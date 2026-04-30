Με τα σύννεφα του στασιμοπληθωρισμού να αυξάνονται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση είναι «εντελώς διαφορετική» από τη δεκαετία του 1970.

«Είναι της μόδας να μιλάμε για στασιμοπληθωρισμό και αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη (30/04) και ανακοίνωσε ότι το ΔΣ της ΕΚΤ, το οποίο καθορίζει τα επιτόκια, διατηρεί αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο.

We kept our key interest rates at their current levels. Read today’s monetary policy decisions https://t.co/wtOZUR9m0f pic.twitter.com/r0ZGVvgw1F — European Central Bank (@ecb) April 30, 2026

Δεν βρισκόμαστε σε στασιμότητα, λέει η Λαγκάρντ

Η Λαγκάρντ ανέφερε ότι οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 – που πυροδοτήθηκαν από τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973 και την ιρανική επανάσταση του 1979, η οποία έφερε στην εξουσία το σημερινό καθεστώς της Τεχεράνης – οδήγησαν σε μια περίοδο ραγδαίου πληθωρισμού και υψηλής ανεργίας, κάτι που δεν έχει ακόμη καταγραφεί στα σημερινά στοιχεία.

Επιπλέον, επισήμανε ότι οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, προβλέπουν ότι η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα μειωθεί σε λίγο κάτω από 1% φέτος, πριν ανακάμψει σε ποσοστό άνω του 1% το 2027 και το 2028.

«Δεν θα το αποκαλούσα στασιμότητα, συγγνώμη», είπε η Λαγκάρντ. «Είναι αλήθεια ότι το 2026 θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη, αλλά δεν βρισκόμαστε σε στασιμότητα, πόσο μάλλον σε ύφεση».

Σε άλλο μήκος κύματος

Τα σχόλιά της έρχονται παρά τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις από αναλυτές και μάλιστα αξιωματούχους της ΕΕ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει ένα στασιμοπληθωρισμό όπως αυτό της δεκαετίας του 1970.

Έρχονται επίσης σε αντίθεση με τις δηλώσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι οι επιπτώσεις του πολέμου θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 και της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε απότομα από 2,6% τον Μάρτιο σε 3% τον Απρίλιο – ωθώντας τις τιμές ακόμη πιο πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Άλλα στοιχεία έδειξαν ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ευρωζώνης κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους μειώθηκε από 1,3% σε 0,8%, ενώ η τριμηνιαία ανάπτυξη επιβραδύνθηκε από 0,2% σε 0,1%.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η απόφαση της Πέμπτης για τη διατήρηση των επιτοκίων ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, αλλά ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων.