωσε ο Τραμπ για την ΑΙ σε εκδήλωση τον περασμένο Ιούλιο.

«Πρέπει να φροντίσουμε το μωρό και να το αφήσουμε να αναπτυχθεί. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε με πολιτικές. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε με ανόητους κανόνες» έλεγε τότε.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να απειλήσει με αντίποινα τις πολιτείες που εξέταζαν ρυθμιστικά μέτρα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ήδη από την πρώτη του μέρα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απέσυρε εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε το 2023 ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, το οποίο προέβλεπε ότι οι εταιρείες που αναπτύσσουν δυνητικά επικίνδυνα συστήματα ΑΙ θα πρέπει πρώτα να κοινοποιούν στην κυβέρνηση τα αποτελέσματα των ελέγχων ασφάλειας.