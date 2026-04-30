Γιατί κινδυνεύει με τιμωρία τριών αγωνιστικών ο Μάικ Τζέιμς στη Γαλλία
Ο Μάικ Τζέιμς κιδυνεύει με τιμωρία τριών αγωνιστικών μετά την αποβολή του…
Αντιμέτωπος με τιμωρία τριών αγωνιστικών, βρίσκεται ο Μάικ Τζέιμς, μετά από την αποβολή του σε ματς του γαλλικού πρωταθλήματος, με τη Μονακό να είναι έτοιμη να καταθέσει έφεση για αυτή την απόφαση.
Σύμφωνα με το BasketNews, ο Αμερικανός γκαρντ κινδυνεύει με αποκλεισμό τριών αναμετρήσεων έπειτα από όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της 18ης Απριλίου απέναντι στη Βιλερμπάν, όταν αποβλήθηκε στη δεύτερη περίοδο για την αντίδρασή του προς τους διαιτητές μετά τις δύο τεχνικές ποινές που δέχθηκε.
Η έφεση της Μονακό για τον Τζέιμς και το μικρό ρόστερ
Η Μονακό μέσω έφεσης θα προσπαθήσει να μειώσει την ποινή, ενώ αν αυτή μείνει ως έχει τότε θα αρχίσει να εκτίεται από το παιχνίδι της 10ης Μαΐου απέναντι στην Παρί και ο Τζέιμς θα χάσει επίσης και το πρώτο ματς των πλέι-οφ του γαλλικού πρωταθλήματος.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μονακό αγωνίζεται στα πλέι-οφ της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να παλεύει και για την πρωτιά στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπου έχει αυτή τη στιγμή ρεκόρ 22-5
Το ήδη κλειστό rotation της ομάδας του Μαρκοϊσβίλι κινδυνεύει να κλείσει ακόμα περισσότερο σε ένα κομμάτι της σεζόν όπου ο Γεωργιανός κάνει προσεκτική διαχείριση των λεπτών των βασικών του παικτών.
