Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 01 Μαΐου 2026, 22:03

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Στην Ισπανία ασχολούνται με τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης Χούλιαν Άλβαρες ο οποίος εντυπωσιάζει στη La Liga και στο Champions League. Επίσης, ένας ακόμη λόγος που «μαγνητίζει» την επικαιρότητα είναι και το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για να τον εντάξει στην δύναμή της.

Όμως, τα νέα δεν είναι καλά για τους «μπλαουγκράνα» που προορίζει (προόριζε;) τον Άλβαρες για αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Όλα δείχνουν ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης τον πείθει να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα.

Η ιστορία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το Radio Marca το «εννιάρι» της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει πεισθεί να συνεχίσει την καριέρα του στο Metropolitano. Ο Χούλιαν Άλβαρες έχει συμφωνήσει για την επέκταση του συμβολαίου του με ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών του.

Ο Χούλιαν Άλβαρες θα φύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης μόνο αν το ζητήσει ο ίδιος, κάτι που ο Αργεντινός δεν αναμένεται να κάνει το καλοκαίρι. Στην περίπτωση που πουληθεί, η Μπαρτσελόνα ή όποια ομάδα ενδιαφερθεί πρέπει να κάνει την υπέρβαση, δαπανώντας ποσό άνω των 100-120 εκατ. ευρώ.

Για τον Χούλιαν Άλβαρες ενδιαφέρονται επίσης η ‘Αρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν. Όμως, η Ατλέτικο τον έπεισε να μείνει τουλάχιστον για έναν ακόμη χρόνο. Αλλωστε, ο Χούλιαν Άλβαρες και η οικογένειά του είναι ευτυχισμένοι στη Μαδρίτη και, όπως έχουν τα πράγματα, είναι «δύσκολο να ακούσουμε» ότι ζητάει να πάει σε άλλη ομάδα.

Για αυτό και η Μπαρτσελόνα εξετάζει εναλλακτικές λύσεις. Η μια είναι ο Αλεξάντερ Σορλόθ της Ατλέτικο Μαδρίτης και η άλλη ο Ζοάο Πέδρο της Τσέλσι. Επίσης, οι «μπλαουγκράνα» καλοβλέπουν και τον Βεντάτ Μουρίκι της Μαγιόρκα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 01.05.26

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών
Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών

Η μετάβαση από το ρομαντικό σπορ στη βαριά βιομηχανία θεάματος προσελκύει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, που βλέπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μια υποτιμημένη ευκαιρία με προοπτική δισεκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του: «Δεν θα μιλάω για τους διαιτητές» (pic)
Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξεσπώντας μάλιστα σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Η συγγνώμη του μέσω μέσω ανάρτησης.

«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»
«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»

Όπως αναφέρει η «AS» 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Έντρικ, πρόκειται να επιστρέψει στη Ρεάλ μετά τον δανεισμό του από τη Λιόν και μάλιστα οι Μαδριλένοι τον προορίζουν ώστε να αναλάβει σημαντικό ρόλο

Ο Γκουαρδιόλα προτίμησε να δει αγώνα Γ' κατηγορίας αντί τη ματσάρα Παρί – Μπάγερν! – Πώς το εξήγησε
Ο Γκουαρδιόλα είδε αγώνα Γ' κατηγορίας αντί τη ματσάρα: Παρί - Μπάγερν - Πώς το εξήγησε

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είδε διάθεση για χιούμορ, εξηγώντας στους δημοσιογράφους γιατί προτίμησε να παρακολουθήσει ματς της Γ' Αγγλίας, παρά το επικό τη ματσάρα των 9 γκολ Παρί – Μπάγερν!

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027
Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027

Με την ομόφωνη στήριξη Αφρικής και Νότιας Αμερικής, ο ισχυρός άνδρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οδεύει προς μια τέταρτη θητεία, ποντάροντας στην οικονομική γιγάντωση των ομοσπονδιών και το πρόγραμμα FIFA Forward.

Γιώργος Μαζιάς
Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…
Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…

Το φλερτ είναι υπαρκτό από Φεβρουάριο, η Μπάγερν έχει στη λίστα της τον Γκόρντον μαζί με άλλους δυο, ενώ υπάρχουν κι άλλα εμπόδια εκτός από το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League

Χρυσή εποχή για την UEFA!
Χρυσή εποχή για την UEFA!

Σπάνε το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Γιώργος Μαζιάς
Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)
Χαμός στο Χοκς – Νικς και δύο αποβολές για παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια (vid)

Οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 51 πόντους διαφοράς και πέρασαν στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από μια στιγμή μεγάλης έντασης.

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 01.05.26

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 01.05.26

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Ναυάγιο στη Σικελία 01.05.26

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 01.05.26

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές
Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές

Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος
Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα
Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα

Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε τη φαινομενική μεταστροφή του Μερτς δεν είναι μια κρίση συνείδησης του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ότι κατάλαβε ότι δεν εξελίχθηκαν όλα σύμφωνα με το σχέδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1
Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1

Αγώνας δρόμου στη Formula 1 για το χαμένο «Ελντοράντο» του Κόλπου - Η ακύρωση των Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία προκαλεί οικονομική τρύπα 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox
Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει πτώση σε χολέρα και ευλογιά των πιθήκων (Mpox), προειδοποιεί όμως για σύνθετες κρίσεις λόγω πολέμων, κλιματικής αλλαγής και μετακινήσεων πληθυσμών

Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών
Μπάσκετ 01.05.26

Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών

Η μετάβαση από το ρομαντικό σπορ στη βαριά βιομηχανία θεάματος προσελκύει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, που βλέπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μια υποτιμημένη ευκαιρία με προοπτική δισεκατομμυρίων.

Γιώργος Μαζιάς
Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA
Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας ότι ένας 66χρονος άνδρας -φερόμενο μέλος του Νέου IRA- αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, ανάμεσά τους απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»
Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα κι ένας έρωτας μέσα στον πόλεμο
Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα, η «αδικία» κι ένας έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου

Θεωρούνται έως και σήμερα το κορυφαίο δίδυμο πολεμικών φωτορεπόρτερ. Και τώρα, η ιστορία των Γκέρντα Τάρο και Ρόμπερτ Κάπα έρχεται στη μεγάλη οθόνη με το Becoming Capa

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη νέα πρόταση του Ιράν – Αλλά προτιμά να μην το ισοπεδώσει
Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη νέα πρόταση του Ιράν – Αλλά προτιμά να μην το ισοπεδώσει

Ο Ντόναλντ Τρμαπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, διότι, όπως είπε, δεν είναι ικανοποιημένος με τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Και άφησε μια έμμεση απειλή για χρήση στρατιωτικής δράσης.

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του: «Δεν θα μιλάω για τους διαιτητές» (pic)
Μπάσκετ 01.05.26

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξεσπώντας μάλιστα σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Η συγγνώμη του μέσω μέσω ανάρτησης.

Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών
Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»

Όπως αναφέρει η «AS» 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Έντρικ, πρόκειται να επιστρέψει στη Ρεάλ μετά τον δανεισμό του από τη Λιόν και μάλιστα οι Μαδριλένοι τον προορίζουν ώστε να αναλάβει σημαντικό ρόλο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
