Ο Γιόκερες «σώπασε» τους επικριτές του – Η σπουδαία επίδοση του Σουηδού κι ένα μεγάλο… ρεκόρ

Η Άρσεναλ επικράτησε εύκολα της Φούλαμ 3-0 και αύξησε σε έξι βαθμούς την διαφορά από την δεύτερη του βαθμολογικού πίνακα, Μάντσεστερ Σίτι, με τους «κανονιέρηδες» όμως να έχουν και δύο παιχνίδια περισσότερα από την ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Ο Βίκτορ Γιόκερες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Άρσεναλ, καθώς σημείωσε δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του και είχε πολλούς λόγους να χαμογελά μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ένας εξ αυτών έχει να κάνει με τα γκολ που έχει πετύχει την φετινή σεζόν (πρώτη του με τη φανέλα των Λονδρέζων) καθώς ο διεθνής σέντερ φορ έφτασε τα 21, σε όλες τις διοργανώσεις.

Έγινε έτσι ο δεύτερος παίκτης από το 2000 και μετά, που κατορθώνει να πετύχει περισσότερα από 20 γκολ, στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα του Λονδίνου.

Ο πρώτος που το πέτυχε (επαναλαμβάνουμε, από το 2000 και μετά) ήταν ο Αλέξις Σάντσες την αγωνιστική περίοδο 2014-2015, όταν ο Χιλιάνος (που είχε πάει στην Άρσεναλ από την Μπαρτσελόνα) κατάφερε να πετύχει 25 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Άρσεναλ έχει να δώσει ακόμα τρία παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ και τον ημιτελικό του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης και να προκριθεί θα παίξει και στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αυτό σημαίνει ότι ο Γιόκερες θα έχει ευκαιρίες να ισοφαρίσει αλλά ακόμα και να ξεπεράσει τον Αλέξις Σάντσες.

Η αλήθεια είναι πως o Γιόκερες είχε ν’ αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στους πρώτους μήνες της «θητείας» του στο Emirates και τα γκολ δεν έρχονταν για τον Σουηδό επιθετικό.

Η Άρσεναλ είχε δαπανήσει 65 εκατ. λίρες για την απόκτησή του από την Σπόρτινγκ Λισαβώνας και στην αρχή της σεζόν υπήρχε μεγάλη γκρίνια από τους οπαδούς των «κανονιέρηδων».

Ο τεχνικός όμως των πρωτευουσιάνων, Μικέλ Αρτέτα είχε τον τρόπο για να διαχειριστεί την πίεση που ασκούνταν στον Σουηδό σέντερ φορ και δικαιώθηκε απόλυτα για την επιλογή του.

Ο Γιόκερες έχει πλέον αυτοπεποίθηση κι αυτό άλλωστε φαίνεται από τις επιδόσεις του στο σκοράρισμα. Έχει πλέον πολλούς λόγους να χαμογελά καθώς ξέρει πως η παρουσία του στην εντεκάδα των «κανονιέρηδων» είναι πολύτιμη κι ελπίζει πως την επόμενη σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερος.

Η κριτική από τους οπαδούς των gunners έχει… εξαφανιστεί και τώρα ο Σουηδός σέντερ φορ αποθεώνεται από τους φίλους των Λονδρέζων. Αν μη τι άλλο ο Βίκτορ Γιόκερες απέδειξε σε μια δύσκολη και απαιτητική σεζόν για την Άρσεναλ, ότι είναι σε θέση ν’ αντέξει την πίεση και ν’ ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες των οπαδών της ομάδας του.

Είναι χαρισματικός σκόρερ και απλά ήθελε λίγο χρόνο στο ξεκίνημα της σεζόν, για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος του κόσμου.