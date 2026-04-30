Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για τη συμμετοχή των Ντόρσεϊ και Γουόρντ στο Game 2 με τη Μονακό
Τι ισχύει με τη συμμετοχή των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ στην αναμέτρηση με τη Μονακό στο ΣΕΦ – Πώς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός…
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (21:00) στο ΣΕΦ τη Μονακό στο Game 2 της σειράς για τα play offs της Euroleague και θέλει να κάνει το 2-0, για να χρειάζεται μόλις μια νίκη για να βρεθεί στο Final Four του ΟΑΚΑ.
Οι ερυθρόλευκοι μετά την άνετη νίκη στο πρώτο ματς με 91-70, είναι πανέτοιμοι για το δεύτερο παιχνίδι, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ευχάριστα νέα από το πρωινό χαλάρωμα στο Φάληρο.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να προπονείται κανονικά και να σουτάρει, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του για το αποψινό παιχνίδι με τους Μονεγάσκους, ενώ από εκεί και πέρα, είναι ακόμη στον… αέρα η συμμετοχή του Τάισον Γουόρντ.
Ο Γουόρντ και οι εναλλακτικές για την 12άδα
Ο Αμερικανός φόργουορντ που είχε ενοχλήσεις από το πρώτο παιχνίδι και έπαιξε μόνο στην πρώτη περίοδο παραμένει αμφίβολος για το Game 2 και όλα θα ξεκαθαρίσουν λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του.
Με τα τωρινά δεδομένα, δεν αποκλείεται ο Γουόρντ να προφυλαχθεί ενόψει και των αναμετρήσεων που έρχονται στο Πριγκιπάτο, αλλά και για να μην επιβαρυνθεί. Αξίζει να σημειωθεί πως αν ο Αμερικανός δεν είναι διαθέσιμος για απόψε, τότε τη θέση του στην 12άδα θα πάρει ένας εκ των Νιλικίνα, Μόρις, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου ή Φαλ, που ήταν εκτός αποστολής στο ματς της Τρίτης.
