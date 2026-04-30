Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30 Απριλίου 2026, 17:09

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Spotlight

Παρέμβαση στη Βουλή έκανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε οι βουλευτές όλων των κομμάτων παρατηρητές μιας θεσμικής παρακμής. Πραγματικά αναρωτιέμαι, ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, τον ρώτησε αν η αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας είχαν παγιδευτεί με Predator από ένα απόστρατο αξιωματικό τρίτης χώρας, πού θα ήταν αυτοί; στα μπουντρούμια ή έξω να τον εκβιάζουν;» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής.

«Για τα στοιχειώδη θέματα ασφάλειας, κάνετε τις ‘κότες’, μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις σχέσεις της κυβέρνησης με τον Ταλ Ντίλιαν της Intellexa.

Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης

«Σας ενοχλεί γιατί ασκήσαμε κριτική στη Δικαιοσύνη, σε μία δημοκρατία δυτικού τύπου, είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να αξιολογεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αλλά είναι αντιθεσμικό, παραβατικό και επικίνδυνο να εκβιάζεις, να επιτίθεσαι και να οργανώνεις δολοφονίες χαρακτήρα σε δικαστικούς λειτουργούς και προϊσταμένους ανεξάρτητων Αρχών. Αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Θα ασκούμε κριτική, γιατί αυτό είναι στις αρχές και τις αξίες μας. Δεν θα σας επιτρέψουμε περαιτέρω θεσμική παρακμή, η οποία έχει πολλές και διαφορετικές μορφές» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Γαλάζιο παρακράτος στα social media»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στο παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας στα social media.

«Αν είχατε αρχές και αξίες, θα είχατε πάει στη δικαιοσύνη απέναντι στο παρακράτος. Όχι, μόνο εσείς. Όλοι οι στόχοι του Predator. Εσείς λοιπόν είστε εκβιαζόμενοι και εσείς στηρίζετε το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου, τη συμμορία που οργάνωσε Δημητριάδης και Μητσοτάκης» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθυνόμενος στα στελέχη που κάθονταν στα έδρανα της κυβέρνησης.

«Ποιος πληρώνει τα χιλιάδες τρολ του Διαδικτύου;» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, κάνοντας αναφορά στον «Georgy Zhukov» και ρωτώντας αν τα στελέχη της κυβέρνησης τον γνωρίζουν.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα γαλάζιο στέλεχος, απότακτο αστυνομικό, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στη γνωστή εταιρεία «Blue Sky», που πλήρωναν ιδιώτες για να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, και στο περιβάλλον του κ. Λιβάνιου.

«Ο κ. Θεοδωρικάκος με απόφασή του βάζει ένα απότακτο αστυνομικό, που έχει καταδικαστεί με το μισό ποινικό κώδικα. Με τους ποινικούς κάντε τις δουλειές. Με τους ποινικούς. Αυτό είναι το ήθος σας» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την τοποθέτηση του Θεοδόση Μούγιου στην Επιτροπή Έγκρισης Έργων Προγράμματος «Αντώνη Τρίτση».

«Δηλαδή κάποιος που είχε οργανώσει τη συκοφαντική μας δυσφήμηση, οργανωμένος από τη γνωστή συμμορία του Μαξίμου, αποδεικνύεται τις σχέσεις με το σκοτάδι και την αριστεία που μας λέγατε» ανέφερε.

World
Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

Κόσμος
Χαμενεΐ για ΗΠΑ: Οι ξένοι εισβολείς ανήκουν στα βάθη του Περσικού

Χαμενεΐ για ΗΠΑ: Οι ξένοι εισβολείς ανήκουν στα βάθη του Περσικού

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.04.26

Ο Φαραντούρης ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ

Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα ζητεί από το ΝΣΚ ο Πιερρακάκης

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Τουρκία 30.04.26

Σχεδιάζουν αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
Πολιτική 29.04.26

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του

«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη νέα του ανάρτηση

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης

Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28.04.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Επικαιρότητα 27.04.26

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών

Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους στον ακριβό δανεισμό και στις καταχρηστικές χρεώσεις
Επικαιρότητα 27.04.26

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους στον ακριβό δανεισμό και στις καταχρηστικές χρεώσεις

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τη σοβαρή επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από το υψηλό κόστος της καταναλωτικής πίστης.

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων
Αγοραία λογική 30.04.26

Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων

Η παρουσία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου χρηματοδοτημένου από το fund CVC απλώς επιβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα ξέρει

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
On Field 30.04.26

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
Το κριτήριο 30.04.26

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά», το κριτήριο πριμοδότησης, τα ποσά των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος
Αυτοδιοίκηση 30.04.26

ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος

Η προσχολική αγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εποχικό έργο αλλά πυλώνες κοινωνικής συνοχής που απαιτούν συνέχεια, εμπειρία και σταθερότητα, επισημαίνει η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 89χρονος – «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό» είπε στον ανακριτή
Ελλάδα 30.04.26

Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 89χρονος – «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό» είπε στον ανακριτή

Ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 89χρονου που σκόρπισε τον πανικό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο.

Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying

Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας γαρίδα
Θεσσαλονίκη 30.04.26

Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα - «Η εκπαίδευση διαρκεί 10 λεπτά και σώζει ζωές»

Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς αποκαταστάθηκε η αναπνοή της γυναίκας - Εκτός από τη λαβή Χάιμλιχ, ο 18χρονος γνωρίζει ΚΑΡΠΑ, καθώς και άλλες βασικές πρώτες βοήθειες

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο

Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
Νέα δεδομένα 30.04.26

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο

«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Η Μέριλ Στριπ γνώριζε ότι «Ο Διάβολος Φοράει Prada» θα ήταν επιτυχία
Έξυπνο 30.04.26

Κάν'το όπως η Μέριλ Στριπ - Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό

Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 30.04.26

Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία - Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα

H ανησυχία για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά διεθνείς οργανισμοί. Η ανάπτυξη, τα τέσσερα «γιατί», τα «αντίβαρα» και η «παγίδα» των μέσων όρων.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

