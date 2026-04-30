Ολυμπιακός: Με Ντόρσεϊ κόντρα στην Μονακό – Η 12άδα για το Game 2

Ο Ολυμπιακός στις 21:00 θα υποδεχθεί τη Μονακό στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο του Game 2 μεταξύ των δύο ομάδων για τα play offs της Euroleague, με τους Πειραιώτες να προηγούνται με 1-0 στη σειρά μετά τη νίκη τους με το επιβλητικό 91-70 την περασμένη Τρίτη (28/4).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει εν τέλει στις υπηρεσίες του Τάιλερ Ντόρσεϊ για το αποψινό ματς, αλλά όχι και τον Τάισον Γουόρντ ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση του. Τη θέση του πήρε ο Φρανκ Νιλικίνα.

Το Depth Chart του Ολυμπιακού για το ματς με τη Μονακό:

PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ

SF: Κώστας Παπανικολάου, Εβάν Φουρνιέ

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς

«Όλοι στα κόκκινα»

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα στον κόσμο για το Game 2 με τη Μονακό προκειμένου αρχικά να φτάσει έγκαιρα στο γήπεδο και να ντυθεί στα… κόκκινα, ακριβώς όπως στο πρώτο παιχνίδι.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Το πρώτο βήμα έγινε!

Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ με το ίδιο πάθος για το επόμενο!

Φροντίζουμε για την έγκαιρη προσέλευσή μας στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Δίνουμε ώθηση στην ομάδα με τη φωνή μας.

Την στηρίζουμε με πάθος, χωρίς υβριστικά συνθήματα

Και φυσικά… ντυνόμαστε ΟΛΟΙ στα κόκκινα

Η δύναμή μας είστε εσείς. Πάμε δυνατά για το 2-0!».