Τελευταία μέρα σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το fuel pass, χωρίς να ισχύει πλέον ο περιορισμός βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους.

Η χρήση του voucher για το fuel pass είναι δυνατή έως το τέλος Ιουλίου

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν την επιδότηση και δεν το έχουν κάνει ακόμα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη το είδος του οχήματος, είτε πρόκειται για επιβατικό Ι.Χ., μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα βρίσκεται σε κυκλοφορία, είναι ασφαλισμένο και δεν υπάρχουν ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας.

Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο παίζει και ο τόπος μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, καθώς διαφοροποιείται η ενίσχυση ανάλογα με το αν πρόκειται για περιοχή της ηπειρωτικής ή της νησιωτικής Ελλάδας.

Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν να λάβουν το ποσό είτε σε ήδη ενεργό τραπεζικό λογαριασμό είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς. Η χρήση του voucher είναι δυνατή έως το τέλος Ιουλίου.