Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα κι ένας έρωτας μέσα στον πόλεμο
Η πρώτη γυναίκα 01 Μαΐου 2026, 20:40

Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα κι ένας έρωτας μέσα στον πόλεμο

Θεωρούνται έως και σήμερα το κορυφαίο δίδυμο πολεμικών φωτορεπόρτερ. Και τώρα, η ιστορία των Γκέρντα Τάρο και Ρόμπερτ Κάπα έρχεται στη μεγάλη οθόνη με το Becoming Capa

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν μια κουβέντα πάει στους μάχιμους φωτορεπόρτερ (σίγουρα δεν είναι μια συζήτηση που γίνεται καθημερινά στις παρέες) το όνομά του είναι από τα πρώτα που ακούγονται. Ίσως και το πρώτο. Ο Ρόμπερτ Κάπα θεωρείται κατά πολλούς ο σπουδαιότερος φωτογράφος πρώτης γραμμής όλων των εποχών και όχι άδικα.

Κάλυψε πέντε πολέμους, συν-ίδρυσε το 1947 το πρακτορείο Magnum (μαζί με τους Ντέιβιντ Σέιμουρ,  Ανρί Καρτιέ-Μπρεσόν, Μαρία Άισνερ, Τζορτζ Ρότζερ,  Γουίλιαμ και Ρίτα Βαντιβέρτ), «συνέλαβε» μερικές εμβληματικές εικόνες που έδειξαν την ιστορία όπως ήταν, και σκοτώθηκε το 1954 πατώντας μια νάρκη στον Α’ πόλεμο της Ινδοκίνας – σε ηλικία 40 ετών.

Ναι, ο κόσμος των φωτορεπόρτερ τον έχει… εικόνισμα και όχι άδικα. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ξέχασε -ή τουλάχιστον άργησε να αναγνωρίσει- την Γκέρντα Τάρο, που για χρόνια βρισκόταν στη σκιά του.

Εκείνη και ο Ρόμπερτ Κάπα δεν ήταν απλά ένα ζευγάρι τόσο στη δουλειά όσο και στη ζωή, αλλά το κορυφαίο δίδυμο φωτορεπόρτερ. Η σχέση τους σφυριλατήθηκε στην πρώτη γραμμή, το ταλέντο τους απογειώθηκε μέσα στον πόλεμο – και ο πόλεμος ήταν αυτός που «σκότωσε» τον έρωτά τους.

Κάποιοι λένε ότι ο θάνατος της Τάρο συγκλόνισε τόσο πολύ τον Κάπα, που αποφάσισε να μην παντρευτεί ποτέ στη ζωή του.

Η πρώτη γυναίκα στο πεδίο της μάχης

Η Γκέρντα Τάρο γεννήθηκε στη Στουτγκάρδη το 1910 και λίγο μετά την εφηβεία της είδε το ναζιστικό κόμμα να αναλαμβάνει την εξουσία της Γερμανίας. Από νωρίς έγινε μέλος αριστερών οργανώσεων, αντιτάχθηκε στους ναζί και συνελήφθη. Κάπως έτσι όλη η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Γερμανία. Δεν θα τους έβλεπε ποτέ ξανά.

Η Τάρο θα μετακομίσει στο Παρίσι το 1934, θα ξεκινήσει να ασχολείται με τη φωτογραφία κι έναν χρόνο μετά θα γνωρίσει τον φωτορεπόρτερ Εντρ Φρίντμαν – πρόσφυγας κι αυτός από την Ουγγαρία.

Ο έρωτας τους ήταν κεραυνοβόλος και η επαγγελματική τους χημεία μοναδική – άλλωστε αυτή «γέννησε» τον Ρόμπερτ Κάπα, το όνομα που θεώρησαν ότι ήταν κατάλληλο για να πουλήσουν τα έργα τους, έστω κι αυτό «καπαρώθηκε» από τον Φρίντμαν στο πέρασμα των χρόνων.

Μαζί Τάρο και Κάπα θα αργήσουν να φωτογραφίζουν και να κλείνουν δουλειές, έστω κι αν στα χαρτιά εκείνη φαινόταν ως η γραμματέας και μάνατζέρ του. Και το καλοκαίρι του 1936, με το που ξεσπά ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία, το δίδυμο μαζί με τον Ντέιβιντ Σέιμουρ θα ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη στο πλευρό των Δημοκρατικών για να καλύψουν τα γεγονότα.

Στο διάστημα που θα μείνουν εκεί οι δουλειές τους θα βρουν θέση στα μεγάλα έντυπα της εποχής, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο τις κτηνωδίες και τη φρίκη του πολέμου.

