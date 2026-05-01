Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Στην Ισπανία ασχολούνται με τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης Χούλιαν Άλβαρες ο οποίος εντυπωσιάζει στη La Liga και στο Champions League. Επίσης, ένας ακόμη λόγος που «μαγνητίζει» την επικαιρότητα είναι και το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για να τον εντάξει στην δύναμή της.

Όμως, τα νέα δεν είναι καλά για τους «μπλαουγκράνα» που προορίζει (προόριζε;) τον Άλβαρες για αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Όλα δείχνουν ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης τον πείθει να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα.

Η ιστορία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το Radio Marca το «εννιάρι» της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει πεισθεί να συνεχίσει την καριέρα του στο Metropolitano. Ο Χούλιαν Άλβαρες έχει συμφωνήσει για την επέκταση του συμβολαίου του με ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών του.

Ο Χούλιαν Άλβαρες θα φύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης μόνο αν το ζητήσει ο ίδιος, κάτι που ο Αργεντινός δεν αναμένεται να κάνει το καλοκαίρι. Στην περίπτωση που πουληθεί, η Μπαρτσελόνα ή όποια ομάδα ενδιαφερθεί πρέπει να κάνει την υπέρβαση, δαπανώντας ποσό άνω των 100-120 εκατ. ευρώ.

Για τον Χούλιαν Άλβαρες ενδιαφέρονται επίσης η ‘Αρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν. Όμως, η Ατλέτικο τον έπεισε να μείνει τουλάχιστον για έναν ακόμη χρόνο. Αλλωστε, ο Χούλιαν Άλβαρες και η οικογένειά του είναι ευτυχισμένοι στη Μαδρίτη και, όπως έχουν τα πράγματα, είναι «δύσκολο να ακούσουμε» ότι ζητάει να πάει σε άλλη ομάδα.

Για αυτό και η Μπαρτσελόνα εξετάζει εναλλακτικές λύσεις. Η μια είναι ο Αλεξάντερ Σορλόθ της Ατλέτικο Μαδρίτης και η άλλη ο Ζοάο Πέδρο της Τσέλσι. Επίσης, οι «μπλαουγκράνα» καλοβλέπουν και τον Βεντάτ Μουρίκι της Μαγιόρκα.