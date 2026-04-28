Πέθανε ο Τόνι Γουίλσον, o άνθρωπος πίσω από το hit «You Sexy Thing»

Ο Τόνι Γουίλσον, μπασίστας, συνθέτης και συνιδρυτής του soul συγκροτήματος Hot Chocolate, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών την Παρασκευή, 24 Απριλίου.

Μαζί με τον τραγουδιστή Έρολ Μπράουν, ο Γουίλσον συνέθεσε επιτυχίες όπως τα «You Sexy Thing» και «Emma», που έφεραν το συγκρότημα στην κορυφή των charts τη δεκαετία του 1970, πριν αποχωρήσει για να ξεκινήσει σόλο καριέρα.

Η μπάντα ήταν επίσης η πρώτη βρετανική μπάντα με πλειοψηφία μαύρων μελών που πέτυχε μεγάλη επιτυχία στα αμερικανικά charts.

«Οι αποτυχίες, οι συνεντεύξεις, οι περιοδείες»

Ο Τόνι Γουίλσον άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στην Τρινιντάντ, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο μπαμπάς μας άφησε σήμερα», έγραψε η κόρη του στο Facebook. «Άφησε πίσω του πολλή μουσική… [η οποία θα ζει για] πάντα».

Ο γιος του Γουίλσον, πρόσθεσε: «Τα λόγια δεν αρκούν για να εκφράσουν τον θαυμασμό που τρέφω γι’ αυτόν ως άνθρωπο, αλλά και για την αφοσίωσή του στο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα: να ακουστούν τα τραγούδια που έγραψε.

«Μόνο όταν η μαμά μου βρήκε μερικά παλιά ημερολόγιά του από το 1970 και το ’71 συνειδητοποίησα πόσο σκληρά έπρεπε να δουλέψει για να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο.»

«Πιστέψτε με, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Οι αποτυχίες, οι συνεντεύξεις, οι περιοδείες, οι ραδιοφωνικές εκπομπές, η σχολαστική καταγραφή των πωλήσεων δίσκων.

«Όλες οι πιέσεις μιας μουσικής βιομηχανίας που ήταν άκρως ανταγωνιστική τη δεκαετία του ’70. Όλα αυτά βρίσκονται σε αυτά τα ημερολόγια.»

«Και έτσι ξεκινήσαμε»

Ο Τόνι Γουίλσον σταμάτησε να κυκλοφορεί μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αλλά τα παιδιά του συνέχισαν να δημοσιεύουν πληροφορίες για αυτόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάρτησης για τον εορτασμό των 88ων γενεθλίων του το 2024.

Ο Γουίλσον γεννήθηκε στην Τρινιντάντ και έπαιξε σε συγκροτήματα όπως οι The Flames, οι The Souvenirs και οι The Corduroys, πριν ιδρύσει τους Hot Chocolate μαζί με τον φίλο του Έρολ Μπράουν στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 1969, αφού έστειλαν μια reggae εκδοχή του τραγουδιού «Give Peace a Chance» του Τζον Λένον στον ίδιο τον συνθέτη.

«Παραδόξως, μια εβδομάδα αργότερα έλαβα ένα τηλεφώνημα που μου έλεγε ότι ο Τζον Λένον το ενέκρινε και ήθελε να υπογράψει συμβόλαιο με το συγκρότημα για την δισκογραφική εταιρεία Apple», είπε ο Μπράουν στο BBC Breakfast το 2009.

«Και έτσι ξεκινήσαμε».

Το ντεμπούτο σινγκλ τους, «Love is Life», έφτασε στο νούμερο έξι το 1970, και είχαν τουλάχιστον ένα χιτ κάθε χρόνο μέχρι το 1984, καθιστώντας τους Hot Chocolate το πρώτο συγκρότημα στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχε χιτ για 15 συνεχόμενα χρόνια.

Το «Emma» έγινε η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ το 1975. Αργότερα εκείνο το έτος, το «You Sexy Thing» σηματοδότησε την κορύφωση της καριέρας τους.

Το κομμάτι έγινε πλατινένιο στη χώρα τους και παρέμεινε για αρκετές εβδομάδες στο top 10 των ΗΠΑ.

Το 1997, μπήκε ξανά στα charts μετά την εμφάνισή του στην ταινία «The Full Monty».