Εκεί θα «γεννηθεί» και η πιο διάσημη φωτογραφία του Κάπα, γνωστή ως ο «Στρατιώτης που πέφτει» – μια εικόνα που για χρόνια προκάλεσε αντιπαραθέσεις, καθώς πολλοί τη θεωρούσαν προϊόν σκηνοθεσίας.

Τον Ιούλιο του 1937, η Γκέρντα Τάρο θα καλύψει την υποχώρηση του Δημοκρατικού στρατού στη μάχη της Μπρουνέτ. Θα ανέβει πάνω στο αυτοκίνητο του στρατηγού Βάλτερ που μετέφερε τραυματίες, για να έχει καλύτερο πλάνο και ένα τανκ θα πέσει πάνω του. Η Τάρο θα τραυματιστεί σοβαρά και θα αφήσει την τελευταία της πνοή στις 26 Ιουλίου.

Έχοντας συνδέσει το όνομά της με τον αντιφασιστικό αγώνα, την 1η Αυγούστου, την ημέρα που θα γιόρταζε τα 27α γενέθλιά της, χιλιάδες άνθρωποι θα της πουν το τελευταίο «αντίο» στους δρόμους του Παρισιού και τη συνόδευσαν έως το κοιμητήριο του Περ-Λασαίζ.

Becoming Capa

Αυτή η ιστορία, των δύο προσφύγων, που γνωρίστηκαν στο Παρίσι, ερωτεύτηκαν και έγραψαν ιστορία με τις φωτογραφίες τους στην πρώτη γραμμή, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Έστω κι αν για μια ακόμη φορά, το όνομα «Κάπα» είναι αυτό που κυριαρχεί.

Σύμφωνα με το Variety, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα βρίσκονται η Έστερ ΜακΓκρέγκορ και ο Μαρκ Έιντελστεϊν (γνωστός από το Anora). Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Σάρλοτ Κόλμπερτ.

«Μια ιστορία αγάπης, τόλμης και ανυπακοής με φόντο έναν κόσμο σε πολιτική αναταραχή» είναι η πρώτη περιγραφή του Becoming Capa.

Το κομμάτι Taro των Alt-J είναι αφιερωμένο στην Γκέρντα Τάρο και τον ρόλο της ως πολεμική φωτογράφος

YouTube thumbnail

* Κεντρική φωτογραφία από το ντοκιμαντέρ Searching For Gerda Taro

Business
Εστίαση στην Αθήνα: Ο τουρισμός «σώζει» τον κλάδο – Επενδύσεις και διεθνή brands

Εστίαση στην Αθήνα: Ο τουρισμός «σώζει» τον κλάδο – Επενδύσεις και διεθνή brands

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Επικαιρότητα
Τραμπ: Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία – Δεν είμαι ευχαριστημένος με τη νέα πρόταση

Τραμπ: Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία – Δεν είμαι ευχαριστημένος με τη νέα πρόταση

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stories
«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά
Αρχικά ονομάτων 01.05.26

«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» - Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά

Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Λείπω, εγκαταλείπω 30.04.26

Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Φερούτσο Λαμποργκίνι 30.04.26

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο

Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Σύνταξη
Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου – Πώς ήταν η Ίμπιζα στα ’70s
Φυσικό φως 29.04.26

Μαγιό, θαλασσινό αλάτι και το αγόρι μου - Πώς ήταν η Ίμπιζα στα '70s

Η Ίμπιζα των '70s δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε μιλούσαμε για μποεμ τύπους που διάβαζαν εφημερίδα σε τοπικά καφέ, ενόσω τα μπαρ του νησιού είχαν ακόμη χαρακτήρα,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper
Επιχειρηματίες-θαύματα 29.04.26

Oι επόμενοι Μπιλ Γκέιτς είναι αμούστακοι – Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επέλαση των 15χρονων startupper

Για τον 15χρονο Νικ Ντομπροσίνσκι, η πραγματική γνώση ξεκινά αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της τελευταίας ώρας στο σχολείο και η Τεχνητή Νοημοσύνη φταίει για αυτό. Δεν είναι ο μόνος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Μετά την ακύρωση του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχισε να εμφανίζεται στα κοινωνικά δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Woman 27.04.26

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» - Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Αφρικανικό ντεκόρ 27.04.26

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
«Σ’ αγαπώ, Τζακ» 26.04.26

Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο

Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη νέα πρόταση του Ιράν – Αλλά προτιμά να μην το ισοπεδώσει
Μέση Ανατολή 01.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη νέα πρόταση του Ιράν – Αλλά προτιμά να μην το ισοπεδώσει

Ο Ντόναλντ Τρμαπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, διότι, όπως είπε, δεν είναι ικανοποιημένος με τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Και άφησε μια έμμεση απειλή για χρήση στρατιωτικής δράσης.

