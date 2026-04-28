Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Πέθανε ο Τόνι Γουίλσον, o άνθρωπος πίσω από το hit «You Sexy Thing»
Music 28 Απριλίου 2026, 16:30

Πέθανε ο Τόνι Γουίλσον, o άνθρωπος πίσω από το hit «You Sexy Thing»

Ο Τόνι Γουίλσον άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Τρινιντάντ, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τόνι Γουίλσον, μπασίστας, συνθέτης και συνιδρυτής του soul συγκροτήματος Hot Chocolate, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών την Παρασκευή, 24 Απριλίου.

Μαζί με τον τραγουδιστή Έρολ Μπράουν, ο Γουίλσον συνέθεσε επιτυχίες όπως τα «You Sexy Thing» και «Emma», που έφεραν το συγκρότημα στην κορυφή των charts τη δεκαετία του 1970, πριν αποχωρήσει για να ξεκινήσει σόλο καριέρα.

Η μπάντα ήταν επίσης η πρώτη βρετανική μπάντα με πλειοψηφία μαύρων μελών που πέτυχε μεγάλη επιτυχία στα αμερικανικά charts.

«Οι αποτυχίες, οι συνεντεύξεις, οι περιοδείες»

Ο Τόνι Γουίλσον άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Τρινιντάντ, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο μπαμπάς μας άφησε σήμερα», έγραψε η κόρη του στο Facebook. «Άφησε πίσω του πολλή μουσική… [η οποία θα ζει για] πάντα».

Ο γιος του Γουίλσον, πρόσθεσε: «Τα λόγια δεν αρκούν για να εκφράσουν τον θαυμασμό που τρέφω γι’ αυτόν ως άνθρωπο, αλλά και για την αφοσίωσή του στο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα: να ακουστούν τα τραγούδια που έγραψε.

«Μόνο όταν η μαμά μου βρήκε μερικά παλιά ημερολόγιά του από το 1970 και το ’71 συνειδητοποίησα πόσο σκληρά έπρεπε να δουλέψει για να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο.»

«Πιστέψτε με, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Οι αποτυχίες, οι συνεντεύξεις, οι περιοδείες, οι ραδιοφωνικές εκπομπές, η σχολαστική καταγραφή των πωλήσεων δίσκων.

«Όλες οι πιέσεις μιας μουσικής βιομηχανίας που ήταν άκρως ανταγωνιστική τη δεκαετία του ’70. Όλα αυτά βρίσκονται σε αυτά τα ημερολόγια.»

«Και έτσι ξεκινήσαμε»

Ο Τόνι Γουίλσον σταμάτησε να κυκλοφορεί μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αλλά τα παιδιά του συνέχισαν να δημοσιεύουν πληροφορίες για αυτόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάρτησης για τον εορτασμό των 88ων γενεθλίων του το 2024.

Ο Γουίλσον γεννήθηκε στην Τρινιντάντ και έπαιξε σε συγκροτήματα όπως οι The Flames, οι The Souvenirs και οι The Corduroys, πριν ιδρύσει τους Hot Chocolate μαζί με τον φίλο του Έρολ Μπράουν στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 1969, αφού έστειλαν μια reggae εκδοχή του τραγουδιού «Give Peace a Chance» του Τζον Λένον στον ίδιο τον συνθέτη.

«Παραδόξως, μια εβδομάδα αργότερα έλαβα ένα τηλεφώνημα που μου έλεγε ότι ο Τζον Λένον το ενέκρινε και ήθελε να υπογράψει συμβόλαιο με το συγκρότημα για την δισκογραφική εταιρεία Apple», είπε ο Μπράουν στο BBC Breakfast το 2009.

«Και έτσι ξεκινήσαμε».

Το ντεμπούτο σινγκλ τους, «Love is Life», έφτασε στο νούμερο έξι το 1970, και είχαν τουλάχιστον ένα χιτ κάθε χρόνο μέχρι το 1984, καθιστώντας τους Hot Chocolate το πρώτο συγκρότημα στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχε χιτ για 15 συνεχόμενα χρόνια.

Το «Emma» έγινε η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ το 1975. Αργότερα εκείνο το έτος, το «You Sexy Thing» σηματοδότησε την κορύφωση της καριέρας τους.

Το κομμάτι έγινε πλατινένιο στη χώρα τους και παρέμεινε για αρκετές εβδομάδες στο top 10 των ΗΠΑ.

Το 1997, μπήκε ξανά στα charts μετά την εμφάνισή του στην ταινία «The Full Monty».

*Με πληροφορίες από: BBC

ΟΠΕΚ: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν μετά από παρουσία 50 ετών

Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Τραμπ: Το Ιράν ζητά να ανοίξουμε τα Στενά. Είναι στο στάδιο κατάρρευσης – Τεχεράνη: Ο πόλεμος δεν τελείωσε

Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα
Την ελάχιστη δυνατή συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της ενημέρωσης διαπιστώνει η τελευταία πανευρωπαϊκή αναφορά της οργάνωσης Liberties για την ελευθερία του Τύπου.

Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο
Τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο στελεχών της ΑΑΔΕ αναμένεται να μεταβεί στη Λάρισα, προκειμένου, επί του πεδίου, πια, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μεταφοράς του Τελωνείο εκτός αστικού ιστού.

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

