Παράπονα για τη διαιτησία έκανε ο Ιτούδης: «Σε τρία ματς κόντρα στη Ρεάλ οι βολές ήταν 64-35»

Η Ρεάλ υπερασπίστηκε την έδρα της στο Game 1, εκεί όπου έχει ρεκόρ 19-1 φέτος!

Μόνο ο Παναθηναϊκός τη νίκησε κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου και η Χάποελ δεν αποτέλεσε εξαίρεση ούτε στον πρώτο αγώνα των playoffs, παρά τον τραυματισμό και την αποχώρηση του Έντι Ταβάρες.

Μετά το τέλος του αγώνα στον οποίο ο Δημήτρης Ιτούδης αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, ο Έλληνας προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε σαφείς νύξεις κατά των διαιτητών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Θα ήθελα απλά να συνοψίσω τι έχει γίνει σε τρία ματς μέχρι στιγμής με μία σπουδαία ομάδα όπως είναι η Ρεάλ. Το πρώτο παιχνίδι στο Μπότεβγκραντ, το δεύτερο παιχνίδι στη regular season εδώ στη Μαδρίτη και το τρίτο πάλι εδώ για τα playoffs. Οι βολές είναι 35-64 για τη Ρεάλ».

Για τους λάτρεις της στατιστικής, οι βολές στα τρία παιχνίδια ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Χάποελ είναι: