Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Παρέμβαση στη Βουλή έκανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε οι βουλευτές όλων των κομμάτων παρατηρητές μιας θεσμικής παρακμής. Πραγματικά αναρωτιέμαι, ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, τον ρώτησε αν η αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας είχαν παγιδευτεί με Predator από ένα απόστρατο αξιωματικό τρίτης χώρας, πού θα ήταν αυτοί; στα μπουντρούμια ή έξω να τον εκβιάζουν;» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής.

«Για τα στοιχειώδη θέματα ασφάλειας, κάνετε τις ‘κότες’, μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις σχέσεις της κυβέρνησης με τον Ταλ Ντίλιαν της Intellexa.

Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης

«Σας ενοχλεί γιατί ασκήσαμε κριτική στη Δικαιοσύνη, σε μία δημοκρατία δυτικού τύπου, είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να αξιολογεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αλλά είναι αντιθεσμικό, παραβατικό και επικίνδυνο να εκβιάζεις, να επιτίθεσαι και να οργανώνεις δολοφονίες χαρακτήρα σε δικαστικούς λειτουργούς και προϊσταμένους ανεξάρτητων Αρχών. Αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Θα ασκούμε κριτική, γιατί αυτό είναι στις αρχές και τις αξίες μας. Δεν θα σας επιτρέψουμε περαιτέρω θεσμική παρακμή, η οποία έχει πολλές και διαφορετικές μορφές» συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Γαλάζιο παρακράτος στα social media»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στο παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας στα social media.

«Αν είχατε αρχές και αξίες, θα είχατε πάει στη δικαιοσύνη απέναντι στο παρακράτος. Όχι, μόνο εσείς. Όλοι οι στόχοι του Predator. Εσείς λοιπόν είστε εκβιαζόμενοι και εσείς στηρίζετε το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου, τη συμμορία που οργάνωσε Δημητριάδης και Μητσοτάκης» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθυνόμενος στα στελέχη που κάθονταν στα έδρανα της κυβέρνησης.

«Ποιος πληρώνει τα χιλιάδες τρολ του Διαδικτύου;» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, κάνοντας αναφορά στον «Georgy Zhukov» και ρωτώντας αν τα στελέχη της κυβέρνησης τον γνωρίζουν.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα γαλάζιο στέλεχος, απότακτο αστυνομικό, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στη γνωστή εταιρεία «Blue Sky», που πλήρωναν ιδιώτες για να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, και στο περιβάλλον του κ. Λιβάνιου.

«Ο κ. Θεοδωρικάκος με απόφασή του βάζει ένα απότακτο αστυνομικό, που έχει καταδικαστεί με το μισό ποινικό κώδικα. Με τους ποινικούς κάντε τις δουλειές. Με τους ποινικούς. Αυτό είναι το ήθος σας» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την τοποθέτηση του Θεοδόση Μούγιου στην Επιτροπή Έγκρισης Έργων Προγράμματος «Αντώνη Τρίτση».

«Δηλαδή κάποιος που είχε οργανώσει τη συκοφαντική μας δυσφήμηση, οργανωμένος από τη γνωστή συμμορία του Μαξίμου, αποδεικνύεται τις σχέσεις με το σκοτάδι και την αριστεία που μας λέγατε» ανέφερε.