Σύνταξη
Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του: «Δεν θα μιλάω για τους διαιτητές» (pic)
Μπάσκετ 01.05.26

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξεσπώντας μάλιστα σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Η συγγνώμη του μέσω μέσω ανάρτησης.

Σύνταξη
Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών
Αναταράξεις 01.05.26

Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»
Ποδόσφαιρο 01.05.26

«Ο Έντρικ θα επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει ηγετικό ρόλο»

Όπως αναφέρει η «AS» 19χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός Έντρικ, πρόκειται να επιστρέψει στη Ρεάλ μετά τον δανεισμό του από τη Λιόν και μάλιστα οι Μαδριλένοι τον προορίζουν ώστε να αναλάβει σημαντικό ρόλο

Σύνταξη
Ο Γκουαρδιόλα προτίμησε να δει αγώνα Γ’ κατηγορίας αντί τη ματσάρα Παρί – Μπάγερν! – Πώς το εξήγησε
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ο Γκουαρδιόλα είδε αγώνα Γ' κατηγορίας αντί τη ματσάρα: Παρί - Μπάγερν - Πώς το εξήγησε

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είδε διάθεση για χιούμορ, εξηγώντας στους δημοσιογράφους γιατί προτίμησε να παρακολουθήσει ματς της Γ' Αγγλίας, παρά το επικό τη ματσάρα των 9 γκολ Παρί – Μπάγερν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει» – Πυρά από το δικηγόρο του 89χρονου στην κόρη του
Ελλάδα 01.05.26

«Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει» – Πυρά από το δικηγόρο του 89χρονου στην κόρη του

Ο δικηγόρος του 89χρονου άσκησε έντονη κριτική στη στάση της κόρης του ηλικιωμένου, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να εκδηλώσει με πράξεις ψυχική και ηθική συμπαράσταση για τον πατέρα της που δοκιμάζεται»..

Σύνταξη
Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Ακλόνητος στον θρόνο της FIFA: Ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2027

Με την ομόφωνη στήριξη Αφρικής και Νότιας Αμερικής, ο ισχυρός άνδρας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου οδεύει προς μια τέταρτη θητεία, ποντάροντας στην οικονομική γιγάντωση των ομοσπονδιών και το πρόγραμμα FIFA Forward.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά
Αρχικά ονομάτων 01.05.26

«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» - Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά

Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;
Κόσμος 01.05.26

Drones, ρομπότ και AI: Αρκεί η τεχνολογία για να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο του μέλλοντος;

Η στρατιωτική προοπτική δεν περιορίζεται απλώς στην περιγραφή του μέλλοντος· συμβάλλει στη διαμόρφωσή του. Τι καθοδηγεί την τρέχουσα αντίληψή μας για τον πόλεμο και τι αφήνει στη σκιά;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…

Το φλερτ είναι υπαρκτό από Φεβρουάριο, η Μπάγερν έχει στη λίστα της τον Γκόρντον μαζί με άλλους δυο, ενώ υπάρχουν κι άλλα εμπόδια εκτός από το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League

Βάιος Μπαλάφας
Χρυσή εποχή για την UEFA!
Ποδόσφαιρο 01.05.26

Χρυσή εποχή για την UEFA!

Σπάνε το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων τα έσοδα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στην Ουάσιγκτον η τροποποιημένη πρόταση του Ιράν – Στόχος, η μόνιμη παύση του πολέμου
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Στην Ουάσιγκτον η τροποποιημένη πρόταση του Ιράν – Στόχος, η μόνιμη παύση του πολέμου

Η Τεχεράνη έχει αποστείλει, μέσω του Πακιστάν, την τροποποιημένη πρότασή της για τη λήξη του πολέμου. Λίγα είναι τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενό της, την ώρα που ο Τραμπ εξακολουθεί να απειλεί με νέα στρατιωτική δράση.

Σύνταξη
Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία

Καθώς η Ευρώπη γιορτάζει την Πρωτομαγιά, η εργασιακή πίεση έχει θανατηφόρες συνέπειες για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Μανιφέστο Τσίπρα: Τρεις δυνάμεις, μία συμπαράταξη και η ελπίδα για μια κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής

Τα βασικά σημεία του μανιφέστου Τσίπρα που δίνουν το στίγμα για τον νέο πολιτικό φορέα. Εκεί που συμπεριλαμβάνονται δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης
Επίθεση Τραμπ 01.05.26

Ο Τραμπ απειλεί να αποσύρει στρατεύματα από τις «απαίσιες» Ιταλία και Ισπανία – Η απάντηση Μαδρίτης και Ρώμης

Μετά τη Γερμανία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία. Κινούμενες από διαφορετική αφετηρία, Μαδρίτη και Ρώμη επισημαίνουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι οι απειλές του είναι χωρίς νόημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

