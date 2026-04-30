Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον - Εκρήξεις και απεγκλωβισμοί
Παράπονα για τη διαιτησία έκανε ο Ιτούδης: «Σε τρία ματς κόντρα στη Ρεάλ οι βολές ήταν 64-35»
Euroleague 30 Απριλίου 2026, 16:15

Παράπονα για τη διαιτησία έκανε ο Ιτούδης: «Σε τρία ματς κόντρα στη Ρεάλ οι βολές ήταν 64-35»

Ο Δημήτρης Ιτούδης στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στις βολές που έχει εκτελέσει η Ρεάλ στα φετινά ματς κόντρα στη Χάποελ.

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Η Ρεάλ υπερασπίστηκε την έδρα της στο Game 1, εκεί όπου έχει ρεκόρ 19-1 φέτος!

Μόνο ο Παναθηναϊκός τη νίκησε κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου και η Χάποελ δεν αποτέλεσε εξαίρεση ούτε στον πρώτο αγώνα των playoffs, παρά τον τραυματισμό και την αποχώρηση του Έντι Ταβάρες.

Μετά το τέλος του αγώνα στον οποίο ο Δημήτρης Ιτούδης αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, ο Έλληνας προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε σαφείς νύξεις κατά των διαιτητών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Θα ήθελα απλά να συνοψίσω τι έχει γίνει σε τρία ματς μέχρι στιγμής με μία σπουδαία ομάδα όπως είναι η Ρεάλ. Το πρώτο παιχνίδι στο Μπότεβγκραντ, το δεύτερο παιχνίδι στη regular season εδώ στη Μαδρίτη και το τρίτο πάλι εδώ για τα playoffs. Οι βολές είναι 35-64 για τη Ρεάλ».

Για τους λάτρεις της στατιστικής, οι βολές στα τρία παιχνίδια ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Χάποελ είναι:

  • 18/20 με 11/14 (πρώτη αναφέρεται η Ρεάλ) στο Game 1 των playoffs
  • 25/28 με 12/13 στο παιχνίδι της κανονικής περιόδου στη Μαδρίτη
  • 11/16 με 8/8 στο παιχνίδι της κανονικής περιόδου στη Βουλγαρία

ΕΚΤ: Παραμένει σε αναμονή – Αμετάβλητα τα επιτόκια

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Χαμενεΐ για ΗΠΑ: Οι ξένοι εισβολείς ανήκουν στα βάθη του Περσικού

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο δικός του ο δρόμος
Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας ψάρι
Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς αποκαταστάθηκε η αναπνοή της γυναίκας - Εκτός από τη λαβή Χάιμλιχ, ο 18χρονος γνωρίζει ΚΑΡΠΑ, καθώς και άλλες βασικές πρώτες βοήθειες

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Κάν’το όπως η Μέριλ Στριπ – Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό
Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
H ανησυχία για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά διεθνείς οργανισμοί. Η ανάπτυξη, τα τέσσερα «γιατί», τα «αντίβαρα» και η «παγίδα» των μέσων όρων.

Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέπτυξε την πρόταση για το τραπεζικό σύστημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, κατά τη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
«Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι 'κουκούλες' από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους 'κολλητούς' σας», είπε απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Πολιτική Προστασία: Σε ισχύ από σήμερα ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
Ο χάρτης εκδίδεται με κύριο στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, προς ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
Ο τραυματίας ναυτικός υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόννησο - Ανακοινώσεις από το Λιμενικό και τη Seajets για το εργατικό ατύχημα

Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
Η οικογένεια του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι θρηνεί και σημείωσε ότι δεν ζητάει ευθύνες από τον οδηγό του αυτοκινήτου και την οικογένειά του

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

