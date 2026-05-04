Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Ολυμπιακός: Ποια είναι τα δεδομένα με τη συμμετοχή του Γουόρντ στο Game 3 με τη Μονακό
Euroleague 04 Μαΐου 2026, 10:35

Ο Τάισον Γουόρντ συνεχίζει τις θεραπείες και ανεβάζει στροφές ενόψει του Game 3 απέναντι στη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Ο Ολυμπιακός με επιβλητικές εμφανίσεις στο ΣΕΦ προηγείται ήδη με 2-0 της Μονακό στη σειρά των play offs της Euroleague με τους ερυθρόλευκους να θέλουν να τελειώσουν τη σειρά στο Μόντε Κάρλο, με το τρίτο ματς να είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη (5/5). Οι Πειραιώτες συνεχίζουν την προετοιμασία τους με τον Τάισον Γουόρντ να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, προκειμένου να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που έχει στη μέση.

Ο Αμερικανός δεν είχε συμμετάσχει στο χαλάρωμα πριν από το δεύτερο παιχνίδι στο Φάληρο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον προστατεύει από την αναμέτρηση, καθώς δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρει οτιδήποτε με τη σειρά στην πλευρά του Ολυμπιακού.

Το πλάνο για τον Γουόρντ στο Game 3

Ο Ολυμπιακός πετά την Δευτέρα (4/5, 17:00) για το Μονακό, με τους Ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για την μεγάλη αναμέτρηση, στην οποία θέλουν να πάρουν ακόμη μια νίκη και να τελειώσουν την πρόκριση με τον Γουόρντ να αναμένεται να πετάξει κανονικά με την αποστολή.

Θα συνεχίσει τις θεραπείες και στη Γαλλία κι αν νιώσει καλύτερα θα παίξει στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Ωστόσο με τους ερυθρόλευκους να είναι στο 2-0 και τα κρίσιμα να… έπονται δεν πρόκειται να πιέσουν καταστάσεις με τον παίκτη.

Ο Αμερικανός δεν έχει κάτι σοβαρό, κι αν κρινόταν ο τίτλος ενδεχομένως να έπαιζε κανονικά, αλλά για να είναι έτοιμος και 100% fit στο Final Four θα προφυλαχθεί αν δεν νιώσει έτοιμος. Υπενθυμίζεται πως ο Γουόρντ βγήκε στο Game 1 λίγα μόλις λεπτά μετά το τζάμπολ με ενοχλήσεις στη μέση του και δεν ξαναμπήκε ποτέ στο παιχνίδι.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
Euroleague 02.05.26

Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Euroleague 02.05.26

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 02.05.26

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιλέχθηκε στην 12άδα και στα δύο ματς με τη Μονακό, ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός και έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του και τα «θέλω» του Αμερικανού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης
Euroleague 02.05.26

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θέλει να… σκουπιστεί από του Ισπανούς.

Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
Euroleague 02.05.26

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μεγάλος στόχος της Ζαλγκίρις, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά ο Παναθηναϊκός «παραμονεύει» σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Μπάσκετ 01.05.26

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο : Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Χωριό-μανιφέστο 04.05.26

Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Κόσμος 04.05.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04.05.26

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

