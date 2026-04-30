Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»

Μάρτυρες μιας ακόμα σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και -αυτή τη φορά- του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, έγιναν οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.

Αφορμή αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στη πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η στάση αυτή του κ. Δουδωνή οδήγησε στην οργισμένη αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου που σε έξαλλη κατάσταση επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Ακολουθεί ο διάλογος:

– Κωνσταντοπούλου: Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροϊδεύετε κ. Δουδωνή. Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρος σας τι σημαίνει αυτό; Καταγγέλλουμε τη στάση του κυρίου Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές!

– Δουδωνής: Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος!

– (Φωνές Ζ. Κωνσταντοπουλου)

– Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά

– Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά

– Δουδωνής: Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!

– Κωνσταντοπούλου: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!

– Δουδωνής: Υπηρετείτε σχέδιο!

-Κωνσταντοπούλου: Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;

– Κακλαμάνης: Είστε αγενής, μη διακόπτετε το συνάδελφο!

– Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι!

– Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο!

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Κακλαμάνης διέκοψε τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία παρότι με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ είχαν συγκεντρωθεί οι απαιτούμενες ψήφοι για την τοποθέτηση νέου προέδρου στην Αρχή.