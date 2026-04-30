From Tinos to Tinos: Η καντίνα που γίνεται πράξη αλληλεγγύης για την υγεία στην Τήνο

Το From Tinos to Tinos (T2T) φέρνει την τοπική κοινωνία και τους φίλους της Τήνου γύρω από έναν κοινό στόχο: την ουσιαστική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νησί.

Μέσα από μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που συνδέει τη δωρεά, τον εθελοντισμό και τη λειτουργία μιας καντίνας ως σημείου συμμετοχής, το project επιδιώκει να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, από ασφαλιστήριο αεροκομιδής έκτακτων περιστατικών έως την αγορά ιατρικού υπερήχου, ώστε μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες υγείας.

View this post on Instagram A post shared by T2T (@t2tcanteen)

Το From Tinos to Tinos (T2T) είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία με αποκλειστικό σκοπό τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της τοπικής υγειονομικής υποδομής στο νησί της Τήνου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ασφάλεια των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Η πρωτοβουλία αποτελεί ιδέα και υλοποιείται από τον Παναγιώτη Ανδρεάδη, ο οποίος διατηρεί ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς με την Τήνο, αφού επισκέπτεται το νησί τα τελευταία 25 χρόνια, ενώ εδώ και κάποια χρόνια δραστηριοποιείται και επαγγελματικά στον κλάδο του τουρισμού.

Στόχος και φιλοσοφία του project

Αποκλειστικός στόχος του From Tinos to Tinos είναι να συμβάλει, με στοχευμένους και ουσιαστικούς τρόπους, στη στήριξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, καλύπτοντας ελλείψεις που σχετίζονται με την άμεση και αποτελεσματική φροντίδα υγείας.

Οι ανάγκες που καλείται να καλύψει το project έχουν διερευνηθεί σε βάθος και σε απόλυτη συνεννόηση με την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υπέδειξαν τις άμεσες και έμμεσες προτεραιότητες.

View this post on Instagram A post shared by T2T (@t2tcanteen)

Η καντίνα ως πυλώνας συμμετοχής

Παράλληλα, βασικός πυλώνας του T2T είναι η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η καντίνα δημιουργήθηκε έχοντας ως στόχο να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, να ευαισθητοποιήσει δίνοντας μεγαλύτερη ορατότητα στις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας και να ενισχύσει τη συλλογική συμμετοχή με έναν ζωντανό και πρακτικό τρόπο.

Κλιμακωτός στόχος χρηματοδότησης

Ο στόχος του project είναι κλιμακωτός, ώστε κάθε επίπεδο συγκέντρωσης πόρων να οδηγεί σε άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα:

Στα 20.000 ευρώ: εξασφάλιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου αεροκομιδής έκτακτων περιστατικών.

εξασφάλιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου αεροκομιδής έκτακτων περιστατικών. Στα 40.000 ευρώ: αγορά ιατρικού υπερήχου, ενισχύοντας τη διαγνωστική δυνατότητα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

αγορά ιατρικού υπερήχου, ενισχύοντας τη διαγνωστική δυνατότητα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Στα 60.000 ευρώ: κάλυψη και των δύο αναγκών, προσφέροντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στην τοπική υγειονομική υποδομή.

View this post on Instagram A post shared by T2T (@t2tcanteen)

Τρόποι συμμετοχής και στήριξης

Η συμβολή στο From Tinos to Tinos μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους και ισχύει πλήρης διαφάνεια για κάθε μορφή στήριξης, καθώς τα στοιχεία όλων των υποστηρικτών θα δημοσιεύονται:

Μέσω άμεσης χρηματικής δωρεάς.

Μέσω συμμετοχής στην κάλυψη των καθημερινών λειτουργικών αναγκών της καντίνας (18 Ιουλίου – 18 Αυγούστου) ή μέσω προσωπικής εθελοντικής εργασίας, όπως η προετοιμασία sandwich και cocktail για την καντίνα.

Μέσω προσφοράς προϊόντων, πρώτων υλών ή υπηρεσιών από ιδιώτες και επιχειρήσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία της καντίνας ή θα διατεθούν για πώληση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα: https://t2t.social/

Instagram: @t2tcanteen

Επικοινωνία

Ειρήνη Κουτή | Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων T2T, 6970672688

Παναγιώτης Ανδρεάδης | Ιδρυτής T2T, 6976596001

Γενικό email επικοινωνίας: tinos2tinos@gmail.com