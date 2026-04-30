Παράπονα για τη διαιτησία έκανε ο Ιτούδης: «Σε τρία ματς κόντρα στη Ρεάλ οι βολές ήταν 64-35»
Ο Δημήτρης Ιτούδης στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στις βολές που έχει εκτελέσει η Ρεάλ στα φετινά ματς κόντρα στη Χάποελ.
Η Ρεάλ υπερασπίστηκε την έδρα της στο Game 1, εκεί όπου έχει ρεκόρ 19-1 φέτος!
Μόνο ο Παναθηναϊκός τη νίκησε κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου και η Χάποελ δεν αποτέλεσε εξαίρεση ούτε στον πρώτο αγώνα των playoffs, παρά τον τραυματισμό και την αποχώρηση του Έντι Ταβάρες.
Μετά το τέλος του αγώνα στον οποίο ο Δημήτρης Ιτούδης αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, ο Έλληνας προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε σαφείς νύξεις κατά των διαιτητών.
Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης:
«Θα ήθελα απλά να συνοψίσω τι έχει γίνει σε τρία ματς μέχρι στιγμής με μία σπουδαία ομάδα όπως είναι η Ρεάλ. Το πρώτο παιχνίδι στο Μπότεβγκραντ, το δεύτερο παιχνίδι στη regular season εδώ στη Μαδρίτη και το τρίτο πάλι εδώ για τα playoffs. Οι βολές είναι 35-64 για τη Ρεάλ».
Για τους λάτρεις της στατιστικής, οι βολές στα τρία παιχνίδια ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Χάποελ είναι:
- 18/20 με 11/14 (πρώτη αναφέρεται η Ρεάλ) στο Game 1 των playoffs
- 25/28 με 12/13 στο παιχνίδι της κανονικής περιόδου στη Μαδρίτη
- 11/16 με 8/8 στο παιχνίδι της κανονικής περιόδου στη Βουλγαρία
- Παράπονα για τη διαιτησία έκανε ο Ιτούδης: «Σε τρία ματς κόντρα στη Ρεάλ οι βολές ήταν 64-35»
