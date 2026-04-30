Σημαντική είδηση:
30.04.2026 | 18:58
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Αττική
ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 30 Απριλίου 2026, 18:51

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Spotlight

Με τα σύννεφα του στασιμοπληθωρισμού να αυξάνονται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση είναι «εντελώς διαφορετική» από τη δεκαετία του 1970.

«Είναι της μόδας να μιλάμε για στασιμοπληθωρισμό και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη (30/04) και ανακοίνωσε ότι το ΔΣ της ΕΚΤ, το οποίο καθορίζει τα επιτόκια, διατηρεί αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο.

Δεν βρισκόμαστε σε στασιμότητα, λέει η Λαγκάρντ

Η Λαγκάρντ ανέφερε ότι οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 – που πυροδοτήθηκαν από τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973 και την ιρανική επανάσταση του 1979, η οποία έφερε στην εξουσία το σημερινό καθεστώς της Τεχεράνης – οδήγησαν σε μια περίοδο ραγδαίου πληθωρισμού και υψηλής ανεργίας, κάτι που δεν έχει ακόμη καταγραφεί στα σημερινά στοιχεία.

Επιπλέον, επισήμανε ότι οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, προβλέπουν ότι η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα μειωθεί σε λίγο κάτω από 1% φέτος, πριν ανακάμψει σε ποσοστό άνω του 1% το 2027 και το 2028.

«Δεν θα το αποκαλούσα στασιμότητα, συγγνώμη», είπε η Λαγκάρντ. «Είναι αλήθεια ότι το 2026 θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη, αλλά δεν βρισκόμαστε σε στασιμότητα, πόσο μάλλον σε ύφεση».

Σε άλλο μήκος κύματος

Τα σχόλιά της έρχονται παρά τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις από αναλυτές και μάλιστα αξιωματούχους της ΕΕ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει ένα στασιμοπληθωρισμό όπως αυτό της δεκαετίας του 1970.

Έρχονται επίσης σε αντίθεση με τις δηλώσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι οι επιπτώσεις του πολέμου θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 και της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε απότομα από 2,6% τον Μάρτιο σε 3% τον Απρίλιο – ωθώντας τις τιμές ακόμη πιο πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Άλλα στοιχεία έδειξαν ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ευρωζώνης κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους μειώθηκε από 1,3% σε 0,8%, ενώ η τριμηνιαία ανάπτυξη επιβραδύνθηκε από 0,2% σε 0,1%.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η απόφαση της Πέμπτης για τη διατήρηση των επιτοκίων ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, αλλά ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων.

Αλέξανδρος Εξάρχου: Ανεβάζει το guidance για τις επιδόσεις του AKTOR το 2030

«Σκόπιμη ανικανότητα»: Όταν το «δεν μπορώ» σημαίνει όντως «δεν θέλω»

Κόσμος
Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ είναι «εκπληκτικά αποτελεσματικές» στον πόλεμο

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Ενα «σημαντικό βήμα» για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Αυστραλίας από την Κίνα

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου
Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου

Απροετοίμαστα τα αεροδρόμια για το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΕ - Καθυστερήσεις έως και τριών ωρών καταγράφονται σε ελέγχους εξαιτίας της εφαρμογής του EES

Ισραήλ: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης
«Είναι μια κόλαση»: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από το Ισραήλ – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα απελευθερώθηκα πραγματικά, αφού υπέφερα όλη αυτή την πικρή πραγματικότητα και τις τραγικές συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος

Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων
Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων

Κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου διαμαρτύρονται στη Βηρυτό για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές κατεδαφίσεις χωριών, καταγγέλλοντας παραβίαση της εκεχειρίας και αδυναμία επαναπατρισμού.

Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης

Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, το Ιράν επιστρατεύει την «οικονομία της αντίστασης», ισορροπώντας μεταξύ εσωτερικής αντοχής και της απειλής οικονομικής κατάρρευσης

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εγκληματικό σύστημα, που είχε ως εκτελεστικά όργανα τους αρμοδίους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ και εντολείς – ηθικούς αυτουργούς υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές και στελέχη της ΝΔ.

'Εξαλλοι οι οπαδοί της Τότεναμ λόγω της συνεργασίας με την «Peppa pig» ενώ παλεύει για την… σωτηρία της
‘Εξαλλοι οι οπαδοί της Τότεναμ λόγω της συνεργασίας με την «Peppa pig» ενώ παλεύει για την… σωτηρία της

Μερίδα οπαδών σοκαρίστηκε όταν μπήκε στο διαδικτυακό κατάστημά της και διαπίστωσε ότι κυκλοφορούν προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας με το συγκεκριμένο σχέδιο

Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή
Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης, τονίζοντας ότι χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο
Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο

Πολλά και σημαντικά ακούστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Νέα Αριστερά με επίκεντρο το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία.

Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο
Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα εμφανιστεί στις 29 Μαΐου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν»

Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα
Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα

Η διαχείριση του διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην χώρα του πριν από το ματς των πλέι οφ της Super League. Η διαιτησία του στο ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους 0-0. Το παρελθόν του VAR Παϊρέτο.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

